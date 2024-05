Secteur ICB : 50203030 - Conteneurs et emballages

Chiffre d'affaires (M€) 2023-2024 2022-2023 Variation Var à taux de change constants 4ème trimestre 80,1 86,3 -7,1% -7,0% Dont Bouchage 64,4 64,4 = = Dont Elevage 15,7 21,9 -28,0% -27,5% 12 mois 305,7 348,2 -12,2% -12,0% Dont Bouchage 211,6 244,5 -13,5% -13,5% Dont Elevage 94,1 103,7 -9,2% -8,4%

Le Groupe Oeneo réalise un chiffre d'affaires de 80,1 M€ au 4ème trimestre 2023-2024, confirmant l'amélioration attendue par rapport aux 9 premiers mois de l'exercice porté par l'activité bouchage qui enregistre un retour à la croissance des ventes bouchons Diam (+7% en valeur).

Ce 4ème trimestre permet de limiter à 12% le recul du chiffre d'affaires sur l'exercice à 305,7 M€. Oeneo clôture ainsi un exercice où le Groupe a dû faire face au ralentissement des investissements des clients et aux ajustements des stocks chez la plupart des distributeurs dans un contexte marqué par la baisse de la consommation de vin au niveau mondial. Malgré ces éléments et la persistance des effets inflationnistes, le Groupe délivrera une marge opérationnelle courante proche de 14%, légèrement supérieure à celle du 1er semestre, confirmant la résilience de son modèle économique.

Commentaires du CA 2023-2024 par Division

BOUCHAGE : bonne dynamique DIAM au 4ème trimestre

Conformément à ses attentes, la division Bouchage enregistre une nette amélioration de son activité au 4ème trimestre, retrouvant ainsi ses niveaux d'il y a un an sous l'effet d'une base de comparaison plus favorable, de la fin des ajustements des stocks de distribution et d'une reprise des ventes sur le haut de gamme.

Les bouchons Diam affichent une croissance de près de 7% sur la période, bénéficiant d'un mix-produits très favorable. Cette performance compense la poursuite du désengagement des autres bouchons technologiques dans un segment de marché très concurrentiel.

Sur l'exercice, la division a commercialisé près de 2 milliards de bouchons en liège, portant le chiffre d'affaires à 211,6 M€, soit un recul de 13,5% par rapport à l'an passé.

La bonne exécution de la stratégie orientée haut de gamme a compensé le recul des volumes des produits non stratégiques dans un contexte moins porteur, en particulier sur les 9 premiers mois de l'exercice.

La préservation des marges permet à la Division d'anticiper une marge opérationnelle courante de plus de 16% sur l'exercice, nettement supérieure celle du premier semestre (13,6%).

La division confirme cette meilleure orientation de l'activité au cours du premier trimestre du nouvel exercice, bénéficiant également de bases de comparaison plus favorables.

ELEVAGE : Impact non reccurent sur l'activité du 4ème trimestre

La division Elevage enregistre un retrait de son activité de -28,0 % au 4ème trimestre 2023-2024. Cette évolution tient compte de la correction de près de 2 M€ de chiffre d'affaires (liée à l'internalisation de la distribution dans un pays) et de la baisse programmée de l'activité de « négoce bois » (impact de -0,7 M€ sur le trimestre). Les ventes de futs sont restées solides tandis que les grands contenants ont vu une partie des ventes se décaler sur l'exercice 2024-2025.

Sur l'exercice, la division enregistre un chiffre d'affaires de 94,1 M€ (96,3 M€ avant ajustement). Hors éléments non récurrents et variation de l'activité « négoce bois » (2,5 M€ vs 6,2 M€ en 2022-2023), et dans un environnement nettement moins favorable, le chiffre d'affaires des « activités stratégiques » recule de 3,7% par rapport au record enregistré sur l'exercice précédent.

La marge opérationnelle courante, intégrant les éléments non récurrents, devrait se situer autour de 10% du chiffre d'affaires.

L'absence de visibilité du marché du vin perturbe le démarrage d'exercice 2024-2025, augmentant l'attentisme des clients par rapport à l'exercice précédent. La division dispose toutefois d'un bon niveau de commandes dans les grands contenants, profitant d'un intérêt croissant de la part des clients.

Le groupe Oeneo publiera le 13 juin 2024 ses resultats annuels s de l'exercice 2023-2024

À propos du Groupe OENEO

OENEO est un acteur majeur de la filière vitivinicole, grâce à ses marques haut de gamme et innovantes. Présent dans le monde entier, le groupe couvre l'ensemble des étapes de l'élaboration du vin, avec deux divisions majeures et complémentaires :

Le Bouchage, avec la fabrication et la commercialisation de bouchons en liège technologiques à forte valeur ajoutée avec notamment la gamme DIAM et la gamme PIETEC

L'Elevage, en fournissant avec ses marques de tonnellerie Seguin Moreau, Millet, Galileo et Boisé des solutions haut de gamme d'élevage du vin ou de spiritueux aux principaux acteurs du marché et en développant avec Vivelys des solutions innovantes au service du vin (R&D, conseil, systèmes).

Passionnés de l'art et de la culture du vin, conscients de l'urgence des défis environnementaux et sociétaux, convaincus que l'innovation éclairée doit servir le bien commun, nous voulons utiliser nos savoir-faire et forces vives au service du développement durable du secteur viti-vinicole. Nous innovons pour perpétuer la grande histoire du vin.

