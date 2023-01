Secteur ICB : 50203030 - Conteneurs et emballages

Chiffre d'affaires (M€) 2022-2023 2021-2022 Variation Var a taux de change constant 3ème trimestre 88,7 76,9 +15,3% +14,5% Dont Bouchage 61,3 53,5 +14,5% +14,5% Dont Elevage 27,4 23,4 +17,1% +14,7% 9 mois 261,9 235,5 +11,2% +10,3% Dont Bouchage 180,2 165,3 +9,0% +8,9% Dont Elevage 81,8 70,2 +16,4% +13,3%

Le Groupe Oeneo réalise un très bon troisième trimestre 2022-2023 avec un chiffre d'affaires de 88,7 M€, en croissance de +15,3% (+14,5% à taux de change constant). Les deux divisions ont contribué de manière homogène à la croissance sur ce trimestre. L'Elevage confirme la très bonne dynamique enregistrée depuis le début de l'exercice et le Bouchage renoue sur cette période avec une croissance à deux chiffres, en bénéficiant notamment d'anticipations de commandes dans certaines zones géographiques.

Cette évolution trimestrielle porte le chiffre d'affaires 9 mois 2022-2023 à 261,9 M€, soit une progression de +11,2% par rapport à la même période 2021-2022 (+10,3% à taux de change constant). Les deux activités réalisent chacune le chiffre d'affaires 9 mois le plus élevé de leur histoire.

L'avance prise après 9 mois conforte la confiance du Groupe sur son plan de marche, qui intègre par anticipation un net ralentissement sur le 4ème trimestre compte tenu d'une base de comparaison exigeante et des anticipations de commandes du 3ème trimestre. Oeneo continue ainsi de démontrer en 2022-2023 la solidité de son modèle de développement qui sera couplé à une résilience de sa performance opérationnelle dans le contexte inflationniste.

Commentaires par Division

BOUCHAGE : Croissance soutenue au troisième trimestre

La Division réalise un très bon 3ème trimestre avec un chiffre d'affaires de 61,3 M€ en hausse de 14,5% malgré une conjoncture moins favorable en raison des faibles vendanges de l'exercice précédent et des perturbations logistiques qui affectent encore certains clients (ralentissement des mises en bouteilles en raison de la pénurie de bouteilles en verre).

Cette performance trimestrielle s'est appuyée sur une légère croissance des volumes de ventes de Diam, focalisée sur les bouchons haut de gamme conformément à la stratégie premium et sur un effet prix lié aux hausses de tarifs passées en 2022 face à l'inflation des coûts. Des commandes ont été également passées par anticipation avant l'application des tarifs 2023.

Cette performance porte le chiffre d'affaires 9 mois à 180,2 M€, soit une croissance de +9,0%. Toutes gammes confondues, la division a commercialisé plus de 1,9 milliards de bouchons en liège depuis le début de l'exercice.

La Division s'attend à un 4ème trimestre proche du niveau élevé de ventes réalisé lors de l'exercice précédent, ce qui lui permettra d'atteindre un nouveau record annuel de chiffre d'affaires lors de cet exercice. L'attention reste également portée sur la nécessaire maîtrise des coûts pour préserver un niveau de rentabilité opérationnelle solide.

ELEVAGE : Poursuite de la dynamique de croissance au troisième trimestre

L'activité Elevage confirme au 3ème trimestre sa très bonne dynamique commerciale avec une hausse de son chiffre d'affaires de +17,1% à 27,4 M€ dans la continuité de la performance enregistrée depuis le début de l'exercice.

Ce trimestre a notamment été marqué par une forte hausse des ventes en Amérique du Nord, en particulier sur les fûts, confirmant la capacité de la Division à saisir les opportunités issues de la reprise des investissements dans cette zone après plusieurs années difficiles (covid, incendies…). L'activité en Europe est restée très solide et en croissance sur la période, alors que les commandes sur les grands contenants seront plus concentrées sur le dernier trimestre de cet exercice.

Le chiffre d'affaires 9 mois ressort à 81,8 M€ (+16,4% et +13,3% à taux de change constant). Le 4ème trimestre devrait être logiquement en recul compte tenu d'une base de comparaison particulièrement exigeante (pour rappel +24% de croissance au T4 2021-2022) mais en phase avec le plan de développement qui vise à atteindre, pour la première fois, le cap des 100 M€ de chiffre d'affaires sur 12 mois pour cette activité.

Le Groupe Oeneo annonce avoir pris une participation stratégique de 4,8% dans la société américaine Bloomfield Robotics, spécialiste de l'analyse d'images par intelligence artificielle (IA). Cette prise de participation vise à accélérer ses propres initiatives, en particulier dans le développement d'un nouvel outil de diagnostic au vignoble, en réponse au changement climatique. Des synergies agronomiques, œnologiques, et commerciales seront progressivement mises en place avec Vivelys.

Le groupe Oeneo publiera le 10 mai 2023 son chiffre d'affaires annuel de l'exercice 2022-2023

À propos du Groupe OENEO

OENEO est un acteur majeur de la filière vitivinicole, grâce à ses marques haut de gamme et innovantes. Présent dans le monde entier, le groupe couvre l'ensemble des étapes de l'élaboration du vin, avec deux divisions majeures et complémentaires :

Le Bouchage, avec la fabrication et la commercialisation de bouchons en liège technologiques à forte valeur ajoutée avec notamment la gamme DIAM et la gamme PIETEC

L'Elevage, en fournissant avec ses marques de tonnellerie Seguin Moreau, Boisé, Millet, Fine Northern Oak et Galileo des solutions haut de gamme d'élevage du vin ou de spiritueux aux principaux acteurs du marché et en développant avec Vivelys des solutions innovantes au service du vin (R&D, conseil, systèmes).

Passionnés de l'art et de la culture du vin, conscients de l'urgence des défis environnementaux et sociétaux, convaincus que l'innovation éclairée doit servir le bien commun, nous voulons utiliser nos savoir-faire et forces vives au service du développement durable du secteur viti-vinicole. Nous innovons pour perpétuer la grande histoire du vin.

WE CARE ABOUT YOUR WINE

