Secteur ICB : 50203030 - Conteneurs et emballages

04/07/2024 - 12:05

Le Groupe Oeneo annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF), son rapport financier annuel au titre de l'exercice 2023-2024 clos le 31 mars 2024.

Conformément à la Directive Transparence et au Règlement Général de l'AMF, les documents suivants sont intégrés dans le rapport financier annuel :

Déclaration des personnes physiques assumant la responsabilité du rapport financier annuel ;

Rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 mars 2024 ;

Déclaration de performance extra-financière ;

Rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise ;

Comptes consolidés au 31 mars 2024 ;

Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés au 31 mars 2024 ;

Comptes annuels au 31 mars 2024 ;

Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels au 31 mars 2024.

Ce document est tenu à disposition dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté sur le site internet www.oeneo.com ou sur le site www.actusnews.com.

