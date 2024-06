Communiqué de la société OBIZ du 28/06/2024 - Finalisation du rapprochement entre le groupe Obiz(C) et HA PLUS PME, plateforme d'achats qui permet aux entreprises de réaliser des économies

28/06/2024 - 18:00

Synergies commerciales importantes et large potentiel de cross-selling entre les offres Obiz © et HA PLUS PME

De nombreuses valeurs partagées entre Obiz © et HA PLUS PME (la proximité, l'innovation et l'engagement) dans un objectif commun : faire des économies tous les jours !

Lyon, le 28 juin 2024 – 18h00 – Obiz© (Euronext Growth® - FR0014003711 - ALBIZ), plateforme digitale de marketing relationnel responsable et première GoodTech© sur le marché d'Euronext Growth® à Paris, annonce la finalisation de l'acquisition de la société HA PLUS PME, groupement d'achats qui permet aux artisans, TPE, PME et ETI de bénéficier d'avantages et de tarifs préférentiels négociés sur une vaste sélection de produits et services en lien avec leur activité et leur fonctionnement.

HA PLUS PME : la solution qui permet aux entreprises de réaliser des économies

Le groupe Obiz© a finalisé avec succès ce jour l'acquisition de la plateforme digitale d'achats spécialisée dans la négociation d'offres auprès de fournisseurs partenaires pour faire bénéficier aux petites et moyennes entreprises de réductions sur leurs frais de fonctionnement. Cette acquisition s'inscrit dans le cadre de la stratégie de croissance externe d'Obiz© mise en oeuvre depuis son introduction en Bourse en mai 2021.

Fort de 14 années d'expertise dans la mutualisation d'achat de ses 35 000 entreprises adhérentes et de son fort pouvoir de négociation auprès d'une centaine de fournisseurs (tels que Bouygues, Euromaster, Renault, SFR, etc.), HA PLUS PME propose aujourd'hui les meilleures offres à ses adhérents à des tarifs avantageux, leur permettant ainsi de réaliser jusqu'à -27% d'économies en moyenne sur leurs achats.

À travers sa plateforme digitale, HA PLUS PME offre à ses clients un suivi personnalisé qui leur permet de suivre leurs dépenses et d'accéder à un large catalogue de fournisseurs et leur grille tarifaire afin de sélectionner l'offre la plus adaptée à leurs besoins, le tout géolocalisé pour une accessibilité optimale.

Sur l'exercice 2023, HA PLUS PME a réalisé un chiffre d'affaires de 3,4 M€ ainsi qu'un EBITDA[1] de 0,8 M€, représentant un taux de marge d'EBITDA supérieur à 20%.

Des synergies commerciales importantes et un grand potentiel de cross-selling

Ce rapprochement donne désormais naissance à un nouvel ensemble doté d'une force de frappe en matière d'achats et de négociation importante sur le marché, en capacité de faire baisser les coûts de structure de ses 55 000 partenaires avec des solutions professionnelles négociées aux meilleurs tarifs. La fusion des deux entités et la complémentarité de leurs offres vient également enrichir l'offre B2B Merciz© en dotant le réseau de commerçants de proximité d'une plateforme complète pour optimiser la gestion de leurs achats et frais de fonctionnement, soutenant ainsi l'économie locale et préservant le pouvoir d'achat : au cœur la Tech qui fait du bien !

En outre, en s'appuyant sur la force de la plateforme Loyalty Operator d'Adelya© auprès des adhérents B2C et l'intégration du mode SaaS de SLD et de JOOKS auprès de l'ensemble des adhérents de HA PLUS PME, le groupe Obiz© est désormais en mesure de développer le nombre d'adhérents, d'accompagner l'accroissement des flux financiers gérés et se démarquer de ses concurrents.

En plus de compléter la palette d'offres d'Obiz© et de renforcer son contenu à destination de son large spectre partenaires, clients et bénéficiaires professionnels, cette acquisition vient également enrichir les solutions technologiques du Groupe. L'intégration de la plateforme outillée d'intelligence artificielle de HA PLUS PME permettra à Obiz© d'optimiser ses algorithmes de recherche pour être toujours plus pertinent dans ses recommandations et adresser ainsi au mieux les besoins des bénéficiaires de ses Programmes relationnels et affinitaires.

