ODYSSEE TECHNOLOGIES LANCE SON INTRODUCTION EN BOURSE

SUR EURONEXT GROWTH® PARIS

Taille de l'Offre : augmentation de capital de 7 M€ pouvant être portée à un maximum de 8 M€ en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension

Prix de l'Offre à Prix Ferme : 13 euros par action

Période de l'Offre : du 27 novembre au 9 décembre 2024 pour l'Offre au Public et jusqu'au 10 décembre 2024 pour le Placement Global

Engagements de souscription pour un montant total de 7 M€

Titres éligibles aux réductions d'impôts[1] : IR, FCPI, art. 150-0 B ter CGI, PEA et PEA « PME ETI »



Les-Premiers-Sapins – France, le 27 novembre 2024 – 7h CEST – Odyssée Technologies (code ISIN : FR001400U4P9 – mnémonique : ALODY), acteur industriel français spécialisé dans la mécanique de précision pour les industries de pointe, annonce aujourd'hui le lancement de son introduction en bourse en vue de l'admission aux négociations de ses actions sur le marché Euronext Growth® Paris.

Christian Mary, Président Directeur Général d'Odyssée Technologies, déclare :

« Partenaire incontournable des industries de pointe, Odyssée Technologies franchit aujourd'hui une étape majeure en lançant son projet d'introduction en bourse. Cette initiative s'inscrit dans une stratégie claire : accélérer sa croissance, accroître sa rentabilité et saisir les opportunités majeures offertes par des secteurs stratégiques tels que l'aéronautique, la défense, le spatial et l'énergie. Avec cette cotation, Odyssée Technologies vise à renforcer son potentiel d'innovation, diversifier ses débouchés commerciaux et saisir de nouvelles opportunités d'acquisitions. Par ce projet, nous invitons les futurs actionnaires d'Odyssée Technologies à s'associer pleinement à sa réussite et à contribuer activement à la réalisation de ses ambitions, portées par l'excellence technologique et une vision à long terme ».



Odyssée Technologies, l'orfèvre de la mécanique de précision? pour les industries de pointe

Créé en 2011 par Monsieur Christian Mary, Ingénieur diplômé de l'ENSITM, Odyssée Technologies est un acteur industriel français spécialisé dans la mécanique de précision qui propose des savoir-faire d'excellence en matière de tournage, fraisage, électroérosion, rodage, rectification, ajustage et ébavurage ainsi que dans l'assemblage de sous-ensembles destinés à des industries stratégiques. Comptant 175 collaborateurs, le Groupe vise un chiffre d'affaires 2024 d'environ 20 M€ et ambitionne son doublement à l'horizon 2028.



Un partenaire de long terme pour les grands donneurs d'ordre industriels

Odyssée Technologies intervient pour des industriels de premier plan sur des marchés de pointe et/ou stratégique à l'instar de l'aéronautique, de la défense, du spatial et de l'énergie. Le Groupe s'inscrit comme un partenaire référent des grands donneurs d'ordre en assurant la fabrication de pièces complexes pour des systèmes critiques. Fournisseur direct des fabricants et des équipementiers de rang 1, Odyssée Technologies compte parmi ses principaux clients les groupes Airbus, Safran, Boeing, LISI, MBDA, EssilorLuxottica, Eiffage, …

Le Groupe souhaite également aborder de nouveaux domaines d'activités à l'instar de l'industrie ferroviaire, de l'industrie navale et de l'industrie nucléaire.



Des solutions complètes pour répondre aux exigences les plus élevées de l'industrie



Au travers de ses trois unités de production françaises, Odyssée Technologies propose des pièces complexes entrant dans la composition de systèmes critiques tels que :

des moteurs ou des systèmes de freinage d'avions civils ou militaires,

des guides d'ondes pour les satellites,

des pièces et des sous-ensembles critiques pour l'armement,

des aubes de turbines pour la production d'énergie.



Ses solutions s'adressent à des clients grands comptes qui opèrent dans des secteurs très réglementés pour lesquels la haute qualité des pièces est cruciale. Ainsi, le Groupe dispose de certifications et de qualification (ISO 9001, EN9100…) et répond de manière continue aux exigences de qualité de ses clients en répondant à de nombreux contrôles et audits.

Doté d'un parc industriel récent et extrêmement performant comprenant 55 machines dont 23 tours à commande numérique de dernières générations, le Groupe s'appuie sur un système intégré de production associé à chaque domaine d'activité stratégique afin de maîtriser parfaitement des processus complexes de production et répondre ainsi, de manière optimale aux spécifications clients avec ses moyens humains et matériels spécialisés.



