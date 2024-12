Secteur ICB : 50203030 - Conteneurs et emballages

Compte de résultat consolidé (M€) S1 2023-2024 S1 2024-2025 % Chiffre d'affaires 154,3 153,0 -0,8% Dont Bouchage 100,6 107,9 +7,3% Dont Elevage 53,8 45,1 -16,0% Résultat opérationnel courant 20,3 23,7 +16,8% Dont Bouchage 13,7 22,0 +61,0% Dont Elevage 7,1 3,0 -58,3% Dont Siège -0,4 -1,3 Résultat opérationnel non courant 0,3 (0,6) Résultat opérationnel 20,6 23,1 +12,3% Résultat financier -1,0 -2,4 Impôts -4,9 -5,0 Résultat Net 14,7 15,8 +7,3% Résultat Net part du Groupe 14,7 15,8 +7,2% Capitaux Propres 310,9 308,1 Endettement Net 46,3 77,8

Les comptes consolidés semestriels de l'exercice 2024-2025 - qui ont fait l'objet d'un examen limité des Commissaires aux Comptes - ont été arrêtés par le Conseil d'Administration d'Oeneo du 4 décembre 2024. Le rapport financier semestriel sera consultable sur le site www.oeneo.com le 05 décembre 2024.

Le Groupe Oeneo réalise un premier semestre solide, la quasi-stabilité du chiffre d'affaires dans un contexte difficile pour le marché des vins et spiritueux s'accompagnant d'une nette progression de la rentabilité grâce à la très bonne performance de la Division Bouchage. La marge opérationnelle courante ressort ainsi à 15,5% en haut des attentes et en progression de 2,4 points par rapport au 1e semestre 2023-2024. La situation financière reste également très saine avec un endettement net faible (25% des capitaux propres) permettant la sécurisation stratégique de stocks de matières premières, notamment en Bouchage.

Le chiffre d'affaires semestriel ressort à 153,0 M€, très proche de celui réalisé au cours du 1er semestre de l'exercice précédent (-0,8% à taux de change constant). Le Groupe bénéficie notamment de la très bonne dynamique de la Division Bouchage (+7,3%), portée par les catégories à plus forte valeur ajoutée de la gamme Diam, gagnant des parts de marché face au liège traditionnel. La Division Elevage affiche quant à elle un recul sensible (-16%) dans un marché où l'inquiétude des donneurs d'ordre prédomine, face à une conjoncture adverse et une météorologie défavorable.

Le résultat opérationnel courant (ROC) semestriel s'élève à 23,7 M€ en progression de +16,8%, portant la marge opérationnelle courante à 15,5%, soit une hausse de 2,4 points par rapport au premier semestre 2023-2024. La très bonne profitabilité de la Division Bouchage, qui bénéficie à plein de la reprise de sa croissance et d'une moindre tension sur le marché du liège, a très largement compensé la baisse de la rentabilité de la Division Elevage.

Après éléments non courants composés principalement de coûts de réorganisation, le résultat opérationnel ressort à 23,1 M€, en hausse de +12,3%, représentant 15,1% du chiffre d'affaires.

Le résultat financier ressort à -2,4 M€, incluant une hausse des frais financiers bruts de 1,4 M€, liée à la hausse des taux et à l'évolution de la dette financière nette moyenne. Après comptabilisation de l'impôt pour -5,0 M€, le résultat net part du groupe s'élève à 15,8 M€, vs 14,7 M€ au 30 septembre 2023, représentant une marge nette de 10,3%.

Les flux de trésorerie générés par l'activité ressortent à -3,5 M€ sur le semestre, composés d'une capacité d'autofinancement après impôts en hausse à 30,5 M€ et d'une augmentation du Besoin en Fonds de Roulement (BFR) de 33,9 M€. Le pic traditionnel de BFR constaté chaque année au 30 septembre a été amplifié cette année par le renforcement stratégique des stocks de liège.

Les investissements nets de la période ont été limités à 6,2 M€ (vs 12,2 M€ au S1 2023-2024), principalement dédiés à l'amélioration de l'outil productif.

Les capitaux propres ressortent à 308,1 M€ contre 310,9 M€ au 30 septembre 2023, après l'attribution du dividende de 22,4 M€ (0,35 € par action) au titre de l'exercice 2023-2024. L'endettement financier net (intégrant les dettes liées aux contrats de location de 4,7 M€ - norme « IFRS 16») s'élève à 77,8 M€ au 30 septembre 2024. Le taux d'endettement net reste faible à 25,2% des capitaux propres. La trésorerie disponible s'élève à 26,0 M€

La visibilité pour le second semestre reste incertaine compte tenu notamment du faible volume mondial des vendanges attendu cette année et d'une consommation mondiale de vin toujours au ralenti. Le Groupe demeure prudent et s'attend à réaliser un second semestre dans la lignée du premier semestre.

Commentaires sur la performance par Division

BOUCHAGE : Très bon semestre avec une marge opérationnelle courante supérieure à 20%

La Division Bouchage a renoué avec la croissance avec un chiffre d'affaires de 107,9 M€, en hausse de +7,3% par rapport au 1er semestre 2023-2024. Cette performance est portée par les ventes de bouchons Diam, en croissance à deux chiffres notamment sur le haut de la gamme.

Le résultat opérationnel courant progresse à 22,0 M€ soit une forte progression de +61,0%. La marge opérationnelle courante gagne ainsi près de 7 points et s'affiche à 20,4%. La hausse de l'activité et le mix produits favorable ont permis une meilleure absorption des charges fixes dans un contexte marqué par la fin des effets inflationnistes des dernières années.

