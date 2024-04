17/04/2024 - 18:00

Chiffre d'affaires annuel en croissance soutenue de +108% à 83,1 M€

Doublement de la marge brute à 11,0 M€ (vs. 5,5 M€ réalisés en 2022)

(vs. 5,5 M€ réalisés en 2022) EBITDA en forte hausse de +110% à 2,2 M€ (vs. 1,0 M€ réalisé en 2022)

(vs. 1,0 M€ réalisé en 2022) Flux de trésorerie d'exploitation de +2,2 M€ (contre +0,6 M€ un an plus tôt)

(contre +0,6 M€ un an plus tôt) Trésorerie disponible de 9,2 M€, en hausse de +6,4 M€



Ambitions 2024

Chiffre d'affaires consolidé supérieur à 125 M€, soit à minima +50% de croissance

EBITDA supérieur à 3,5 M€, soit à minima +59% de croissance

Signature de plus de 35 nouveaux programmes relationnels et affinitaires

Lyon, le 17 avril 2023 – 18h00 – Obiz© (Euronext Growth® - FR0014003711 - ALBIZ), plateforme digitale de marketing relationnel responsable et première GoodTech© sur le marché d'Euronext Growth® à Paris, publie ses résultats annuels consolidés (au 31 décembre 2023), arrêtés le 15 avril 2024 par le Conseil d'administration.

En K€ - Données auditées 2022 2023 Variation Chiffre d'affaires 39 990 83 110 +108% Marge brute 5 521 11 035 +100% EBITDA[1] 1 051 2 206 +110% Résultat d'exploitation 173 1 000 x5,8 Résultat financier -157 -420 Résultat exceptionnel -37 -223 Résultat net de l'ensemble consolidé 62 290[2] x4,7

Activité record en 2023 : +108% de croissance des ventes, au-delà de l'objectif

À l'issue de son exercice 2023, Obiz© a enregistré un chiffre d'affaires annuel consolidé de 83,1 M€, en croissance soutenue de +108% par rapport à l'exercice précédent, au-delà de l'objectif de chiffre d'affaires consolidé de 75 M€ initialement visé par le groupe.

À périmètre constant, Obiz© a affiché une croissance organique solide de +13%.

Sur une base proforma[3] (intégrant Ski Loisirs Diffusion dans les comptes d'Obiz© depuis le 1er janvier 2023), le chiffre d'affaires annuel 2023 s'élèverait à 109 M€.

Les deux activités du groupe Obiz© ont contribué à cette bonne dynamique annuelle. L'activité Programmes relationnels et affinitaires, principale contributrice à la marge brute du groupe, a affiché un chiffre d'affaires en croissance de +47%, avec 31 nouveaux programmes remportés sur l'année (dont La Poste, Cogedim, Michelin, Adecco, etc.), vs. 25 nouveaux programmes initialement visés.

L'activité Boutiques e-commerce a quant à elle enregistré un accroissement soutenu de +115% de son chiffre d'affaires en 2023, bénéficiant d'une force de frappe plus importante en matière d'achats sur le marché des loisirs et de la culture à prix réduits. Obiz© a continué d'œuvrer au développement de son réseau de partenaires, passé de 45 500 à 55 000 partenaires en un an.

Ainsi, sur les cinq dernières années, le chiffre d'affaires est passé de 9,5 M€ en 2019 à 83,1 M€ en 2023, soit un taux de croissance annuel moyen soutenu de +72%.

Doublement de la marge brute en 2023, à 13,3% du chiffre d'affaires

À fin décembre 2023, la marge brute s'est établie à 11,0 M€, soit un doublement par rapport l'an dernier (5,5 M€), représentant un taux de marge brute de 13,3% (vs. 13,8% un an plus tôt). Obiz© dépasse ainsi largement l'objectif d'une marge brute supérieure à 8 M€ qu'il s'était fixé pour l'exercice 2023.

Sur une base proforma3, la marge brute ressortirait à 12,5 M€.

Cette solide performance est principalement le fruit du développement commercial soutenu de l'activité historique d'Obiz©, Programmes relationnels et affinitaires, qui s'appuie sur un modèle de forte récurrence et de marges structurellement élevées.

EBITDA annuel en progression soutenue de +110% - Doublement du résultat net

En 2023, l'EBITDA a fortement progressé de +110% par rapport à l'an dernier, passant de 1,0 M€ à 2,2 M€ (contre un objectif d'EBITDA supérieur à 2 M€). Le taux d'EBITDA ressort ainsi à 2,7% du chiffre d'affaires, contre 2,5% un an plus tôt.

Sur une base proforma3, l'EBITDA s'élèverait à 3,1 M€.

Les charges d'exploitation ont marqué une progression dans le sillage de la croissance de l'activité, incluant notamment un accroissement des honoraires ainsi qu'une hausse des charges de personnel en lien avec la stratégie de croissance externe de la société. À fin 2023, Obiz© comptait 107 collaborateurs, contre 78 un an plus tôt.

