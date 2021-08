(Euronext Paris - Compartiment C)

19/08/2021 - 20:35

Arrivée du défenseur international italien Emerson Palmieri à l'OL

Lyon, le 19 août 2021

L'Olympique Lyonnais est très heureux d'annoncer l'arrivée du défenseur international double champion d'Europe en titre avec l'Italie et Chelsea, Emerson Palmieri.

Né à Santos au Brésil, ce défenseur latéral gauche de 27 ans a débuté sa carrière professionnelle en 2012 avec le club de l'Etat de Sao Paulo. Emerson rejoint l'Italie deux années plus tard en signant en série A à Palerme puis à l'AS Rome avant de rejoindre Chelsea en janvier 2018 où il s'est constitué un palmarès prestigieux en remportant la Champions League (2021), la Super Coupe d'Europe (2021), l'Europa League (2019) et la Cup (2018).

Le 10 septembre 2018, il devient international italien et honore la première de ses 19 sélections contre le Portugal dans le cadre des qualifications pour la Nations League. Lors de l'Euro disputé cet été, Emerson est sacré Champion d'Europe avec la Squadra Azzura après avoir été titularisé par Roberto Mancini pour les 1/2 finales contre l'Espagne ainsi que la finale disputée face à l'Angleterre.

Emerson, sollicité par de nombreux grands clubs européens, a souhaité privilégier l'Olympique Lyonnais, démontrant ainsi la crédibilité du projet ambitieux du club et la rationalité de ses choix.

Le défenseur international double champion d'Europe arrive à l'OL sous la forme d'un prêt jusqu'au 30 juin 2022 d'un montant de 500 000€, auquel pourrait s'ajouter des bonus d'un maximum de 500 000€, assorti d'une clause de match-up (option d'achat prioritaire) jusqu'à la fin du mercato de l'été 2022.

Emerson Palmieri sera le troisième joueur, défenseur et international italien de l'histoire du club après Fabio Grosso entre 2007 et 2009 et Mattia De Sciglio la saison dernière.