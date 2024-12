Communiqué de la société ODIOT HOLDING (EX WELL) du 30/12/2024 - Convocation des actionnaires à une assemblée générale ordinaire et extraordinaire le mardi 4 février 2025

30/12/2024 - 17:45

Convocation des actionnaires à une assemblée générale ordinaire et extraordinaire le mardi 4 février 2025

Paris le 30.12.2024 à 17:45

ODIOT HOLDING (Euronext Access, FR0004152700 – MLODT), annonce la réunion de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire.

Les actionnaires de la société ODIOT HOLDING (la « Société ») sont invités à participer à l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire qui se tiendra le mardi 4 février 2025, à 10h30, dans les locaux du cabinet d'avocats Lexelians, situés au 11, avenue de l'Opéra – 75001 Paris.

Le texte exact des résolutions qui seront soumises au vote des actionnaires sera mis à disposition des actionnaires de la Société selon les modalités et dans les délais légaux.

Un avis de réunion des actionnaires à l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du mardi 4 février 2024 a été publié au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (BALO) du lundi 30 décembre 2024. Cet avis peut être consulté sur le site internet de ODIOT HOLDING https://www.odiotholding.com/investor-relations .

Les documents préparatoires à cette assemblée générale seront mis à disposition selon les modalités et dans les délais légaux.

A propos de ODIOT HOLDING

ODIOT HOLDING est la holding de contrôle de ODIOT, marque française de luxe fondée en 1690, et l'un des orfèvres les plus prestigieux des XVIIIe et XIXe siècles, fournisseur royal, de l'Empire et de toutes les cours européennes, grâce à un savoir-faire unique en matière de création de pièces exceptionnelles et de couverts en métaux précieux (or, vermeil, argent massif, épargne). ODIOT est labelisée Entreprise du Patrimoine Vivant®.

Contact : investors@odiotholding.com

ODIOT HOLDING (Euronext Access, FR0004152700 – MLODT) www.odiotholding.com