Un positionnement sur des marchés d'avenir et des opportunités nombreuses de croissance externe

Les clients d'Odyssée Technologies interviennent sur des marchés de grande taille, avec des perspectives très élevées de croissance et revêtant des enjeux cruciaux pour l'avenir. Ces trois drivers favorables de marché peuvent facilement être illustrés à travers quelques données :

44.000 avions commerciaux attendus en livraison dans le monde sur la période 2021-2040[2],

plus de 7.500 satellites en orbite en 2023 amenés à croitre avec les développements des télécommunications et des besoins d'observation tant civils que militaires,[3]

2.400 Md$ de dépenses militaires en 2023 dans le monde[4] et un budget militaire de la France attendu en croissance de 6,5% par an jusqu'en 2030,[5]

27.000 Md$ de dépenses d'investissement dans les énergies sur la période 2023-2040 pour répondre au défi du changement climatique.[6]

Ces données illustrent une trajectoire de croissance potentiellement très forte pour Odyssée Technologies qui va s'écrire autour d'un développement organique soutenu mais également au travers d'une politique d'acquisitions ciblées. Dans un écosystème concurrentiel français fragmenté où 94% des sociétés du secteur de la mécanique industrielle emploient moins de 50 salariés, le Groupe dispose d'importantes opportunités de croissance externe pour renforcer son chiffre d'affaires.



Une ambition 2028 axée sur le doublement du chiffre d'affaires 2024 et l'atteinte d'une marge d'EBITDA de 15%

Bénéficiant de marchés bien orientés et d'une capacité à répondre aux exigences de ses grands donneurs d'ordres par toujours plus d'innovation et d'amélioration de l'efficience opérationnelle, Odyssée Technologies a pour objectif d'atteindre un doublement de son chiffre d'affaires à horizon 2028 (objectif de 20 M€ pour 2024 et de 40 M€ en 2028). Pour atteindre cet objectif de progression de chiffres d'affaires, le Groupe pourrait s'appuyer tant sur la croissance organique (à hauteur de 50%) que sur l'apport du chiffre d'affaires d'acquisitions réalisées au cours de la période 2025-2028 (à hauteur de 50%).

Cette dynamique de chiffre d'affaires devrait permettre une plus grande absorption des charges fixes et une meilleure rotation des équipements industriels. Ainsi, le Groupe a pour objectif d'atteindre une marge d'EBITDA de l'ordre de 15% du chiffre d'affaires à horizon 2028.



L'introduction en bourse d'Odyssée Technologies pour accompagner sa croissance forte dans les 5 prochaines années

La cotation sur Euronext Growth® Paris avec la levée de fonds attendue de 7 M€ à 8 M€ a pour objet de permettre à Odyssée Technologies de financer sa stratégie de développement qui s'appuie sur un équilibre entre croissance organique et acquisitions ciblées.

Le Groupe souhaite également se positionner sur de nouveaux domaines d'activités : l'industrie ferroviaire, l'industrie navale et l'industrie nucléaire (notamment, pour la rénovation et l'entretien du parc existant).

Le produit net estimé de l'émission des Actions Offertes (incluant la Clause d'Extension, qui s'élèvera à environ 7,2 M€ sur la base du Prix de l'Offre à Prix Ferme), sera affecté au financement des objectifs stratégiques suivants :

environ 35% pour accompagner la croissance du Groupe en finançant son besoin en fonds de roulement,

environ 30% pour financer les investissements du Groupe en matière d'équipements industriels nécessaires, notamment, pour le développement de nouvelles activités dans les industries ferroviaire, navale et nucléaire ainsi que les investissements en logiciels d'intelligence artificielle afin de soutenir la croissance organique du Groupe,

environ 35% pour financer une politique active de croissance externe.





Modalités et conditions de l'Offre

Un Document d'Information a été établi sous la responsabilité de l'Emetteur. Il a fait l'objet d'un examen approprié de son caractère complet, cohérent et compréhensible par Euronext. Ce Document d'Information ne constitue pas un prospectus au sens du règlement européen (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017.

Des exemplaires du Document d'Information sont disponibles sans frais auprès de la Société ainsi qu'en version électronique sur le site Internet de la Société (www.odyssee-technologies.com /ipo ) et sur le site d'Euronext (www.euronext.com).



Prix de l'Offre

13 euros par Action Nouvelle (le « Prix de l'Offre »).



