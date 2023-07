Secteur ICB : 50202025 - Équipement électronique : Jauges et compteurs

25/07/2023 - 18:30

Montant levé de 3,22 millions d'euros

Demande de d'actions nouvelles correspondant à 88% de l'offre initiale

OCTOPUS BIOSAFETY expert en robotique avicole et constructeur de robots autonomes dédiés au bien-être animal, annonce les résultats de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (le « DPS ») pour un montant brut maximal de 3 649 442 euros, par émission de 12 164 805 actions nouvelles ordinaires, au prix de trente centimes d'euro (0,3 euro) par Action Nouvelle, avec une parité de souscription de 3 Actions Nouvelles pour 1 action existante (l'« Augmentation de Capital »)

Les fonds récoltés (soit approximativement 3,18 millions d'euros nets de frais) permettront la restructuration du bilan de seront largement affectés au financement de la structuration et du développement commercial de la société.

? RÉSULTATS DE L'OPÉRATION :

À l'issue de la période de souscription qui s'est clôturée le 21 juillet 2023, 10 729 267 Actions Nouvelles ont été demandées sur les 12 164 805 Actions Nouvelles initialement offertes, ce qui représente un taux de souscription de 88% de l'offre initiale.

La demande à titre irréductible a porté sur 7 202 796 Actions Nouvelles et représente un taux d'exercice des DPS de 59%. La demande à titre réductible a porté sur 3 398 315 Actions Nouvelles et sera totalement satisfaite. La demande à titre libre a porté sur 128 156 actions et sera totalement satisfaite.

Le montant final brut de l'opération s'élève donc à 3 218 780.10 €, correspondant à l'émission 10 729 267 Actions Nouvelles. Pour rappel, le prix de souscription des Actions Nouvelles a été fixé à 0,30 € par action (soit 0,20 € de nominal et 0,10 € de prime d'émission), ce prix de souscription représentant une décote nulle par rapport au dernier cours de cotation de l'action Octopus Biosafety du jeudi 29 juin 2023, soit 0,30 euro, correspondant au dernier cours de cotation avant la date à laquelle le Conseil d'administration a décidé cette opération.

À l'issue de cette opération, le capital social de OCTOPUS BIOSAFETY s'élève à 2 956 840,4 euros, divisé en 14 729 267 actions de 0,20 euro de valeur nominal chacune.

Les Actions Nouvelles porteront jouissance courante et seront admises sur le marché Euronext ACCESS à Paris dès leur émission prévue le 29/07/2023 sur la même ligne de cotation que les actions existantes de la Société (code ISIN FR0013310281).

INCIDENCE DE L'EMISSION SUR LES CAPITAUX PROPRES PAR ACTION

A titre indicatif, l'incidence de l'augmentation de capital sur la quote-part des capitaux propres par action (calculs effectués sur la base des capitaux propres au 31/12/2022 et du nombre d'actions composant le capital social de la société) serait la suivante :

Quote-part des capitaux propres par action (en euros)* € Avant émission des Actions Nouvelles provenant de la présente augmentation de capital - 0,35 € Après émission de *** Actions Nouvelles provenant de la présente augmentation de capital 0,12 €

* : sur la base d'un montant de capitaux propres sociaux négatifs de - 1 438 575 € et d'un nombre de 4 054 935 actions au 31/12/2022.

Dilution :

Incidence de l'émission sur la situation de l'actionnaire (pour l'actionnaire qui n'a pas souscrit à l'augmentation de capital) :

A titre indicatif, l'incidence de l'augmentation de capital sur la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital de la société au moment du lancement de l'augmentation de capital et qui n'a pas souscrit à celle-ci est la suivante :

Quote-part de l'actionnaire dans le capital social (en %) Avant l'émission des Actions Nouvelles provenant de la présente augmentation de capital 1% Après l'émission de 10 656 046 Actions Nouvelles provenant de la présente augmentation de capital 0,27%

? FACTEURS DE RISQUES :

Les investisseurs sont invités à prendre en considération les facteurs de risques décrits dans le communiqué de presse du 3 juillet 2023 disponible sur le site internet de la Société : www.octopusbiosafety.com

Les actions de la S.A. OCTOPUS BIOSAFETY sont cotées sur Euronext Access Paris (code ISIN FR0013310281 - Mnémonique : MLOCT).

Plus d'informations sur www.octopusrobots.com

Plus d'informations sur www.octopusbiosafety.com

A Propos d'Octopus Biosafety – www.octopusbiosafety.com

AgTech française, Octopus Biosafety est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de robots mobiles, polyvalents et autonomes dotés d'intelligence artificielle propriétaire dédiés à l'aviculture.

