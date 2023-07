26/07/2023 - 18:00

Chiffre d'affaires (M€) 2023-2024 2022-2023 Variation Variation a taux de change constants 1er trimestre (AVRIL – JUIN) 76,7 88,3 -13,1% -13,1% Bouchage 56,9 67,1 -15,1% -15,1% Élevage 19,8 21,2 -6,8% -6,7%

Le Groupe Oeneo enregistre sur le 1er trimestre 2023-2024 un chiffre d'affaires de 76,7 M€, inférieur de -13,1% au 1er trimestre 2022-2023 qui avait atteint un record historique. Il revient au niveau du 1er trimestre 2021-2022.

La Division Bouchage affiche un retrait marqué, principalement touchée par une conjoncture inflationniste pesant sur la consommation de vin au niveau mondial et par des ajustements à la baisse de stocks de la plupart de ses distributeurs après deux années de très forte croissance en sortie de covid.

L'évolution de la Division Elevage est, pour sa part, liée à des effets calendaires, notamment dus à des commandes plus tardives de grands contenants. L'activité principale de ventes de fûts reste bien orientée et en croissance.

L'exercice 2023-2024 devrait ainsi afficher une saisonnalité inversée avec une amélioration progressive de l'activité portée par un second semestre s'annonçant meilleur que le premier dans les 2 divisions. Ce début d'année conforte le Groupe dans sa stratégie de poursuivre son développement sur les vins premiums, moins sensibles aux facteurs conjoncturels.

Commentaires par Division

BOUCHAGE : performance heterogene par segments

La division enregistre un chiffre d'affaires de 56,9 M€, en baisse de -15,1% par rapport au 1er trimestre 2022-2023. Les ventes de bouchons Diam haut de gamme, reflet de la stratégie premium, sont en croissance, bénéficiant à la fois des hausses de tarifs acceptées par les clients et des gains de nouveaux viticulteurs.

Sur le segment d'entrée et de milieu de gamme, plus concurrentiel et plus sensible aux évolutions tarifaires, les ventes de bouchons, toutes marques confondues, sont en recul significatif. Elles sont directement impactées par les conséquences du contexte inflationniste chez les clients, qui ont tendance à différer ou diminuer leurs nouvelles mises en bouteilles et leurs commandes de bouchons.

Par ricochet, cette tendance se retrouve chez les partenaires-distributeurs qui, de plus, constatent un retour à la normale des délais logistiques vers les continents américain et asiatique et réduisent en conséquence leurs stocks pour les faire revenir à des niveaux normatifs.

Ces phénomènes de déstockage vont s'atténuer et la Division s'attend à une amélioration progressive de la tendance au cours des prochains trimestres. Le Bouchage vise ainsi à retrouver le chemin de la croissance au cours du second semestre et continue de prioriser le maintien d'un bon niveau de marge brute pour préserver sa rentabilité opérationnelle.

ELEVAGE : UN MIX PRODUIT FAVORABLE

L'activité Élevage réalise un chiffre d'affaires trimestriel de 19,8 M€ en recul de -6,8% par rapport au 1er trimestre 2022-2023. Le recul est limité à -3,7% hors activité de négoce de bois non stratégique et à faibles marges.

Ce trimestre est caractérisé par une bonne activité au niveau des ventes de fûts et des gammes de bois œnologiques, en croissance de chiffre d'affaires cumulé de +2%, toujours tirée par la zone Amérique du Nord. Plus volatiles, les ventes de grands contenants sont en baisse de 0,6 M€ mais ce retard sera rattrapé lors des prochains trimestres au vu du positionnement calendaire des commandes. L'activité conseil reste solide avec une base de comparaison du 1er trimestre 2022-2023 qui bénéficiait d'un contrat exceptionnel.

La Division entend consolider son niveau d'activité record de l'exercice précédent, tout en restant attentif aux évolutions météorologiques qui peuvent impacter les vendanges de manière quantitative et qualitative. Elle poursuit également la mise en œuvre de ses leviers d'amélioration opérationnelle pour optimiser la rentabilité.

Le groupe Oeneo publiera le 07 novembre 2023 son chiffre d'affaires semestriel de l'exercice 2023-2024.

À propos du Groupe OENEO

OENEO est un acteur majeur de la filière vitivinicole, grâce à ses marques haut de gamme et innovantes. Présent dans le monde entier, le groupe couvre l'ensemble des étapes de l'élaboration du vin, avec deux divisions majeures et complémentaires :

Le Bouchage, avec la fabrication et la commercialisation de bouchons en liège technologiques à forte valeur ajoutée sous les marques Diam, Mytik Diam et Setop.

L'Elevage, en fournissant avec ses marques de tonnellerie Seguin Moreau, Boisé, Millet, Fine Northern Oak et Galileo des solutions haut de gamme d'élevage du vin ou de spiritueux aux principaux acteurs du marché et en développant avec Vivelys des solutions innovantes au service du vin (R&D, conseil, systèmes).

Passionnés de l'art et de la culture du vin, conscients de l'urgence des défis environnementaux et sociétaux, convaincus que l'innovation éclairée doit servir le bien commun, nous voulons utiliser nos savoir-faire et forces vives au service du développement durable du secteur viti-vinicole. Nous innovons pour perpétuer la grande histoire du vin.

INFORMATIONS ET RELATIONS PRESSE