Après comptabilisation des dotations nettes aux amortissements, le résultat d'exploitation enregistre une progression soutenue (multiplié par x5,8) et s'établit à 1,0 M€ au titre de l'exercice, contre 0,2 M€ l'an dernier.

Après prise en compte du résultat financier, constitué principalement des charges d'intérêts liées aux emprunts bancaires, et du résultat exceptionnel, Obiz© affiche un doublement de son résultat net part du groupe à 126 K€, contre 62 K€ un an plus tôt.

Bilan largement renforcé en 2023 – Trésorerie disponible en hausse de +6,4 M€

Au cours de l'exercice 2023, Obiz© a procédé à une augmentation de capital d'un montant total de 8 M€ et contracté de nouveaux emprunts bancaires pour 6,5 M€, dans le cadre de l'acquisition de la société Ski Loisirs Diffusion.

Mi-décembre 2023, le groupe a conclu un financement d'un montant de 4 M€ en obligations Relance, renforçant ainsi son bilan à partir d'une ressource à maturité longue (8 ans) et le dotant d'une flexibilité financière pour accompagner la forte dynamique de son activité.

Les capitaux propres ont ainsi été portés à 14,8 M€, contre 7,0 M€ à fin décembre 2022.

Au 31 décembre 2023, l'actif immobilisé s'élevait à 23,4 M€ (vs. 7,7 M€ fin 2022) consécutivement à la consolidation de Ski Loisirs Diffusion au bilan.

Les stocks, constitués de bons d'achats (physiques ou e-cartes) achetés auprès des partenaires pour les boutiques e-commerce, ainsi que les créances clients, ont doublé, au même rythme que la croissance de l'activité et consécutivement à la consolidation de Ski Loisirs Diffusion au bilan.

Au 31 décembre 2023, l'endettement financier d'Obiz© s'élevait à 18,3 M€ (y compris 4,0 M€ d'Obligations Relance) constitué de 6,5 M€ de dettes bancaires relatives à la croissance externe, de Prêts garantis par l'Etat (PGE) pour un montant de 1,9 M€, d'avances remboursables auprès de Bpifrance pour 3,1 M€ et de divers emprunts bancaires pour le solde.

À l'issue de l'exercice, la trésorerie d'Obiz© affiche une forte progression de +6,4 M€, ventilée comme suit :

un cash-flow d'exploitation de +2,2 M€, contre +0,6 M€ un an plus tôt, avec une variation du besoin en fonds de roulement (BFR) contenue (+0,7 M€) malgré la forte croissance de l'activité ;

des flux d'investissement de -12,1 M€, dont -10,3 M€ principalement liés à l'acquisition des titres de Ski Loisirs Diffusion et -1,6 M€ de CAPEX (acquisitions d'immobilisation) ;

des flux de financement de +16,6 M€, constitués de l'augmentation de capital (+7,7 M€ de montant net), des obligations Relance (+4,0 M€) et de nouveaux emprunts et prêts nets des remboursements de +4,9 M€.

Obiz© a ainsi clôturé l'exercice 2023 avec une trésorerie disponible solide de 9,2 M€ contre 2,8 M€ à l'issue de l'exercice 2022.

En K€ - Données non auditées 31/12

2022 31/12

2023 En K€ - Données non auditées 31/12

2022 31/12

2023 Actif immobilisé 7 733 23 397 Capitaux propres 7 013 14 822 dont immo. incorporelles 6 759 21 970 dont primes d'émission 7 083 14 698 Provisions 162 241 Actif courant 6 530 15 970 Obligations Relance - 4 000 dont stocks et en-cours 990 4 513 Dettes financières 6 300 14 337 dont créances clients 4 084 8 129 dont emprunts bancaires 6 300 14 071 Disponibilités 2 815 9 247 Autres passifs 3 603 15 214 Total actif 17 078 48 614 Total passif 17 078 48 614

La société Adelya© est consolidée dans les comptes d'Obiz© depuis le 1er mai 2022 et la société Ski Loisirs Diffusion depuis le 1er juillet 2023.

Dépassement des objectifs consolidés et proforma à l'issue de l'exercice 2023

À l'issue de l'exercice 2023, Obiz© a largement dépassé ses objectifs en données consolidées ainsi que sur une base proforma[4] (intégrant Ski Loisirs Diffusion dans ses comptes depuis le 1er janvier 2023) en termes de chiffre d'affaires, de marge brute et d'EBITDA :

Proforma 2023* Consolidé 2023 Objectif Réalisé Objectif Réalisé Variation vs. 2022 Chiffre d'affaires 100 M€ 109 ? M€ 75?M€ 83,1 M€ +108% Marge brute 10?M€ 12,5 M€ 8 M€ 11,0 M€ +100% EBITDA 3?M€ 3,1 M€ 2?M€ 2,2 M€ +110%

*Données proforma non auditées

Perspectives : plus de 50% de croissance visée en 2024

Obiz© a réalisé une année 2023 historique, marquée par un volume d'affaires qui a plus que doublé, tiré par la croissance des deux activités du groupe, des indicateurs opérationnels bien orientés et une situation financière qui demeure solide.

