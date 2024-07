Secteur ICB : 50203030 - Conteneurs et emballages

Chiffre d'affaires(M€) 2024-2025 2023-2024 Variation Variation a taux de change constants 1er trimestre (avril – juin) 74,3 76,7 -3,1% -3,2% Bouchage 60,8 56,9 +6,8% +6,8% Élevage 13,5 19,8 -31,8% -32,1%

Le Groupe Oeneo réalise un chiffre d'affaires de 74,3 M€ au 1er trimestre 2024-2025, confirmant l'amélioration constatée sur le trimestre précédent.

Ce 1er trimestre bénéficie du retour à la croissance de la Division Bouchage, grâce à la bonne orientation des ventes de la gamme Diam. Cette performance compense en grande partie le recul marqué de l'Elevage, pénalisé sur ce trimestre par une base de comparaison élevée sur son activité futaille, et par la reprise décalée au 2ème trimestre des ventes de bois œnologiques aux Etats-Unis, à la suite de l'internalisation de la distribution.

Ce début d'exercice est en ligne avec le plan de marche du Groupe, visant à revenir progressivement vers une croissance globale sur l'ensemble de l'exercice 2024-2025.

Commentaires par Division

BOUCHAGE : des ventes diam bien orientées

La division enregistre un chiffre d'affaires de 60,8 M€, en hausse de +6,8% par rapport au 1er trimestre 2023-2024. Cette performance est portée par les ventes de bouchons de la gamme Diam en croissance à deux chiffres sur la période, notamment sur le haut de gamme.

Géographiquement, le Groupe a enregistré de belles commandes en France et en Espagne et bénéficie d'un rebond de ses échanges avec les Etats-Unis et l'Italie, reflétant notamment le retour progressif à une activité plus normative avec les distributeurs après les déstockages intervenus sur l'exercice précédent.

La Division devrait confirmer son bon démarrage d'exercice au cours du prochain trimestre et s'attache également à conforter sa performance opérationnelle dans un contexte toujours exigeant.

ELEVAGE : baisse sensible dans une conjoncture defavorable

L'activité Élevage réalise un chiffre d'affaires trimestriel de 13,5 M€ en recul de -31,8% par rapport au 1ER trimestre 2023-2024 dans une conjoncture peu favorable, marquée par une grande prudence des donneurs d'ordres face à un marché mondial du vin morose, accentué par une météorologie capricieuse et un climat économique incertain.

La Division a cependant fait preuve d'une bonne résistance en France, enregistrant une légère croissance grâce à une activité bien orientée sur les grands contenants, et ce malgré la poursuite de la baisse des activités de négoce bois (-0,6 M€ d'impact sur le trimestre).

Toutes les autres zones sont en recul, principalement lié à des volumes de commandes moins importants. Les Etats-Unis ont été de plus impactés par le report des ventes de bois œnologiques Boisé en raison de la période de transition nécessaire pour reprendre la distribution en direct à partir du second trimestre et remonter progressivement en puissance jusqu'à la fin de l'année.

La Division reste prudente compte tenu de la faible visibilité actuelle et se tient prête à répondre à une amélioration de la tendance au second semestre. La Division s'attache en priorité à poursuivre ses efforts de productivité afin d'optimiser sa marge opérationnelle courante.

Le groupe Oeneo publiera le 04 novembre 2024 son chiffre d'affaires semestriel de l'exercice 2024-2025.

À propos du Groupe OENEO

OENEO est un acteur majeur de la filière vitivinicole, grâce à ses marques haut de gamme et innovantes. Présent dans le monde entier, le groupe couvre l'ensemble des étapes de l'élaboration du vin, avec deux divisions majeures et complémentaires :

Le Bouchage, avec la fabrication et la commercialisation de bouchons en liège technologiques à forte valeur ajoutée sous les marques Diam, Mytik Diam et Setop.

L'Elevage, en fournissant avec ses marques de tonnellerie Seguin Moreau, Boisé, Millet, Fine Northern Oak et Galileo des solutions haut de gamme d'élevage du vin ou de spiritueux aux principaux acteurs du marché et en développant avec Vivelys des solutions innovantes au service du vin (R&D, conseil, systèmes).

Passionnés de l'art et de la culture du vin, conscients de l'urgence des défis environnementaux et sociétaux, convaincus que l'innovation éclairée doit servir le bien commun, nous voulons utiliser nos savoir-faire et forces vives au service du développement durable du secteur viti-vinicole. Nous innovons pour perpétuer la grande histoire du vin.

WE CARE ABOUT YOUR WINE

