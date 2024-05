16/05/2024 - 18:00

1 ère place dans la catégorie « services professionnels »

37ème place sur 200 dans le classement global

Lyon, le 16 mai 2024 – 18h00 – Obiz© (Euronext Growth® - FR0014003711 - ALBIZ), plateforme digitale de marketing relationnel responsable et première GoodTech© sur le marché d'Euronext Growth® à Paris, est heureux de figurer dans le prestigieux palmarès des Leaders de l'innovation.

Lancé par Les Echos en partenariat avec Statista, ce palmarès vise à mettre en lumière les entreprises françaises qui se démarquent par leur esprit d'innovation et leurs bonnes pratiques. Contrairement à d'autres classements basés sur l'opinion d'un jury, le palmarès des « Leaders de l'innovation » s'appuie sur des évaluations qualitatives et quantitatives. Il comprend une enquête sur trois domaines d'innovation : l'innovation sur l'offre de produits ou de services et la relation client, l'innovation sur les processus et la responsabilité sociétale des entreprises (RSE), et enfin l'innovation sur la culture d'entreprise, la gouvernance et valorisation de la créativité (culture de l'innovation).

Fort de son engagement envers l'innovation, son implication dans des causes sociales et environnementales notamment à travers la Fondation Obiz© et grâce à son approche centrée sur ses clients et collaborateurs, Obiz© s'est positionné en tête du classement dans la catégorie « services professionnels », et 37ème sur 200 entreprises dans la classement global, toutes catégories confondues.

À propos d'Obiz©

Créée en 2010, le groupe Obiz© est une entreprise à mission, spécialisée dans le développement des solutions de marketing relationnel innovantes et responsables qui permettent aux entreprises de fidéliser leurs clients ou collaborateurs à travers l'amélioration de leur bien-être et l'augmentation de leur pouvoir d'achat.

Grâce à sa plateforme digitale propriétaire et son équipe d'experts, le groupe Obiz© conçoit, déploie et pilote des programmes relationnels et affinitaires et des plateformes e-commerce pour le compte de ses clients (grandes entreprises, associations, fédérations). Le groupe propose à ses clients des technologies d'acquisition de données marketing en temps réel utilisant tous les moyens d'identification mobiles et sans contact NFC et optiques, ainsi que des plateformes SaaS et API destinées spécialement aux CSE, inters CSE et collectivités locales.

Aujourd'hui, le groupe est présent dans 20 pays et opère plus de 100 programmes relationnels et affinitaires à destination de 35 millions de bénéficiaires ayant accès à plus de 120 000 offres promotionnelles négociées par Obiz© auprès de son large réseau de plus de 55 000 partenaires commerciaux, nationaux et locaux. Le groupe compte plus de 5 000 clients CSE en direct, dont plusieurs grands comptes du CAC 40 et du SBF 120. Le groupe opère 1,5 Md € de flux financiers.

Obiz© est qualifiée Entreprise Innovante par Bpifrance et a obtenu une notation extra-financière, au titre de l'exercice 2022, de 69/100 de la part d'EthiFinance (+7 pts. vs 2021).

Obiz© est cotée sur le marché Euronext Growth® à Paris (FR0014003711 - ALBIZ).

Plus d'informations sur : www.obiz-concept.fr

Contacts