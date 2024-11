19/11/2024 - 18:00

Lyon, le 19 novembre 2024 – 18h00 – Obiz© (Euronext Growth® - FR0014003711 - ALBIZ), plateforme digitale de marketing relationnel responsable et première GoodTech© sur le marché d'Euronext Growth® à Paris, annonce la mise en place à compter de ce jour d'une nouvelle organisation pour accompagner le changement de dimension opéré depuis l'introduction en Bourse de la société en 2021 et visant à favoriser la performance opérationnelle.

Cette initiative, qui intervient à l'issue d'un véritable changement de dimension pour Obiz© à la suite des acquisitions stratégiques réalisées au cours des trois dernières années (Adelya en 2022, Ski Loisirs Diffusion en 2023 et HA PLUS PME en 2024), permettant au groupe de passer de 36,9 M€ de chiffre d'affaires en 2021 à plus de 125 M€ à l'issue de l'exercice 2024 en cours. Cette nouvelle organisation a pour objectif d'optimiser la performance opérationnelle et de maximiser les synergies entre les différentes activités.

Dans le cadre de cette nouvelle organisation, Julien MATEO est nommé Directeur général adjoint Développement des activités, et Leïla CHOJNACKI, Directrice générale adjointe Ressources, en charge de l'ensemble des fonctions support (finance, système d'information, ressources humaines, juridique et data-IA & CRM).

Brice CHAMBARD, Président-Directeur général et Fondateur d'Obiz©, commente :

« Cette nouvelle organisation, qui s'inscrit à la suite d'une phase intense de croissances externes réalisées par Obiz©, vise à mettre en place une structure plus agile et mieux coordonnée pour répondre aux défis du marché tout en optimisant l'utilisation de nos ressources humaines, financières et matérielles. Elle donnera de la puissance à notre positionnement stratégique et permettra d'accroître la performance opérationnelle du Groupe, notamment à travers de nouvelles synergies entre les activités, et soutenir ainsi une croissance plus rentable.

La nomination de Julien MATEO en tant que DGA Développement des activités et de Leïla CHOJNACKI en tant que DGA Ressources s'inscrit pleinement dans cette optique. Leurs expertises combinées seront un atout précieux pour accompagner notre dynamique et renforcer notre performance économique et financière.

Après une phase d'hypercroissance entre 2020 et 2024, notre priorité aujourd'hui est de recueillir les fruits de ce changement de dimension en optimisant durablement notre performance opérationnelle, tout en consolidant notre position de leader sur le marché. Nous sommes convaincus que cette nouvelle organisation créera une base solide pour les prochaines étapes de notre développement.

Dans quelques semaines, à l'occasion de la publication du chiffre d'affaires annuel 2024 fin janvier, Obiz© fera état de ses nouvelles ambitions, à horizon 2027, qui illustreront notre volonté de placer désormais la rentabilité au 1er rang de nos priorités. »

Leïla CHOJNACKI : une double expertise en performance financière et optimisation organisationnelle

Forte de plus de 15 ans d'expérience en direction financière et administrative, Leïla CHOJNACKI

a occupé des rôles stratégiques au sein de groupes internationaux, notamment en tant que Directrice Administrative et Financière et Directrice des Ressources Humaines. Elle a supervisé l'ensemble des fonctions comptables et administratives dans des entités basées en France et à l'international.

Au cours de son parcours, Leïla a piloté des dispositifs de trésorerie complexes et géré les relations bancaires tout en dirigeant des plans de financement et de restructuration. Elle a également joué un rôle clé dans la digitalisation des fonctions support en mettant en place des solutions SIRH, comptables et CRM afin de moderniser les processus internes et améliorer l'efficacité organisationnelle.

En tant que cheffe de projet pour des migrations de systèmes ERP, elle a su mobiliser des équipes pluridisciplinaires tout en optimisant les ressources et les processus.

Dans ses nouvelles fonctions de Directrice générale adjointe Ressources, Leïla CHOJNACKI aura pour missions :

La supervision stratégique des fonctions support : diriger les départements finance, ressources humaines, juridique, informatique, et approvisionnements pour aligner leurs actions avec les objectifs du Groupe ;

: diriger les départements finance, ressources humaines, juridique, informatique, et approvisionnements pour aligner leurs actions avec les objectifs du Groupe ; L'optimisation des processus : mettre en œuvre des projets de transformation digitale et d'automatisation pour accroître l'efficacité, améliorer la collaboration interne et optimiser les coûts ;

: mettre en œuvre des projets de transformation digitale et d'automatisation pour accroître l'efficacité, améliorer la collaboration interne et optimiser les coûts ; La gestion de la performance financière : élaborer des stratégies financières solides, incluant la gestion de trésorerie, le suivi budgétaire et les analyses de rentabilité pour renforcer la stabilité de l'entreprise ;

: élaborer des stratégies financières solides, incluant la gestion de trésorerie, le suivi budgétaire et les analyses de rentabilité pour renforcer la stabilité de l'entreprise ; La transformation organisationnelle et la gestion des talents : concevoir des politiques RH qui favorisent la rétention des talents et renforcent la culture d'entreprise, en adaptant les pratiques de gestion pour accompagner la croissance et les changements ;

: concevoir des politiques RH qui favorisent la rétention des talents et renforcent la culture d'entreprise, en adaptant les pratiques de gestion pour accompagner la croissance et les changements ; Le pilotage de la communication avec les parties prenantes : assurer une communication fluide et transparente entre les fonctions de support et les autres parties prenantes, garantissant ainsi une cohésion et une efficacité dans l'atteinte des objectifs du Groupe.

