Secteur ICB : 50203030 - Conteneurs et emballages

07/11/2023 - 18:00

Chiffre d'affaires (M€) 2023-2024 2022-2023 Variation Var a taux change constant 2ème trimestre 77,6 84,9 -8,7% -8,1% Dont Bouchage 43,6 51,8 -15,9% -15,8% Dont Elevage 34,0 33,1 +2,7% +4,0% 1er SEMESTRE 154,3 173,2 -10,9% -10,6% Dont Bouchage 100,6 118,9 -15,4% -15,4% Dont Elevage 53,8 54,3 -1,1% -0,2%

Le Groupe enregistre une légère amélioration de la tendance de son activité au 2ème trimestre grâce à la progression de la Division Elevage qui a rattrapé le retard pris au 1er trimestre. Le chiffre d'affaires consolidé reste néanmoins en retrait de -8,7% (-8,1% à taux de change constants) impacté, comme au 1er trimestre, par le recul conjoncturel de l'activité de la Division Bouchage après plusieurs exercices de fortes hausses.

Cette évolution trimestrielle porte le chiffre d'affaires du 1er semestre 2023-2024 à 154,3 M€, en recul de -10,9% par rapport au 1er semestre 2022-2023 (-10,6% à taux de change constant).

Cette baisse du chiffre d'affaires affecte négativement la marge opérationnelle courante semestrielle, par ailleurs toujours impactée par un coût des matières premières (bois et liège) supérieur à l'année précédente. Elle devrait ainsi s'inscrire autour de 13% (16,8% au S1 2022-2023).

Même si la visibilité reste encore incertaine, le Groupe anticipe un 2nd semestre mieux orienté, avec un retour à la croissance au 4ème trimestre, grâce à une base de comparaison plus favorable et à la fin des ajustements de stocks des circuits de distribution.

Commentaires d'activité par Division

BOUCHAGE : Recul conjoncturel amplifié par des destockages ponctuels

La division enregistre un chiffre d'affaires semestriel de 100,6 M€, en baisse de -15,4% par rapport au record historique du 1er semestre 2022-2023. Ce recul reste principalement centré sur les bouchons d'entrée et de milieu de gamme, plus sensibles à la conjoncture inflationniste, d'autant que le Groupe s'est stratégiquement retiré de certains marchés non-Diam. Sur le haut de gamme Diam, l'activité reste bien orientée.

L'évolution est hétérogène selon les zones géographiques. En France, le chiffre d'affaires fait preuve d'une très bonne résistance, proche de celui de l'exercice précédent et en croissance sur les bouchons Diam.

En Europe, les ventes sont impactées par la baisse des exportations de vin des pays clés (Italie, Espagne) et par la normalisation des stocks chez certains distributeurs dans un contexte moins porteur pour les clients.

En Amérique du Nord, les ventes sont notamment pénalisées par les politiques de déstockage après les achats « de précaution » réalisées sur les exercices précédents.

La Division s'attend à une amélioration de la tendance à partir du 4ème trimestre de l'exercice, avec la reprise attendue des commandes des distributeurs partenaires. Le Groupe continue également de s'attacher au maintien d'un niveau de marge brute solide, afin de limiter dans la mesure du possible l'impact de cette baisse ponctuelle d'activité sur ses marges.

ELEVAGE : activité solide au premier semestre

L'activité Élevage réalise un chiffre d'affaires semestriel de 53,8 M€, quasi stable (-0,2% à taux de change constants) par rapport au 1er semestre 2022-2023. La croissance enregistrée au 2ème trimestre a permis de combler le retard pris au 1er trimestre.

La bonne activité des segments stratégiques (futaille et bois œnologique) permet de compenser en totalité la sortie pilotée de l'activité de négoce de bois et d'afficher un chiffre d'affaires semestriel hors négoce de bois en hausse de +2,3%. La Division enregistre ainsi une croissance forte en Amérique du Nord sous l'effet notamment d'une activité plus précoce cette année.

En contrepartie, les ventes de grands contenants, plus sensibles au marché des spiritueux, affichent une baisse de 0,8 M€ en raison de report de commandes des clients, affectés par le ralentissement de la consommation mondiale.

L'activité conseil fait preuve de résilience, mais reste inférieure au 1er semestre 2022-2023 qui avait bénéficié d'une mission ponctuelle d'envergure.

La Division poursuit son plan de marche avec l'objectif de rester proche du niveau d'activité record de l'exercice précédent sur ses activités stratégiques, hors négoce de bois qui sera quant à lui en recul significatif. La mise en œuvre des leviers d'amélioration opérationnelle se poursuit pour optimiser sa rentabilité.

Le groupe Oeneo publiera ses resultats semestriels 2023-2024 le 6 decembre 2023 après Bourse

À propos du Groupe OENEO

OENEO est un acteur majeur de la filière vitivinicole, grâce à ses marques haut de gamme et innovantes. Présent dans le monde entier, le groupe couvre l'ensemble des étapes de l'élaboration du vin, avec deux divisions majeures et complémentaires :

Le Bouchage, avec la fabrication et la commercialisation de bouchons en liège technologiques à forte valeur ajoutée sous les marques Diam,Mytik Diam et Setop.

L'Elevage, en fournissant avec ses marques de tonnellerie Seguin Moreau, Boisé, Millet, Fine Northern Oak et Galileo des solutions haut de gamme d'élevage du vin ou de spiritueux aux principaux acteurs du marché et en développant avec Vivelys des solutions innovantes au service du vin (R&D, conseil, systèmes).

Passionnés de l'art et de la culture du vin, conscients de l'urgence des défis environnementaux et sociétaux, convaincus que l'innovation éclairée doit servir le bien commun, nous voulons utiliser nos savoir-faire et forces vives au service du développement durable du secteur viti-vinicole. Nous innovons pour perpétuer la grande histoire du vin.

WE CARE ABOUT YOUR WINE

INFORMATIONS ET RELATIONS PRESSE