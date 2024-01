22/01/2024 - 18:00

Lyon, le 22 janvier 2024 – 18h00 – Obiz (Euronext Growth® - FR0014003711 - ALBIZ), plateforme digitale de marketing relationnel responsable et première GoodTech© sur le marché d'Euronext Growth® à Paris, a le plaisir d'annoncer sa participation à la première édition du Retail Day, organisé conjointement par EuroLand Corporate et Bourse Direct.

Au cours de cet événement, 11 dirigeants d'entreprises, dont Brice Chambard, Président-Directeur Général d'Obiz©, seront interviewés par Marc Fiorentino, président d'EuroLand Corporate, et répondront aux questions posées par les investisseurs. Ils partageront leur vision et leur analyse du marché actuel.

Pour participer et interagir lors de cet événement, inscrivez-vous sur le site de Bourse Direct.

S'INSCRIRE



À propos d'Obiz©

Créée en 2010, le groupe Obiz© est une entreprise à mission, spécialisée dans le développement des solutions de marketing relationnel innovantes et responsables qui permettent aux entreprises de fidéliser leurs clients ou collaborateurs à travers l'amélioration de leur bien-être et l'augmentation de leur pouvoir d'achat.

Grâce à sa plateforme digitale propriétaire et son équipe d'experts, le groupe Obiz© conçoit, déploie et pilote des programmes relationnels et affinitaires et des plateformes e-commerce pour le compte de ses clients (grandes entreprises, associations, fédérations). Le groupe propose à ses clients des technologies d'acquisition de données marketing en temps réel utilisant tous les moyens d'identification mobiles et sans contact NFC et optiques, ainsi que des plateformes SaaS et API destinées spécialement aux CSE, inters CSE et collectivités locales.

Aujourd'hui, le groupe est présent dans 20 pays et opère plus de 100 programmes relationnels et affinitaires à destination de 35 millions de bénéficiaires ayant accès à plus de 120 000 offres promotionnelles négociées par Obiz© auprès de son large réseau de plus de 45 500 partenaires commerciaux, nationaux et locaux. Le groupe compte plus de 5 000 clients CSE en direct, dont plusieurs grands comptes du CAC 40 et du SBF 120. Le groupe opère 1,5 Md € de flux financiers.

Obiz© est qualifiée Entreprise Innovante par Bpifrance et a obtenu une notation extra-financière, au titre de l'exercice

2022, de 69/100 de la part d'EthiFinance (+7 pts. vs 2021).

Obiz© est cotée sur le marché Euronext Growth® à Paris (FR0014003711 - ALBIZ).

Plus d'informations sur : www.obiz-concept.fr



Contacts



Relations Investisseurs

Zineb Essafi

+33 (0)1 53 67 36 90

obiz@actus.fr



Relations Presse

Amaury Dugast

+33(0)1 53 67 36 74

adugast@actus.fr