Enfin, la proximité des valeurs sociétales des deux entités renforce la cohésion du nouvel ensemble et souligne son engagement RSE, à travers plusieurs actions concrètes (soutien de l'entrepreneuriat à travers la Fondation Obiz©, promotion par Obiz© de la réserve citoyenne et opérationnelle en lien avec le ministère des Armées, partenariat entre HA PLUS PME et le Centre National pour le Développement du Sport (CNDS), etc.).

Principales modalités de l'opération

L'opération prend la forme d'une acquisition par Obiz© de 100% du capital de HA PLUS PME auprès de ses dirigeants fondateurs.

Cette acquisition a été financée par le biais d'un nouvel endettement bancaire, ainsi que sur la trésorerie disponible d'Obiz©. Pour rappel, à fin 2023, Obiz© bénéficiait d'une trésorerie disponible de 9,2 M€.

Les dirigeants de HA PLUS PME, Anthony Streicher et Laurent Longin, demeureront pleinement impliqués dans le développement de HA PLUS PME au sein du groupe Obiz© et intégreront à cette occasion le Comité exécutif ainsi que le Comité stratégique du Groupe.

En témoignage de leur confiance dans le développement du Groupe, les dirigeants de HA PLUS PME se sont engagés à réinvestir une partie du prix de cession, soit un montant de 2,2 M€, en titres Obiz© par l'achat d'un bloc de titres auprès de Brice Chambard, Président-Directeur général d'Obiz©.

La société HA PLUS PME sera consolidée à compter du 1er juillet 2024 dans les comptes d'Obiz©.

Obiz© fera état de ses nouveaux objectifs financiers annuels 2024, intégrant HA PLUS PME et tenant compte de la solide performance du Groupe au 1er semestre, à l'occasion de la publication du chiffre d'affaires semestriel 2024, le 25 juillet 2024.

Brice Chambard, Président-Directeur général et fondateur du groupe Obiz©, commente :

« Je suis très heureux d'entamer ce nouveau chapitre pour le développement du groupe Obiz©. L'équipe de HA PLUS PME rejoint une scale-up innovante et porteuse de missions créée en 2010, cotée sur Euronext Growth® à Paris depuis 2021. Notre vocation commune est d'œuvrer à impacter positivement le bien-être, le pouvoir d'achat et l'économie locale de nos bénéficiaires, en promouvant les enjeux RSE et des actions marketing éthiques et responsables.

Nous sommes confiants dans notre capacité à continuer de créer de la valeur à un rythme soutenu, et nous travaillons à maximiser l'utilisation de l'intelligence artificielle, aujourd'hui au cœur de nos solutions, à tous les niveaux du groupe de manière optimale. Je tiens à remercier nos clients, nos équipes, nos partenaires ainsi que toutes nos parties prenantes. Ensemble, nous nous efforçons d'aller au-delà du possible et encore plus loin pour le bien commun ! »

Laurent Longin, Directeur associé de HA PLUS PME, déclare :

« Nous sommes très heureux d'écrire une nouvelle page avec le groupe Obiz©, avec lequel nous trouvons beaucoup de cohérence et énormément de sens.

Ce rapprochement ouvre la voie à de nombreuses synergies que nous comptons accélérer rapidement avec l'ensemble des entités du groupe. Ensemble, nous ambitionnons d'améliorer le pouvoir d'achats de nos bénéficiaires ainsi que des salariés de nos entreprises adhérentes (+ de 300 000 salariés).

Grâce à ce rapprochement, nous allons pouvoir enrichir notre offre auprès de plusieurs groupements institutionnels et proposer des solutions de croissance et d'amélioration de la rentabilité pour les TPE, PME et ETI, renforçant ainsi notre contenu et ouvrant de nouvelles opportunités de développement en B2B et B2C.

Pour témoigner de notre implication et de notre engagement dans cette nouvelle aventure aux côtés de Brice Chambard, nous allons réinvestir avec Anthony Streicher une partie du prix de cession, pour un montant de 2,2 M€, en titres Obiz©. »

Agenda financier 2024

Chiffre d'affaires semestriel 2024 25 juillet 2024

Résultats semestriels 2024 15 octobre 2024

Chiffre d'affaires annuel 2024 29 janvier 2025

Résultats annuels 2024 21 avril 2025

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture des marchés d'Euronext.

[1] L'EBITDA est défini par le résultat d'exploitation, excluant les dotations aux amortissements des immobilisations et incluant le crédit d'impôt innovation (CII).