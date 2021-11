08/11/2021 - 18:00

Chiffre d'AFFAIRES (M€) 2021-2022 2020-2021 Variation Var a taux change constant 2ème trimestre 81,4 73,3 +11,0% +11,2% Dont Bouchage 52,3 42,1 +24,4% +24,1% Dont Elevage 29,1 31,3 -6,9% -6,1% 1ER SEMESTRE 158,6 131,2 +20,8% +20,8% Dont Bouchage 111,8 84,6 +32,2% +31,7% Dont Elevage 46,8 46,6 +0,3% +1,1%

Le Groupe Oeneo réalise un deuxième trimestre 2021-2022 solide en générant un chiffre d'affaires de 81,4 M€, en croissance de +11,2% à taux de change constant, malgré une base de comparaison moins favorable qu'au premier trimestre.

Cette performance, supérieure de +9,0% au 2ème trimestre 2019-2020 avant la crise sanitaire, s'appuie sur la très bonne dynamique de l'activité Bouchage, qui poursuit ses gains de marché au niveau mondial. L'activité Elevage a été impactée par des vendanges plus tardives et beaucoup plus faibles cette année en Europe, notamment en France en raison des épisodes de gel printaniers.

Cette évolution trimestrielle porte le chiffre d'affaires du premier semestre 2021-2022 à 158,6 M€, soit une progression significative de +20,8% par rapport au 1er semestre 2020-2021 (+10,9% vs S1 2019-2020). Ce niveau d'activité constitue un nouveau record pour un premier semestre, grâce à la très belle performance du Bouchage (+32,2%).

Le Groupe est en phase avec son plan de marche et recueillera les fruits de cette croissance au niveau de la marge opérationnelle courante. Elle devrait se situer autour de 17% (vs 16,0% au S1 2020-2021), malgré les tensions inflationnistes sur les matières premières, les coûts de production et logistique qui ont commencé à se faire sentir au cours de l'été et qui pèseront plus fortement au second semestre.

BOUCHAGE : Croissance semestrielle remarquable de +32,2%

La Division réalise un premier semestre de haute volée en réalisant un chiffre d'affaires de 111,8 M€ en croissance de +32,2% par rapport à 2020-2021 et de +21,3% par rapport au premier semestre avant crise de 2019-2020.

Cette performance commerciale consacre à nouveau le succès mondial des bouchons de la gamme Diam, avec un portefeuille de clients fidèles qui ne cesse de progresser. La croissance, portée par la hausse des volumes vendus, est forte dans toutes les zones géographiques et sur toutes les gammes.

Les ventes des autres bouchons technologiques ont également été bien orientées sur ce semestre, permettant à la Division d'atteindre un niveau record semestriel de 1,3 milliard de bouchons en liège vendus.

La Division est confiante sur sa capacité à conserver une belle dynamique de croissance sur l'année pleine, même si le rythme sera logiquement moins élevé au second semestre, en raison notamment d'une base de comparaison plus exigeante.

ELEVAGE : tres légère croissance au premier semestre

L'activité Elevage réalise un chiffre d'affaires semestriel de 46,8 M€ en très légère croissance de +0,3% (+1,1% à taux de change constant) par rapport au premier semestre 2020-2021. L'activité n'a cependant pas retrouvé son niveau d'avant crise, s'inscrivant en recul de -8,0 % par rapport au premier semestre 2019-2020.

La Division est toujours pénalisée par les conséquences des incendies de l'année passée aux Etats-Unis, qui continuent de mettre un frein sur les investissements des clients américains, une reprise étant cependant probable en 2022. En Europe, l'activité est plus résiliente, grâce notamment à une bonne dynamique sur les grands contenants, qui compense l'impact sur les ventes de fûts des vendanges plus tardives et de plus faibles volumes, notamment en France.

La Division est en phase avec son plan de marche et s'attend à conserver un niveau d'activité sur l'ensemble de l'exercice proche de celui de l'exercice précédent.

À propos du Groupe OENEO

OENEO est un acteur majeur de la filière vitivinicole, grâce à ses marques haut de gamme et innovantes. Présent dans le monde entier, le groupe couvre l'ensemble des étapes de l'élaboration du vin, avec deux divisions majeures et complémentaires :

Le Bouchage, avec la fabrication et la commercialisation de bouchons en liège technologiques à forte valeur ajoutée avec notamment la gamme DIAM et la gamme PIETEC

L'Elevage, en fournissant avec ses marques de tonnellerie Seguin Moreau, Boisé, Millet, Fine Northern Oak et Galileo des solutions haut de gamme d'élevage du vin ou de spiritueux aux principaux acteurs du marché et en développant avec Vivelys des solutions innovantes au service du vin (R&D, conseil, systèmes).

Avec passion, nos solutions contribuent à élaborer, élever, préserver et magnifier le vin ou les spiritueux de chaque vigneron, en transmettant leur émotion et en renforçant leurs performances.

