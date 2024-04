03/04/2024 - 18:00

Lyon, le 3 avril 2024 – 18h00 – Obiz© (Euronext Growth® - FR0014003711 - ALBIZ), plateforme digitale de marketing relationnel responsable et première GoodTech© sur le marché d'Euronext Growth® à Paris, a le plaisir d'annoncer la reconduction pour 3 ans de son contrat avec VINCI Autoroutes, leader européen de la concession autoroutière, pour le programme de fidélisation Ulys.

Le Club Ulys : le club d'avantages qui simplifie la route aux voyageurs abonnés

Créé en 2009, VINCI Autoroutes est un pôle du groupe VINCI qui conçoit, finance, construit et exploite les autoroutes en France. Avec un réseau de 4 443 km géré par les sociétés concessionnaires ASF, Cofiroute, Escota, Arcour et Arcos, VINCI Autoroutes est le premier concessionnaire autoroutier français. VINCI Autoroutes dessert en France 8 régions, 46 départements, 14 métropoles, plus d'une centaine de villes de plus de 10 000 habitants et des milliers de communes rurales situées à proximité de son réseau .

En 2018, VINCI Autoroutes a créé le programme Ulys, avec la promesse d'une expérience de voyage enrichie et personnalisée aux voyageurs de leurs autoroutes. Comptant plus de 3,9 millions de membres bénéficiaires (sur les 6 millions de badges télépéages Ulys en circulation en France), le Club Ulys offre à ses adhérents une multitude davantages et de bons plans pour rendre la route plus belle. Parmi ces avantages figurent des offres spéciales pour l'entretien des véhicules, des séjours, des pauses gourmandes et du shopping. Ces offres exclusives, s'appuyant sur le vaste catalogue d'Obiz©, sont accompagnées de remises attrayantes allant jusqu'à 85% auprès de grandes enseignes (Center Parcs, Booking.com, Speedy, etc.) et d'un contenu enrichi tout au long de l'année, garantissant ainsi une expérience de voyage exceptionnelle pour les membres du club.

« Nous sommes très heureux de la reconduction de ce partenariat historique qui permet aux clients de VINCI Autoroutes, via le Club Ulys, de bénéficier d'offres exclusives pour les accompagner lors de leurs déplacements et voyages. » commente Brice Chambard, Président-Directeur général d'Obiz©. « Ce renouvellement honore notre partenariat avec les équipes de VINCI Autoroutes et la trajectoire de performance exceptionnelle du programme au fil des ans, mais aussi les efforts continus de nos équipes dont la motivation est demeurée intacte : avoir un impact positif sur notre société en promouvant le pouvoir d'achat et le bien-être des bénéficiaires de nos solutions, mais surtout en soutenant l'économie locale de milliers de nos partenaires commerciaux. »

À propos d'Obiz©

Créée en 2010, le groupe Obiz© est une entreprise à mission, spécialisée dans le développement des solutions de marketing relationnel innovantes et responsables qui permettent aux entreprises de fidéliser leurs clients ou collaborateurs à travers l'amélioration de leur bien-être et l'augmentation de leur pouvoir d'achat.

Grâce à sa plateforme digitale propriétaire et son équipe d'experts, le groupe Obiz© conçoit, déploie et pilote des programmes relationnels et affinitaires et des plateformes e-commerce pour le compte de ses clients (grandes entreprises, associations, fédérations). Le groupe propose à ses clients des technologies d'acquisition de données marketing en temps réel utilisant tous les moyens d'identification mobiles et sans contact NFC et optiques, ainsi que des plateformes SaaS et API destinées spécialement aux CSE, inters CSE et collectivités locales.

Aujourd'hui, le groupe est présent dans 20 pays et opère plus de 100 programmes relationnels et affinitaires à destination de 35 millions de bénéficiaires ayant accès à plus de 120 000 offres promotionnelles négociées par Obiz© auprès de son large réseau de plus de 55 000 partenaires commerciaux, nationaux et locaux. Le groupe compte plus de 5 000 clients CSE en direct, dont plusieurs grands comptes du CAC 40 et du SBF 120. Le groupe opère 1,5 Md € de flux financiers.

Obiz© est qualifiée Entreprise Innovante par Bpifrance et a obtenu une notation extra-financière, au titre de l'exercice 2022, de 69/100 de la part d'EthiFinance (+7 pts. vs 2021).

Obiz© est cotée sur le marché Euronext Growth® à Paris (FR0014003711 - ALBIZ).

Plus d'informations sur : www.obiz-concept.fr

