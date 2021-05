Secteur ICB : 50203030 - Conteneurs et emballages

11/05/2021 - 18:00

Le conseil d'administration du Groupe Oeneo a décidé d'autoriser le directeur général de la société à mettre en œuvre un programme de rachat d'actions. En application de cette autorisation, un mandat a été confié à un prestataire de services d'investissement afin de procéder à des achats d'actions de la société Oeneo.

Ce mandat porte sur un volume maximal de 2 000 0000 actions Oeneo représentant 3,07% du capital social, respectant les conditions imposées par la 19èmerésolution adoptée par l'Assemblée Générale du 14 septembre 2020.

Le programme de rachat est destiné à permettre la réalisation des opérations suivantes, par ordre décroissant de priorité :

1 Satisfaire aux obligations découlant des programmes d'attribution gratuite d'actions aux salariés et/ou mandataires sociaux de la société et/ou des sociétés qui lui sont liées ;

2 Réduire le capital social par annulation d'actions propres ;

3 Satisfaire aux obligations découlant de valeurs mobilières donnant accès au capital.

Les rachats pourront intervenir, au titre dudit mandat, sur une période de 12 mois à compter de ce jour. Oeneo se réserve le droit d'interrompre à tout moment l'exécution de ce programme de rachat, celui-ci n'affectant pas l'exécution du contrat de liquidité conclu par la Société.

Le descriptif du programme de rachat d'actions (développé en page 201 du Rapport Annuel d'Oeneo déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers le 27 juillet 2020) et les résolutions afférentes sont disponibles sur le site internet de la société, www.oeneo.com.

À propos du Groupe OENEO

OENEO est un acteur majeur de la filière vitivinicole, grâce à ses marques haut de gamme et innovantes. Présent dans le monde entier, le groupe couvre l'ensemble des étapes de l'élaboration du vin, avec deux divisions majeures et complémentaires :

Le Bouchage, avec la fabrication et la commercialisation de bouchons en liège technologiques à forte valeur ajoutée avec notamment la gamme DIAM et la gamme PIETEC

L'Elevage, en fournissant avec ses marques de tonnellerie Seguin Moreau, Boisé, Millet, Fine Northern Oak et Galileo des solutions haut de gamme d'élevage du vin ou de spiritueux aux principaux acteurs du marché et en développant avec Vivelys des solutions innovantes au service du vin (R&D, conseil, systèmes).

Avec passion, nos solutions contribuent à élaborer, élever, préserver et magnifier le vin ou les spiritueux de chaque vigneron, en transmettant leur émotion et en renforçant leurs performances.

WE CARE ABOUT YOUR WINE