Identification des actions

Libellé : Odyssée Technologies

Code ISIN : FR001400U4P9

Mnémonique : ALODY



Nature et nombre de titres offerts dont l'admission est demandée

Les titres de la Société dont l'admission sur le marché Euronext Growth® Paris est demandée sont :

l'ensemble des actions composant le capital social de la Société, soit 1.000.000 actions, d'une valeur nominale d'un (1) euro chacune, intégralement souscrites, entièrement libérées et de même catégorie (les « Actions Existantes ») ;

») ; un nombre de 538.461 actions nouvelles à émettre dans le cadre d'une augmentation de capital en numéraire avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d'offre au public (les « Actions Nouvelles »), pouvant être augmenté d'un nombre maximum de 76.923 actions nouvelles complémentaires en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension (les « Actions Nouvelles Complémentaires »).

Les Actions Nouvelles et les Actions Nouvelles Complémentaires sont définies ensemble comme les « Actions Offertes ».



Clause d'extension

En fonction de l'importance de la demande, le nombre initial d'Actions Nouvelles pourra, en accord avec le Chef de File - Teneur de Livre, être augmenté d'environ 14,3%, soit un maximum de 76.923 actions nouvelles (la « Clause d'Extension »).



Montant de l'émission

Le produit brut de l'émission d'Actions Nouvelles sera de 7 millions d'euros pouvant être porté à 8 millions d'euros en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension.

Le produit net de l'émission d'Actions Nouvelles est estimé à environ 6,2 millions d'euros pouvant être porté à environ 7,2 millions d'euros en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension.



Structure de l'Offre

Il est prévu que la diffusion des Actions Offertes sera réalisée dans le cadre d'une offre globale (l' « Offre »), comprenant :

Une Offre au Public en France réalisée sous la forme d'une Offre à Prix Ferme, principalement destinée aux personnes physiques (l'« Offre à Prix Ferme » ou l'« OPF »), étant précisé que : les ordres seront décomposés en fonction du nombre de titres demandés : fraction d'ordre A1 (de 1 action jusqu'à 250 actions incluses) et fraction d'ordre A2 (au-delà de 250 actions) ; les fractions d'ordre A1 bénéficieront d'un traitement préférentiel par rapport aux fractions d'ordre A2 dans le cas où tous les ordres ne pourraient pas être entièrement satisfaits.

» ou l'« »), étant précisé que : Un Placement Global principalement destiné aux investisseurs institutionnels en France et dans certains pays (à l'exception notamment, des Etats-Unis d'Amérique) (le « Placement Global »)

Si la demande exprimée dans le cadre de l'Offre à Prix Ferme en France le permet, le nombre d'actions allouées en réponse aux ordres émis dans le cadre de l'Offre à Prix Ferme en France sera au moins égal à 10% des Actions Nouvelles.

Si la demande exprimée dans le cadre de l'Offre à Prix Ferme en France est inférieure à 10% des Actions Nouvelles, le nombre d'actions allouées en réponse aux ordres émis dans le cadre de l'offre à prix ferme en France satisfera 100% de la demande exprimée.

Le nombre d'Actions Nouvelles dans le cadre de l'OPF pourra être augmenté ou diminué.



Modalités de souscription

Les personnes désirant participer à l'??F devront déposer leurs ordres auprès d'un intermédiaire financier habilité en France. L'OPF en France sera centralisée par Euronext Paris.

Les ordres doivent être déposés au plus tard le 9 décembre 2024 à 17 heures (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et à 20 heures (heures de Paris) pour les souscriptions par Internet à moins que la période d'offre ne soit clôturée plus tôt (sans toutefois que la durée de l'OPF ne puisse être inférieure à trois jours de bourse).

Pour être pris en compte, les ordres émis dans le cadre du Placement Global devront être reçus par le Chef de File - Teneur de Livre au plus tard le 10 décembre 2024 à 12 heures (heure de Paris) à moins que la période d'offre ne soit clôturée plus tôt.



Révocation des ordres

Les ordres de souscription reçus des particuliers par Internet dans le cadre de l'OPF seront révocables, par Internet, jusqu'à la clôture de l'OPF, le 9 décembre 2024 à 20 heures (heure de Paris). Il appartient aux investisseurs de se rapprocher de leur intermédiaire financier afin de vérifier, d'une part, les modalités de révocation des ordres passés par Internet et, d'autre part, si les ordres transmis par d'autres canaux sont révocables et dans quelles conditions.

