Communiqué de la société ODIOT HOLDING (EX WELL) du 24/07/2024 - Point d'information sur la situation de la société à la suite de la tenue de l'assemblée générale des actionnaires du 17 juillet 2024

24/07/2024 - 18:00

Point d'information sur la situation de la société à la suite de la tenue de l'assemblée générale des actionnaires du 17 juillet 2024

Paris, France – 24.07.2024 – ODIOT HOLDING (ex WELL) (Euronext Access, FR0004152700 – MLWEL), société d'investissement, profite de la tenue d'une assemblée générale de ses actionnaires ce 17 juillet 2024, ayant entériné un certain nombre de changements, pour apporter au marché une information sur sa nouvelle situation et sa réorientation stratégique.

Nouvel actionnaire de référence :

A la suite d'une restructuration de son actionnariat, La société ODIOT HOLDING (ex WELL), dispose désormais d'un nouvel actionnaire de référence : AMC Uplift High Yield European Growth. La répartition de son actionnariat est désormais la suivante :

AMC Uplift High Yield European Growth 63,13 % Louis Petiet 8,01 % Public 28,86 % Total 100,00%

Nouvelle direction :

A la suite de ce changement d'actionnariat, une refonte des organes de direction de ODIOT HOLDING (ex WELL) a été opérée dans les dernières semaines.

Pour rappel, au 30 mai 2024, la direction de la société était assurée par les personnes suivantes :

Directeur général :

M. Vincent de Mauny

Membres du conseil d'administration :

M. Vincent de Mauny, président,

AAA HOLDING,

Mme Pascale Bauer Petiet,

Mme Aude Petiet,

Mme Alix Petiet,

M. Marc Jobert,

Mme Béatrice Alba,

M. Olivier de Wismes.

A la suite des démissions de la quasi-totalité des membres de la direction, entérinées par deux réunions du conseil d'administration, une nouvelle direction a été nommée. A la date des présentes, la direction de ODIOT HOLDING (ex WELL) est donc assurée par les personnes suivantes :

Directrice générale Mme Laetitia Maffei Président du conseil d'administration M. Gilles-Emmanuel Trutat Membre du conseil d'administration Mme Laetitia Maffei Membre du conseil d'administration Mme Emilie Thébault Membre du conseil d'administration M. Yves Pozzo di Borgo Membre du conseil d'administration M. Thierry Bignet Membre du conseil d'administration M. Marc Jobert

Biographies des nouveaux dirigeants :

M. Gilles-Emmanuel Trutat (coopté lors de la réunion du conseil d'administration du 13 juin 2024 en remplacement de M. Vincent de Mauny, démissionnaire) :

Gilles-Emmanuel Trutat est titulaire d'une maîtrise de droit de l'Université de Paris II–Panthéon Assas et est diplômé d'un MBA d'HEC–Université de Montréal. Aujourd'hui Président et Fondateur de Capital Système Investissements S.A, une société de gestion d'actifs spécialisée en dette privée et Private Equity basée à Genève, il a précédemment été Head of Private Markets chez EFG Bank, CEO d'Olympia Capital Gestion à Paris, Fondateur de PBS Private Bank Switzerland à Zürich, Responsable d'UBS Global Asset Management France & Monaco; il a également été Fund Manager chez Merrill Lynch à Genève et a travaillé comme Corporate Finance Analyst chez HSBC–Banque du Louvre à Paris.

Mme Laetitia Maffei cooptée lors de la réunion du conseil d'administration du 26 juin 2024 en remplacement de AAA HOLDING, démissionnaire et nommée directrice générale le même jour) :

Laetitia Maffei est titulaire d'une maîtrise en droit des affaires de l'Université Paris II – Panthéon Assas et est diplômée de l'École du Louvre. Elle débute sa carrière dans le domaine culturel au Centre Pompidou, puis au Centre Photographique d'Île-de-France. En 2013, elle remporte un marché public de la Région Île-de-France pour concevoir un musée d'art contemporain itinérant, le Musée Passager. Spécialiste de l'art digital, elle fonde Danae.io, l'une des premières startups à enregistrer des œuvres d'art dans la blockchain, ouvrant ainsi la voie aux NFT. En 2020, elle remporte, avec l'artiste Kowei Nawa, le concours pour la statue de l'Égalité sur l'Île Seguin. Prédisant que la blockchain révolutionnerait la finance, elle rejoint Capital Système Investissements à Genève, une boutique de gestion d'actifs spécialisée en dette privée, où elle met à profit son expertise en gestion de projets et en innovation.

Mme Emilie Thébault (cooptée lors de la réunion du conseil d'administration du 26 juin 2024 en remplacement de Mme Pascale Bauer Petiet, démissionnaire) :

Diplômée de Sciences-Po Paris en Affaires Publiques, Emilie Thébault participe aux projets de modernisation de l'Etat dès le début de sa carrière, en tant que consultante au sein du cabinet de Conseil Bearing Point avant de rejoindre le Ministère de l'Intérieur en tant que chef de projets de transformation numérique et plus spécifiquement de la sécurisation des titres biométriques dans de nombreux projets nationaux et internationaux.

Représentante de la France à la Commission européenne, Maître de conférences à l'IEP de Paris et l'Université de droit de la Rochelle, elle fonde en 2016 la start-up de cybersécurité SerendpTech dont elle est la CEO, et qui promeut une vision de la protection de l'identité basée sur des technologies de rupture mises à la disposition du plus grand nombre et une expertise de la lutte contre la fraude éprouvée.

