Croissance pro forma [1] de +16% au 1 er semestre 2024

au 1 semestre 2024 +6% de croissance de l'activité Programmes relationnels et affinitaires

avec la signature de 22 nouveaux programmes au 1er semestre 2024

Objectifs 2024 confirmés

Chiffre d'affaires consolidé supérieur à 125 M€, soit à minima +50% de croissance

soit à minima +50% de croissance EBITDA supérieur à 3,5 M€, soit à minima +59% de croissance

soit à minima +59% de croissance Signature de plus de 35 nouveaux programmes relationnels et affinitaires

Lyon, le 25 juillet 2024 – 7h30 – Obiz (Euronext Growth® - FR0014003711 – ALBIZ), plateforme digitale de marketing relationnel responsable et première GoodTech© sur le marché d'Euronext Growth® à Paris, publie son chiffre d'affaires consolidé au titre du 1er semestre de l'exercice 2024 (période du 1er janvier au 30 juin 2024).

En M€ - Données non auditées 1er semestre 2023 (consolidé) 1er semestre 2024

(consolidé) Variation 1er semestre 2023

(pro forma) Chiffre d'affaires 19,1 58,6 +207% 50,7

La société Ski Loisirs Diffusion est consolidée depuis le 1er juillet 2023. La société HA PLUS PME sera consolidée à compter du 1er juillet 2024.

Triplement du chiffre d'affaires consolidé au 1er semestre 2024 à 58,6 M€

A l'issue du 1er semestre 2024, Obiz© a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 58,6 M€, en croissance totale de +207%.

Pour rappel, le groupe Obiz© a notamment bénéficié de l'apport de la société Ski Loisirs Diffusion, consolidée depuis le 1er juillet 2023.

Sur une base pro forma1, le chiffre d'affaires du 1er semestre 2024 s'inscrit en hausse de +16% (50,7 M€ de chiffre d'affaires pro forma au 1er semestre 2023).

L'activité Programmes relationnels et affinitaires poursuit son développement recueillant les fruits des 31 nouveaux programmes signés sur l'exercice 2023 et des 22 déjà remportés au 1er semestre 2024, contre un objectif annuel de 35 nouveaux programmes.

À mi-exercice, cette activité, qui s'appuie sur une forte récurrence avec un modèle d'abonnements pluriannuels et des marges structurellement élevées principales contributrices à la marge brute du Groupe, s'est inscrite en croissance de +6% par rapport au 1er semestre 2023.

L'activité Boutiques e-commerce, dont la marge brute est comparable à celle d'un revendeur, a enregistré une croissance de +254% par rapport à la même période l'an dernier, tirant parti de son positionnement sur le marché des loisirs, du sport et de la culture à prix réduits et de la consolidation de Ski Loisirs Diffusion.

Concrétisation de l'acquisition de HA PLUS PME fin juin 2024

Le 28 juin 2024, le groupe Obiz© a annoncé la finalisation de l'acquisition de 100% du capital de la société HA PLUS PME, plateforme digitale de groupement d'achats qui permet aux artisans, TPE, PME et ETI (35 000 entreprises adhérentes) de bénéficier d'avantages et de tarifs préférentiels négociés.

Au-delà du renforcement de la force de frappe du groupe Obiz© en matière d'achats et de négociation, ce rapprochement ouvre la voie à de nombreuses synergies commerciales et un grand potentiel de cross-selling avec l'ensemble des entités du groupe (enrichissement de l'offre B2B Merciz© destinée aux commerçants de proximité, synergies technologiques avec la plateforme Loyalty Operator d'Adelya© auprès des adhérents B2C, intégration du mode SaaS de SLD et de JOOKS auprès de l'ensemble des adhérents de HA PLUS PME, etc.)

Sur l'exercice 2023, HA PLUS PME a réalisé un chiffre d'affaires de 3,4 M€ ainsi qu'un EBITDA[2] de 0,8 M€, représentant un taux de marge d'EBITDA supérieur à 20%.

Lire le communiqué de presse du 28 juin 2024 : Finalisation du rapprochement entre le groupe Obiz© et HA PLUS PME, plateforme d'achats qui permet aux entreprises de réaliser des économies

Ambitions 2024 confirmées : plus de 50% de croissance visée en 2024

À l'issue du 1er semestre 2024, et tenant compte de la bonne dynamique de la société Ski Loisirs Diffusion et de la consolidation de la société HA PLUS PME au 1er juillet 2024, le groupe Obiz© est confiant vis-à-vis de l'atteinte de ses objectifs financiers 2024, à savoir :

un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 125 M€ , soit à minima +50% de croissance par rapport à l'exercice 2023 ;

, soit à minima +50% de croissance par rapport à l'exercice 2023 ; un EBITDA consolidé supérieur à 3,5 M€, soit à minima +59% de croissance par rapport à l'exercice 2023.

En outre, le groupe confirme viser la signature de plus de 35 nouveaux programmes relationnels et affinitaires sur l'exercice 2024, avec d'ores et déjà 22 nouveaux programmes signés au 1er semestre.

Agenda financier 2024

Résultats semestriels 2024 15 octobre 2024

Chiffre d'affaires annuel 2024 29 janvier 2025

Résultats annuels 2024 21 avril 2025

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture des marchés d'Euronext.

À propos d'Obiz©

Créée en 2010, le groupe Obiz© est une entreprise à mission, spécialisée dans le développement des solutions de marketing relationnel innovantes et responsables qui permettent aux entreprises de fidéliser leurs clients ou collaborateurs à travers l'amélioration de leur bien-être et l'augmentation de leur pouvoir d'achat.

Grâce à sa plateforme digitale propriétaire et son équipe d'experts, le groupe Obiz© conçoit, déploie et pilote des programmes relationnels et affinitaires et des plateformes e-commerce pour le compte de ses clients (grandes entreprises, associations, fédérations). Le groupe propose à ses clients des technologies d'acquisition de données marketing en temps réel utilisant tous les moyens d'identification mobiles et sans contact NFC et optiques, ainsi que des plateformes SaaS et API destinées spécialement aux CSE, inters CSE et collectivités locales.

Aujourd'hui, le groupe est présent dans 20 pays et opère plus de 100 programmes relationnels et affinitaires à destination de 35 millions de bénéficiaires ayant accès à plus de 120 000 offres promotionnelles négociées par Obiz© auprès de son large réseau de plus de 55 000 partenaires commerciaux, nationaux et locaux. Le groupe compte plus de 5 000 clients CSE en direct, dont plusieurs grands comptes du CAC 40 et du SBF 120. Le groupe opère 1,5 Md € de flux financiers.

En 2023, le groupe Obiz© a réalisé un chiffre d'affaires de 83,1 M€ en croissance soutenue de +108%, accompagné d'un doublement de sa marge brute et un EBITDA en forte hausse de +110%.

Obiz© est qualifiée Entreprise Innovante par Bpifrance et a obtenu une notation extra-financière, au titre de l'exercice 2022, de 69/100 de la part d'EthiFinance (+7 pts. vs 2021).

Obiz© est cotée sur le marché Euronext Growth® à Paris (FR0014003711 - ALBIZ).

Plus d'informations sur : www.obiz-concept.fr

[1] en intégrant notamment la société Ski Loisirs Diffusion depuis le 1er janvier 2023.

[2] L'EBITDA est défini par le résultat d'exploitation, excluant les dotations aux amortissements des immobilisations et incluant le crédit d'impôt innovation (CII).