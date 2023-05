Secteur ICB : 50203030 - Conteneurs et emballages

10/05/2023 - 18:00

Chiffre d'affaires (M€) 2022-2023 2021-2022 Variation Var à taux de change constants 4ème trimestre 86,3 90,5 -4,6% -4,6% Dont Bouchage 64,4 67,3 -4,4% -4,4% Dont Elevage 22,0 23,2 -5,4% -5,3% 12 MOIS 348,2 326,0 +6,8% +6,1% Dont Bouchage 244,5 232,6 +5,1% +5,1% Dont Elevage 103,7 93,4 +11,0% +8,7%

Reflétant un retour à un marché plus régulier, le Groupe Oeneo réalise un 4e trimestre à 86,3 M€ de chiffre d'affaires, en recul de -4,6% par rapport au 4ème trimestre 2021-2022, et en progression de 13,3% par rapport au 4ème trimestre 2020-2021. Les commandes retrouvent des niveaux habituels après les anticipations qui ont profité aux deux activités lors du 3e trimestre de cette année, comme annoncé en janvier.

Soutenu par l'avance prise sur les 9 premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires annuel 2022-2023 atteint un niveau record de 348,2 M€, en progression de +6,8% par rapport à l'exercice précédent (+6,1% à taux de change constants). L'activité Bouchage et l'activité Elevage réalisent chacune le chiffre d'affaires le plus élevé de leur histoire. Fait notable, l'Elevage passe pour la première fois le cap symbolique des 100 M€.

L'évolution du mix produit et une politique tarifaire maitrisée, reflet de la stratégie premium des marques du Groupe, ont permis d'atténuer les effets de l'inflation. En conséquence, la marge opérationnelle courante fera preuve de résistance pour se situer entre 15% et 16% du chiffre d'affaires.

Commentaires du CA 2022-2023 par Division

BOUCHAGE : un exercice solide et resilient

Dans un environnement complexe marqué par l'envolée du prix du liège, les faibles vendanges de l'exercice précédent et des pénuries de bouteilles en verre chez les clients, la Division réalise une nouvelle année de croissance avec un chiffre d'affaires en hausse de +5,1% à taux de change constants, à 244,5 M€. Cette progression annuelle est essentiellement portée par l'évolution du mix produit vers le haut-de-gamme, et par les hausses de tarifs passées sur l'exercice afin de répercuter l'inflation des coûts.

La hausse du prix moyen de vente a permis de compenser le recul des volumes centré sur les produits d'entrée de gamme. Les fortes commandes du 3éme trimestre, en anticipation de la révision tarifaire de janvier 2023, expliquent en partie le ralentissement du 4ème trimestre. Le marché des vins premiums, de plus en plus séduit par les solutions Diam, continue de soutenir la croissance.

Le Groupe a commercialisé plus de 2,54 milliards de bouchons en liège en 2022-2023, désormais présent dans plus de 85 pays.

La marge opérationnelle courante devrait se situer en 2022-2023 à un niveau proche du niveau atteint au premier semestre, soit autour de 18%.

ELEVAGE : croissance annuelle dynamique de +11%

Dans ce contexte marqué par la hausse des matières premières, la Division Elevage réalise une nouvelle année de croissance, avec un chiffre d'affaires en hausse de +8,7% à taux de change constants, à 103,7 M€.

Le rebond initié au 4ème trimestre de l'exercice précédent s'est confirmé tout au long de l'exercice 2022-2023. Cette performance s'est construite sur la reprise de l'activité aux Etats-Unis après 3 années de sous-investissements conjoncturels de la part des clients (incendies, crise Covid, faibles vendanges). Le chiffres d'affaires progresse en Europe, confortant les positions du Groupe et sa stratégie Premium.

L'activité 2022-2023 a bénéficié d'une très bonne dynamique des ventes de fûts qui affichent une croissance à 2 chiffres. Les ventes de grands contenants et des bois œnologiques se maintiennent après leurs progressions de l'exercice précédent. Les activités de conseil ont également été dynamiques, en particulier au premier semestre, sous l'effet de contrats majeurs.

La marge opérationnelle courante devrait ainsi rester proche de celle de l'exercice précédent (pour rappel 11,6%) grâce aux ajustements tarifaires réalisés par la Division.

Le groupe Oeneo publiera le 14 juin 2023 ses resultats annuels de l'exercice 2022-2023

À propos du Groupe OENEO

OENEO est un acteur majeur de la filière vitivinicole, grâce à ses marques haut de gamme et innovantes. Présent dans le monde entier, le groupe couvre l'ensemble des étapes de l'élaboration du vin, avec deux divisions majeures et complémentaires :

Le Bouchage, avec la fabrication et la commercialisation de bouchons en liège technologiques à forte valeur ajoutée avec notamment la gamme DIAM et la gamme PIETEC

L'Elevage, en fournissant avec ses marques de tonnellerie Seguin Moreau, Millet, Galileo et Boisé des solutions haut de gamme d'élevage du vin ou de spiritueux aux principaux acteurs du marché et en développant avec Vivelys des solutions innovantes au service du vin (R&D, conseil, systèmes).

Passionnés de l'art et de la culture du vin, conscients de l'urgence des défis environnementaux et sociétaux, convaincus que l'innovation éclairée doit servir le bien commun, nous voulons utiliser nos savoir-faire et forces vives au service du développement durable du secteur viti-vinicole. Nous innovons pour perpétuer la grande histoire du vin.

WE CARE ABOUT YOUR WINE

INFORMATIONS ET RELATIONS PRESSE