M. Yves Pozzo di Borgo (coopté lors de la réunion du conseil d'administration du 26 juin 2024 en remplacement de Mme Aude Petiet, démissionnaire) :

Yves Pozzo di Borgo est un homme politique français. Diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, il commence sa carrière dans la fonction publique avant de s'engager en politique avec l'UDF puis le MoDem. Élu conseiller de Paris en 2001 et sénateur de Paris de 2004 à 2017, il se spécialise dans les questions de politique étrangère, européenne, d'éducation et de culture. Il est une figure respectée pour sa fidélité à ses convictions et sa volonté de servir l'intérêt public.

M. Thierry Bignet (coopté lors de la réunion du conseil d'administration du 26 juin 2024 en remplacement de Mme Alix Petiet, démissionnaire) :

Thierry Bignet a exercé de nombreuses fonctions de direction générale, en France et à l'étranger, principalement aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et dans les pays scandinaves. Il a en particulier dirigé deux sociétés cotées en bourse (Paris et New York) dans le domaine des télécoms et de la communication (Genesys et ACT Teleconferencing). Comme manager de transition, il a acquis une large expérience dans des domaines variés tels que les arts de la table (Duni France), le milieu industriel (Peugeot Finlande) ou bien encore le développement durable et l'alimentation bio (Vitagermine et Baby Bio). Thierry Bignet est président du conseil d'administration des crèches Mini Lions.

M. Marc Jobert :

Marc Jobert est un avocat international expert en indemnisation des victimes du terrorisme. Il a mené une étude commandée par l'Union Européenne sur ce sujet. Cette étude, conduite sous l'égide du réseau Lex Fori, a couvert 42 pays, offrant une vue d'ensemble complète et comparative des systèmes d'indemnisation à travers le monde. Le rapport final, désormais disponible sur le site de la Commission Européenne, constitue une référence incontournable pour les professionnels du droit et les décideurs politiques travaillant sur ces questions sensibles. La contribution de Marc Jobert à ce projet a été saluée pour sa rigueur méthodologique et son apport substantiel à la compréhension et à l'amélioration des mécanismes d'indemnisation des victimes du terrorisme au niveau international. Sa démarche illustre son rôle prépondérant dans l'évolution des standards internationaux de justice et de réparation.

L'ensemble de ces cooptations ont été ratifiées au cours de l'assemblée générale des actionnaires qui s'est tenue le 17 juillet 2024.

Nouvelle stratégie de développement :

La nouvelle direction a initié une réorientation stratégique de la société en renforçant la participation de ODIOT HOLDING (ex WELL) de 47 à 52% dans le capital de la société de luxe française ODIOT. Ce renforcement de participation a été rendu possible par l'exercice d'une option d'achat de titres.

Fondée en 1690, ODIOT est reconnue comme l'un des orfèvres les plus éminents des XVIIIe et XIXe siècles. Il fut fournisseur royal de Louis XV puis du Premier Empire ainsi que de toutes les cours d'Europe. La marque se distingue par son savoir-faire exceptionnel dans la création de pièces uniques et de couverts en métaux précieux tels que l'or, le vermeil, l'argent massif et l'épargne. ODIOT est également labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant®, un gage de son excellence artisanale. À partir de 2024, ODIOT HOLDING (ex WELL) présentera des comptes consolidés intégrant ceux d'ODIOT, afin de refléter cette participation, désormais majoritaire.

Nouveau nom de la société :

Afin de refléter cette nouvelle stratégie, la Société a procédé au changement de sa dénomination sociale, qui est désormais ODIOT HOLDING.

Ce changement de nom a été décidé au cours de l'assemblée générale des actionnaires qui s'est tenue le 17 juillet 2024.

Nouveau siège de la société :

Le conseil d'administration, à la suite de la ratification des cooptations de l'ensemble de ses nouveaux membres, a modifié le siège social et l'a déplacé du :

112, avenue Kléber – 75116 Paris

Au :

10 rue de la Paix – 75002 Paris

Mise à jour de l'information financière du groupe :

Aucun compte n'a été publié pour les exercices 2022 et 2023. La nouvelle direction est actuellement engagée dans un processus rigoureux pour récupérer et mettre en forme ces informations, parfois difficiles à obtenir afin d'établir, et de faire approuver en assemblée générale les comptes des exercices 2022 et 2023 dans les meilleurs délais.

Financement de la société :

ODIOT HOLDING (ex WELL) travaille activement à l'apurement de son passif, notamment en cédant l'ensemble de ses participations à l'exception d'ODIOT. Il est par ailleurs précisé que la société ne fait face à aucun litige en cours.

Dans les mois à venir, il est également prévu de financer le développement de la filiale ODIOT à hauteur d'un montant compris entre 1,5 et 2 millions d'euros. En s'appuyant sur l'équipe en place, cet investissement permettra de développer la force commerciale de l'entreprise ainsi que sa notoriété afin de restaurer sa position de leader dans le secteur de l'orfèvrerie de luxe et des arts de la table.

Dans cette optique, l'assemblée générale des actionnaires du 17 juillet 2024 a notamment délégué sa compétence au conseil d'administration pour procéder à des augmentations de capital avec et sans maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires.

Présentation des résolutions votées lors de l'assemblée générale du 17 juillet 2024 :

Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le site internet de la société sous l'onglet Espace Investisseurs : www.odiotholding.com

A propos de ODIOT HOLDING (ex WELL) :

ODIOT HOLDING (ex WELL) est la holding de contrôle de ODIOT, marque française de luxe fondée en 1690, et l'un des orfèvres les plus prestigieux du XVIIIe siècle, avec le titre de fournisseur royal, grâce à un savoir-faire unique en matière de création de pièces exceptionnelles et de couverts en métaux précieux (or, vermeil, argent massif, épargne). ODIOT est labelisée Entreprise du Patrimoine Vivant®.

Contact : investors@odiotholding.com

ODIOT HOLDING (ex WELL) (Euronext Access, FR0004152700 – MLWEL) www.odiotholding.com