La Division entend confirmer sa bonne dynamique sur la deuxième partie de l'exercice malgré une base de comparaison plus exigeante au 4ème trimestre et conforter sa performance opérationnelle.

ÉLÉVAGE : Une performance économique impactée par des facteurs conjoncturels adverses

La Division a évolué durant ce semestre dans un contexte de marché du vin morose (écoulement plus lent des stocks et vendanges 2024 faibles en volume en raison de mauvaises conditions météorologiques). Le chiffre d'affaires semestriel recule de -16% à 45,1 M€ sous l'effet de la baisse des volumes vendus, notamment de fûts et de bois œnologiques (en partie liée à la reprise en direct de la distribution de Boisé France aux USA)

Le résultat opérationnel courant ressort à 3,0 M€, en recul de 4,1 M€ par rapport au premier semestre 2023-2024, soit une marge opérationnelle courante de 6,5%. Cette moindre profitabilité s'explique par les effets de seuil liés à la baisse de l'activité et au mix produit moins favorable, ainsi que par des coûts matières toujours élevés.

La division reste prudente compte tenu des faibles vendanges dans la plupart des grandes zones viticoles dans le monde, et s'attend à un second semestre dans la même tendance que le premier semestre. Les efforts se poursuivent afin de limiter l'impact de la baisse d'activité sur sa marge opérationnelle courante dans cette année de transition.

Le groupe Oeneo publiera le 20 janvier 2025 après bourse son chiffre d'affaires du 3eme trimestre de l'exercice 2024-2025.

À propos du Groupe OENEO

OENEO est un acteur majeur de la filière vitivinicole, grâce à ses marques haut de gamme et innovantes. Présent dans le monde entier, le groupe couvre l'ensemble des étapes de l'élaboration du vin, avec deux divisions majeures et complémentaires :

Le Bouchage, avec la fabrication et la commercialisation de bouchons en liège technologiques à forte valeur ajoutée sous les marques Diam, Mytik Diam et Setop.

L'Elevage, avec des solutions haut de gamme au service des acteurs du marché des vins et spiritueux que sont les tonnelleries Seguin Moreau et Millet, les bois œnologiques Boisé, les cuves en béton allégé Galileo, et les solutions techniques d'œnologie de précision Vivelys.

Passionnés de l'art et de la culture du vin, conscients de l'urgence des défis environnementaux et sociétaux, convaincus que l'innovation éclairée doit servir le bien commun, nous voulons utiliser nos savoir-faire et forces vives au service du développement durable du secteur viti-vinicole. Nous innovons pour perpétuer la grande histoire du vin.

Annexes

BILAN

En milliers d'euros 30/09/2023 30/09/2024 Ecarts d'acquisition 47 496 47 451 Immobilisations incorporelles 9 036 7 610 Immobilisations corporelles 143 887 140 862 Immobilisations financières 3 272 3 686 Impôts différés et autres actifs LT 2 458 3 056 Total Actifs Non Courants 206 150 202 665 Stocks et en-cours 171 148 187 005 Clients et autres débiteurs 89 088 88 689 Créances d'impôt 233 602 Autres actifs courants 2 982 3 631 Trésorerie et équivalents de trésorerie 16 127 26 015 Total Actifs Courants 279 578 305 942 Total Actif 485 728 508 607 En milliers d'euros Capital apporté 65 052 65 052 Primes liées au capital 35 648 35 648 Réserves et report à nouveau 195 483 191 567 Résultat de l'exercice 14 694 15 755 Total Capitaux Propres (Part du Groupe) 310 877 308 022 Intérêts minoritaires 65 89 Total Capitaux Propres 310 942 308 111 Emprunts et dettes financières 45 376 88 922 Engagements envers le personnel 2 389 2 391 Autres provisions 0+ 27 Impôts différés 4 058 4 065 Autres passifs non courants 9 272 8 696 Total Passifs non courants 61 095 104 101 Emprunts et concours bancaires (part <1 an) 17 036 14 917 Provisions (part <1 an) 749 929 Fournisseurs et autres créditeurs 94 467 77 368 Autres passifs courants 1 440 3 180 Total Passifs courants 113 691 96 395 Passifs liés aux activités destinées à être cédées - - Total Passif 485 728 508 607

COMPTE DE RESULTAT

En milliers d'euros 30/09/2023 30/09/2024 Chiffre d'affaires 154 304 153 026 Autres produits de l'activité 618 28 Achats consommés (67 225) (59 791) Charges externes (26 303) (28 311) Charges de personnel (30 725) (30 078) Impôts et taxes (1 198) (1 074) Dotation aux amortissements (8 991) (9 903) Dotation aux provisions (751) (687) Autres produits et charges courants 561 481 Résultat Opérationnel Courant 20 290 23 690 Autres produits et charges opérationnels non courants 297 (588) Résultat Opérationnel 20 587 23 102 Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie 116 49 Coût de l'endettement financier brut (1 479) (2 852) Coût de l'endettement financier net (1 363) (2 803) Autres produits et charges financiers 373 429 Résultat avant impôt 19 598 20 728 Impôts sur les bénéfices (4 909) (4 973) Résultat après impôt 14 689 15 755 Résultat des sociétés mises en équivalence 11 18 Résultat net des activités poursuivies 14 700 15 773 Intérêts des minoritaires (7) (17) Résultat net Part du Groupe 14 693 15 755

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE