Les actionnaires de la société OENEO sont convoqués en assemblée générale mixte le 27 juillet 2023 à 11 heures à la cité du Vin - Fondation pour la culture et les civilisations du vin, 1 Esplanade de Pontac à Bordeaux (33300), salon Lafayette 2.

L'avis préalable de réunion comprenant l'ordre du jour et le texte des résolutions qui seront proposées au vote des actionnaires a été publié dans le BALO du 21 juin 2023. Les documents sont consultables sur le site internet de la société www.oeneo.com..

MODALITES DE VOTE A L'ASSEMBLEE GENERALE : NOUVEAU DISPOSITIF VOTACCESS

Les actionnaires pourront choisir entre l'un des trois modes suivants pour exercer leur droit de vote en assemblée générale :

assister à l'assemblée générale ;

donner pouvoir au Président de l'assemblée ou à toute personne physique ou morale ;

voter par correspondance ou par internet.

Les actionnaires auront la possibilité de transmettre leurs instructions de vote, désigner ou révoquer un mandataire, demander une carte d'admission par Internet, préalablement à l'assemblée sur le site VOTACCESS. Le site Internet VOTACCESS pour cette assemblée générale sera ouvert à compter du 6 juillet 2023 à 10 heures (heure de Paris) jusqu'à la veille de l'assemblée soit le 26 juillet 2023 à 15 heures (heure de Paris). Afin d'éviter tout encombrement éventuel du site Internet, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de l'Assemblée pour saisir ses instructions.

Par ailleurs, les actionnaires ont la possibilité de poser des questions par écrit préalablement à la tenue de l'assemblée générale par courrier postal ou électronique (communicationfinancière@oeneo.com) avant le 21 juillet 2023.

Les modalités détaillées relatives à l'exercice du droit de vote et au dépôt de questions écrites seront précisées dans l'avis de convocation de l'assemblée générale.

MODALITES DE MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES

L'ensemble des documents relatifs à l'Assemblée, ainsi que les formulaires de vote par correspondance ou par procuration, sont tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions prévues par la législation en vigueur :

Les documents et renseignements mentionnés à l'article R. 225-83 du Code de commerce, seront mis à la disposition des actionnaires au siège social de la Société dans les délais et conditions prévus à l'article R. 225-89 du Code de commerce.

Les documents visés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce pourront être adressés à tout actionnaire, par simple demande écrite envoyée à OENEO SA, 16 quai Louis XVIII, 33000 Bordeaux ou à Uptevia – Service Assemblées Générales – 12 place des Etats-Unis CS 40083 - 92549 Montrouge Cedex, dans les délais et conditions prévus à l'article R. 225-88 du Code de commerce.

Les documents prévus à l'article R. 22-10-23 du Code de commerce peuvent être consultés et téléchargés à partir du 6 juillet 2023 sur le site www.oeneo.com.

À propos du Groupe OENEO

OENEO est un acteur majeur de la filière vitivinicole, grâce à ses marques haut de gamme et innovantes. Présent dans le monde entier, le groupe couvre l'ensemble des étapes de l'élaboration du vin, avec deux divisions majeures et complémentaires :

Le Bouchage, avec la fabrication et la commercialisation de bouchons en liège technologiques à forte valeur ajoutée avec notamment la gamme DIAM et la gamme PIETEC

L'Elevage, en fournissant avec ses marques de tonnellerie Seguin Moreau, Boisé, Millet, Fine Northern Oak et Galileo des solutions haut de gamme d'élevage du vin ou de spiritueux aux principaux acteurs du marché et en développant avec Vivelys des solutions innovantes au service du vin (R&D, conseil, systèmes).

Passionnés de l'art et de la culture du vin, conscients de l'urgence des défis environnementaux et sociétaux, convaincus que l'innovation éclairée doit servir le bien commun, nous voulons utiliser nos savoir-faire et forces vives au service du développement durable du secteur viti-vinicole. Nous innovons pour perpétuer la grande histoire du vin.

WE CARE ABOUT YOUR WINE