Les ordres reçus dans le cadre de l'OPF seront ensuite irrévocables même en cas de réduction.



Date de jouissance

Les Actions Nouvelles et les Actions Nouvelles Complémentaires seront assimilables dès leur émission aux Actions Existantes. Elles porteront jouissance courante.



Engagement de souscription

La Société a reçu des engagements de souscription de la part de deux sociétés de gestion pour le compte des fonds qu'elles gèrent pour un montant global de 7 millions d'euros, soit environ 100% du montant brut de l'Offre (hors exercice de la Clause d'Extension). Ces ordres de souscription ont vocation à être servi intégralement si la demande le permet, ils pourront néanmoins être réduit selon les principes usuels d'allocation.

Sur la base du Prix de l'Offre, ces engagements de souscription représentent, au total, 100% de l'offre d'Actions Nouvelles.



Garantie

Néant



Calendrier indicatif

26 novembre 2024 Conseil d'administration d'Euronext S.A. validant le projet d'admission sur Euronext Growth Paris 27 novembre 2024 Diffusion du communiqué de presse annonçant l'Offre

Avis Euronext relatif à l'ouverture de l'OPF et mise en ligne du Document d'Information

Ouverture de l'OPF et du Placement Global 9 décembre 2024 Clôture de l'OPF à 17 heures (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et à 20 heures (heure de Paris) pour celles par Internet 10 décembre 2024 Clôture du Placement Global à 12 heures (heure de Paris)

Décision du conseil d'administration fixant les modalités définitives de l'Offre et décidant l'exercice éventuel de la Clause d'Extension

Diffusion du communiqué de presse indiquant le nombre définitif d'Actions Nouvelles et le résultat de l'Offre

Avis Euronext relatif au résultat de l'Offre

Première cotation des actions de la Société sur Euronext Growth Paris 12 décembre 2024 Règlement-livraison de l'OPF et du Placement Global

Constatation de l'augmentation de capital par le conseil d'administration 13 décembre 2024 Début des négociations des actions de la Société sur le marché Euronext Growth Paris



Engagements d'abstention et de conservation

Engagement d'abstention de la Société : pendant une période de 180 jours suivant la date de règlement-livraison, sous réserve de certaines exceptions décrites dans le Document d'Information.

Engagement de conservation des principaux actionnaires représentant la quasi-totalité du capital : pendant une période de 360 jours suivant la date de règlement-livraison, sous réserve de certaines exceptions décrites dans le Document d'Information.



Chef de File – Teneur de Livre et Listing Sponsor

SwissLife Banque Privée

7, place Vendôme – 75001 Paris

Tél : 01 53 29 15 62 / 01 53 29 15 64

Mail : capitalmarkets@swisslifebanque.fr



Six raisons de souscrire

Un portefeuille clients prestigieux et solide sur des marchés en croissance et à forte visibilité. Un savoir-faire de haute technicité avec un outil de production de dernière génération

et des processus performants et évolutifs.

Une bonne visibilité du chiffre d'affaires

Un carnet de commandes de 15 M€ pour 2025,

Une fidélité client élevée grâce à une forte capacité d'innovation et une qualité

éprouvée et reconnue des produits,

éprouvée et reconnue des produits, Des programmes d'achat (aéronautique et défense) qui offrent une forte visibilité.

Un fort capital humain composé d'équipes stables et qualifiées. Une accélération de la stratégie de différenciation et de la croissance externe dans les domaines d'expertises du Groupe visant en 2028 un CA >40 M€ et une marge d'EBITDA à 15%. Des engagements de souscription pour un montant de 7 M€ représentant 100% du montant initial de l'Offre.



A propos d'Odyssée Technologies

Odyssée Technologies est un acteur industriel français spécialisé dans la mécanique de précision. Fort de ses savoir-faire d'excellence au travers de ses 175 salariés répartis sur trois unités de production basées en France, la société propose des solutions complètes pour la réalisation de pièces complexes pour des industriels de pointe et/ou stratégique à l'instar de l'aéronautique, de la défense, du spatial et de l'énergie.

Odyssée Technologies a réalisé en 2023 un chiffre d'affaires consolidé de 18,8 M€, en croissance de 21,6% par rapport à l'exercice 2022.

Odyssée Technologies est éligible aux FCPI et au PEA PME.

Plus d'informations : https://www.odyssee-technologies.com /ipo

Information investisseurs : odyssee-technologies@capvalue.fr / +33 (0)9 70 30 07 21



