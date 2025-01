Secteur ICB : 50203030 - Conteneurs et emballages

03/01/2025 - 17:35

Au titre du contrat de liquidité confié par la société OENEO SA à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 22 033

Solde en espèces : 183 276,34 €

Au cours du 2ème semestre 2024, il a été négocié un total de :

ACHAT 29 163 titres 292 112,75 € 727 transactions VENTE 31 747 titres 318 442,42 € 629 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 28 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 24 617

Solde en espèces : 156 946,73 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 0

Solde en espèces : 200 000,00 €

À propos du Groupe OENEO

OENEO est un acteur majeur de la filière vitivinicole, grâce à ses marques haut de gamme et innovantes. Présent dans le monde entier, le groupe couvre l'ensemble des étapes de l'élaboration du vin, avec deux divisions majeures et complémentaires :

Le Bouchage, avec la fabrication et la commercialisation de bouchons en liège technologiques à forte valeur ajoutée sous les marques Diam, Mytik Diam et Setop.

L'Elevage, avec des solutions haut de gamme au service des acteurs du marché des vins et spiritueux que sont les tonnelleries Seguin Moreau et Millet, les bois œnologiques Boisé, les cuves en béton allégé Galileo, et les solutions techniques d'œnologie de précision Vivelys.

Passionnés de l'art et de la culture du vin, conscients de l'urgence des défis environnementaux et sociétaux, convaincus que l'innovation éclairée doit servir le bien commun, nous voulons utiliser nos savoir-faire et forces vives au service du développement durable du secteur viti-vinicole. Nous innovons pour perpétuer la grande histoire du vin.

WE CARE ABOUT YOUR WINE

