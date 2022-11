07/11/2022 - 18:00

Chiffre d'affaires (M€) 2022-2023 2021-2022 Variation Var à taux change constant 2ème trimestre 84,9 81,4 +4,3% +2,7% Dont Bouchage 51,8 52,3 -1,0% -1,0% Dont Elevage 33,1 29,1 +13,8% +9,5% 1er semestre 173,2 158,6 +9,2% +8,2% Dont Bouchage 118,9 111,8 +6,4% +6,3% Dont Elevage 54,3 46,8 +16,1% +12,6%

Le Groupe Oeneo réalise un solide deuxième trimestre 2022-2023, générant un chiffre d'affaires de 84,9 M€, en croissance de +4,3% (+2,7% à taux de change constant). Sur ce trimestre, la performance a été tirée par l'activité Elevage qui bénéficie toujours de la reprise des investissements des viticulteurs, après l'attentisme des dernières années, notamment aux Etats-Unis. L'activité Bouchage a, quant à elle, ralenti en raison de vendanges plus précoces, de mises en bouteille moins importantes chez les clients (en rapport avec les faibles vendanges 2021) et de difficultés persistantes de la chaine logistique.

Cette évolution trimestrielle porte le chiffre d'affaires du premier semestre 2022-2023 à 173,2 M€, en progression de +9,2% par rapport au 1er semestre 2021-2022 (+8,2% à taux de change constant). Sur le semestre, les deux pôles contribuent positivement à la croissance et réalisent chacun le chiffre d'affaires semestriel le plus élevé de leur histoire.

Dans un contexte de marché actuellement marqué par les tensions inflationnistes significatives sur les matières premières, les coûts de production (dont l'énergie) et logistiques, le Groupe est attentif à maintenir une gestion rigoureuse des dépenses et appliquer les hausses de prix permettant d'atténuer l'impact sur le résultat opérationnel courant. Celui-ci devrait ainsi être en légère croissance sur le semestre, avec un taux de marge maintenu au-dessus de 16% du chiffre d'affaires.

commentaires d'activite par Division

BOUCHAGE : Croissance semestrielle de +6,4%

La Division réalise au premier semestre un chiffre d'affaires de 118,9 M€, en croissance de +6,4% par rapport à 2021-2022. Malgré une base de comparaison très exigeante, cette performance constitue un nouveau record semestriel et reste toujours portée par le succès mondial des bouchons Diam dans un contexte pourtant moins favorable.

Les mises en bouteilles sont en effet ralenties cette année, notamment en Europe, en raison d'une récolte 2021 faible en volume et de la pénurie actuelle de bouteilles en verre directement liée au conflit russo-ukrainien.

La Division a commercialisé toutes gammes confondues près de 1,3 milliard de bouchons en liège. Le léger recul des volumes, centré sur l'entrée de gamme, a été largement compensé par l'effet prix lié à l'évolution du mix produits vers le haut de gamme et aux hausses de tarifs passées en 2022 pour répondre à l'inflation des coûts.

Tout en restant attentif aux perturbations conjoncturelles qui pèsent sur les marges, la Division poursuivra au second semestre sa stratégie premium et devrait s'inscrire dans la continuité de la croissance réalisée sur le premier semestre.

ELEVAGE : forte croissance AU PREMIER SEMESTRE DE +16,1%

L'activité Elevage réalise un chiffre d'affaires semestriel record de 54,3 M€ en croissance de +16,1% (+12,6% à taux de change constant) par rapport au premier semestre 2021-2022.

Cette très bonne performance s'inscrit dans un contexte plus porteur avec une reprise des investissements, au niveau notamment des fûts et des gammes de bois œnologiques, après plusieurs années d'attentisme hors d'Europe. La division enregistre ainsi de belles croissances aux Etats-Unis et en Asie, amplifiées par un effet dollar favorable. En Europe, l'activité est également en croissance solide malgré une activité grands contenants moins dense sur ce début d'exercice. L'activité Conseil et Services est également bien orientée et continue de développer des synergies avec les autres activités du Groupe.

La croissance devrait se poursuivre au second semestre, à un rythme cependant un peu plus modéré et la Division vise à atteindre pour la première fois le cap des 100 M€ de chiffre d'affaires sur 12 mois.

.

Le groupe Oeneo publiera ses resultats semestriels 2022-2023 le 1ER decembre 2022 APRES BOURSE

À propos du Groupe OENEO

OENEO est un acteur majeur de la filière vitivinicole, grâce à ses marques haut de gamme et innovantes. Présent dans le monde entier, le groupe couvre l'ensemble des étapes de l'élaboration du vin, avec deux divisions majeures et complémentaires :

Le Bouchage, avec la fabrication et la commercialisation de bouchons en liège technologiques à forte valeur ajoutée avec notamment la gamme DIAM et la gamme PIETEC

L'Elevage, en fournissant avec ses marques de tonnellerie Seguin Moreau, Boisé, Millet, Fine Northern Oak et Galileo des solutions haut de gamme d'élevage du vin ou de spiritueux aux principaux acteurs du marché et en développant avec Vivelys des solutions innovantes au service du vin (R&D, conseil, systèmes).

Passionnés de l'art et de la culture du vin, conscients de l'urgence des défis environnementaux et sociétaux, convaincus que l'innovation éclairée doit servir le bien commun, nous voulons utiliser nos savoir-faire et forces vives au service du développement durable du secteur viti-vinicole. Nous innovons pour perpétuer la grande histoire du vin.

WE CARE ABOUT YOUR WINE

INFORMATIONS ET RELATIONS PRESSE