Dans le sillage de cette bonne dynamique et du solide démarrage de l'année 2024, le groupe Obiz© vise au titre de l'exercice 2024 :

un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 125 M€ , soit à minima +50% de croissance par rapport à l'exercice 2023 ;

, soit à minima +50% de croissance par rapport à l'exercice 2023 ; un EBITDA consolidé supérieur à 3,5 M€, soit à minima +59% de croissance par rapport à l'exercice 2023.

Obiz© entend poursuivre en 2024 ses avancées sur les différents axes de développement articulés autour de sa plateforme : accroître le nombre de Programmes relationnels et affinitaires, lui garantissant des flux revenus réguliers et lui assurant une visibilité sur le long terme (durée des programmes allant de 3 à 7 ans), s'étendre à l'international avec de grands groupes français et internationaux, augmenter la monétisation des Boutiques e-commerce et développer de nouveaux profils par abonnements.

Dans ce contexte, le groupe vise la signature de plus de 35 nouveaux programmes relationnels et affinitaires sur l'exercice 2024, contre 25 nouveaux programmes visés initialement.

Brice Chambard, Président-Directeur général d'Obiz©, commente : « Le groupe Obiz© a connu une année 2023 historique, marquée par une série d'étapes significatives en termes de développement commercial et de croissance externe. Nos indicateurs sont tous dans le vert, témoignant de notre dynamisme et notre engagement sans faille envers l'excellence. De plus, nous avons clôturé l'année avec une trésorerie solide, nous positionnant en capacité de saisir de nouvelles opportunités et renforcer davantage notre position sur le marché du marketing relationnel.

L'année 2024, déjà couronnée par plusieurs succès commerciaux qui mettent en lumière la confiance de nos clients nouveaux ou historiques, s'annonce tout aussi prometteuse.

Le chemin parcouru depuis 2010 est impressionnant, mais le meilleur reste à venir. Le futur s'annonce sous les meilleurs auspices et nous sommes confiants en notre capacité à créer de la valeur à un rythme soutenu. Pour cela, je tiens à remercier nos clients, nos équipes, nos partenaires ainsi que toutes nos parties prenantes pour leur soutien et leur confiance.

Ensemble, continuons d'œuvrer au service de la mission qui nous anime : impacter positivement le pouvoir d'achat, le bien-être et l'économie locale ! »

Agenda financier 2024

Chiffre d'affaires semestriel 2024 : 25 juillet 2024

Résultats semestriels 2024 : 15 octobre 2024

Chiffre d'affaires annuel 2024 : 29 janvier 2025

Résultats annuels 2024 : 21 avril 2025

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture des marchés d'Euronext

À propos d'Obiz©

Créée en 2010, le groupe Obiz© est une entreprise à mission, spécialisée dans le développement des solutions de marketing relationnel innovantes et responsables qui permettent aux entreprises de fidéliser leurs clients ou collaborateurs à travers l'amélioration de leur bien-être et l'augmentation de leur pouvoir d'achat.

Grâce à sa plateforme digitale propriétaire et son équipe d'experts, le groupe Obiz© conçoit, déploie et pilote des programmes relationnels et affinitaires et des plateformes e-commerce pour le compte de ses clients (grandes entreprises, associations, fédérations). Le groupe propose à ses clients des technologies d'acquisition de données marketing en temps réel utilisant tous les moyens d'identification mobiles et sans contact NFC et optiques, ainsi que des plateformes SaaS et API destinées spécialement aux CSE, inters CSE et collectivités locales.

Aujourd'hui, le groupe est présent dans 20 pays et opère plus de 100 programmes relationnels et affinitaires à destination de 35 millions de bénéficiaires ayant accès à plus de 120 000 offres promotionnelles négociées par Obiz© auprès de son large réseau de plus de 45 500 partenaires commerciaux, nationaux et locaux. Le groupe compte plus de 5 000 clients CSE en direct, dont plusieurs grands comptes du CAC 40 et du SBF 120. Le groupe opère 1,5 Md € de flux financiers.

Obiz© est qualifiée Entreprise Innovante par Bpifrance et a obtenu une notation extra-financière « Avancée + » de la part d'EthiFinance.

Obiz© est cotée sur le marché Euronext Growth® à Paris (FR0014003711 - ALBIZ).

Plus d'informations sur : www.obiz-concept.fr

Annexes – Indicateurs alternatifs de performance

EBITDA

La réconciliation de l'EBITDA, défini par le résultat d'exploitation, excluant les dotations aux amortissements des immobilisations et incluant le crédit d'impôt innovation (CII), avec les états comptables, s'établit comme suit :

En k€ - Données non auditées 2022 2023 Résultat d'exploitation 173 1 000 Eléments à réintégrer : Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles 716 780 Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles 34 167 Crédit d'impôt innovation (CII) 128 258 EBITDA 1 051 2 206