Julien MATEO : un stratège en développement business et optimisation de la performance

Fort d'une expertise éprouvée dans la conduite de projets stratégiques, Julien MATEO a su allier vision entrepreneuriale et excellence opérationnelle pour soutenir la croissance rapide des entreprises qu'il a dirigées.

Directeur général de Ski Loisirs Diffusion, qu'il a rejoint en 2019, il a orchestré une transformation réussie de l'entreprise, et a contribué de manière significative à sa croissance.

Avant de rejoindre Ski Loisirs Diffusion, Julien a débuté sa carrière entrepreneuriale dans le secteur des logiciels dédiés aux CSE (Comité Social et Economique) en fondant ReflexeCE en 2007, entreprise pionnière dans l'édition de logiciels de gestion et de comptabilité pour les comités d'entreprise. Sous sa direction, ReflexeCE est devenue une référence du secteur, avant d'être rachetée en 2016 par le groupe UP (anciennement Chèque Déjeuner).

Diplômé de l'em Lyon, Julien combine des compétences solides en management, stratégie et accompagnement entrepreneurial.

Dans ses nouvelles fonctions de Directeur général adjoint Développement des activités, Julien MATEO aura pour missions :

Le pilotage du plan de convergence des filiales pour développer les synergies et améliorer la performance économique ;

pour développer les synergies et améliorer la performance économique ; L'optimisation des positionnements stratégiques des marques et le développement d'avantages concurrentiels durables ;

et le développement d'avantages concurrentiels durables ; La diversification des flux de revenus pour renforcer les marges et garantir une croissance soutenable ;

pour renforcer les marges et garantir une croissance soutenable ; La proposition d'un niveau de service, de disponibilité et d'innovation toujours en avance de phase sur les besoins des clients, afin que le groupe soit identifié comme leader des solutions de fidélisation et continuer d'accroître ses parts de marché en France et à l'international ;

afin que le groupe soit identifié comme leader des solutions de fidélisation et continuer d'accroître ses parts de marché en France et à l'international ; Le développement d'un écosystème de création de valeur pour tous les partenaires, clients, fournisseurs et collaborateurs, aligné avec les missions fondatrices du groupe.

Sa capacité à mener des projets d'expansion et à identifier des leviers de croissance permettra à Obiz© de consolider sa position d'acteur de référence incontournable dans le marché de la fidélisation.

À propos d'Obiz©

Obiz© est une entreprise à mission leader sur son marché, créée en 2010, spécialisée dans le développement de solutions de marketing relationnel innovantes et responsables pour renforcer l'attractivité et la compétitivité des organisations de ses clients (grandes entreprises, associations, fédérations) et booster leur écosystème.

Grâce à sa plateforme digitale propriétaire et son équipe d'experts, le Groupe conçoit, déploie et pilote des programmes relationnels et affinitaires et des plateformes e-commerce pour le compte de ses clients.

Obiz© bénéficie de trois avantages concurrentiels forts : des références clients majeurs et ambitieux, une largeur d'offres unique sur le marché du marketing relationnel, et une forte capacité de déploiement à l'international.

Son modèle économique, unique et co-créateur de valeurs pour ses clients comme pour son réseau de partenaires exclusif, permet à Obiz© de poursuivre son ambition : améliorer le pouvoir d'achat au service du bien-être de tous et soutenir l'économie locale. Le Groupe renforce son positionnement stratégique en intensifiant d'une part le développement de relations fortes et durables avec toutes les parties prenantes et d'autre part une capacité d'innovation significative et continue.

Aujourd'hui, le Groupe est présent dans 65 pays et opère plus de 150 programmes relationnels et affinitaires à destination de 35 millions de bénéficiaires ayant accès à plus de 120 000 offres promotionnelles négociées auprès de son large réseau de plus de 55 000 partenaires commerciaux, nationaux et locaux. Obiz© compte plus de 5 000 clients CSE en direct, dont plusieurs grands comptes du CAC 40 et du SBF 120. Obiz© opère 1,5 Md€ de flux financiers.

En 2023, Obiz© a réalisé un chiffre d'affaires de 83,1 M€ en croissance soutenue de +108%, accompagné d'un doublement de sa marge brute et un EBITDA en forte hausse de +110%.

Obiz© est qualifiée Entreprise Innovante par Bpifrance et a obtenu une notation extra-financière, au titre de l'exercice 2023, de 73/100 de la part d'EthiFinance (+10 pts. vs 2022).

Obiz© est cotée sur le marché Euronext Growth® à Paris (FR0014003711 - ALBIZ).

Plus d'informations sur : www.obiz-concept.fr

Contacts