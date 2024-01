10/01/2024 - 18:30

Un contrat exclusif et pluriannuel visant à contribuer à la Grande Cause Nationale 2024, dédiée pour la première fois à la promotion de l'activité physique et sportive

Une vision commune qui vient enrichir l'offre Culture et Bien-être d'Obiz © et renforcer son engagement sociétal

Partenariat assorti d'une prise de participation minoritaire d'Obiz© au capital de SPORTYNEO

Lyon, le 10 janvier 2024 – 18h30 – Obiz (Euronext Growth® - FR0014003711 - ALBIZ), plateforme digitale de marketing relationnel responsable et première GoodTech© sur le marché d'Euronext Growth® à Paris, est heureux d'annoncer la signature d'un partenariat stratégique avec SPORTYNEO, Fintech innovante qui facilite l'accès aux associations sportives en offrant la possibilité de paiement échelonné des frais d'adhésion.

SPORTYNEO, la Fintech qui vient révolutionner le monde du sport amateur

Créée en 2021, SPORTYNEO est la première startup qui a pour ambition de révolutionner le monde du sport amateur en venant en aide aux associations sportives et aux licenciés.

Passionnés par le sport et impliqués depuis des années dans leurs associations sportives, Johan Gouttefangeas et Cyril Guigon-Rech ont fondé SPORTYNEO autour de 3 objectifs clé :

Aider les associations à simplifier leur gestion , gagner du temps et accroître leurs recettes ;

, gagner du temps et accroître leurs recettes ; Permettre aux associations de fidéliser et attirer adhérents, bénévoles et sponsors ;

adhérents, bénévoles et sponsors ; Redonner du pouvoir d'achat aux familles et faciliter l'accès au sport en club au plus grand nombre.

Dans un contexte difficile pour les foyers en termes de pouvoir d'achat, notamment au mois de septembre (retour de congés, rentrée scolaire, etc.), SPORTYNEO apporte une solution simple pour venir en aide aux clubs, tout en soulageant le porte-monnaie de leurs adhérents. La solution donne le choix aux adhérents des associations sportives de payer en ligne, simplement et confidentiellement en 1, 4 ou 10 fois et ainsi étaler les frais d'adhésion sur plusieurs mois. Les associations reçoivent, quant à elles, le montant intégral par avance, dès l'inscription de leurs adhérents.

SPORTYNEO décomplexe ainsi le paiement en plusieurs fois avec son outil simple, rapide et efficace. La solution est totalement gratuite et sans engagement pour les associations, quelle que soit leur taille.

Aujourd'hui, SPORTYNEO est partenaire d'associations, de comités, de ligues…dans plus de 30 sports différents (football, tennis, équitation, judo, natation, rugby, karaté, gym...) à travers toute la France.

À travers ce partenariat, SPORTYNEO tirera profit de la présence du groupe Obiz© dans plus de 22 pays afin de se déployer en Europe et viser rapidement plusieurs millions d'utilisateurs.

OBIZ© x SPORTYNEO : une vision commune autour du bien-être et de l'amélioration du pouvoir d'achat

Ce partenariat stratégique s'aligne parfaitement avec la vision et valeurs communes des deux sociétés, qui vise à inciter les gens à améliorer leur bien-être en leur facilitant l'accès à des clubs et associations sportives. Pour rappel, dans le cadre de son statut d'entreprise à mission, l'un des principaux objectifs d'Obiz© est de favoriser l'accès au sport et au bien-être. À ce titre, le groupe travaille en exclusivité et depuis de nombreuses années avec l'Orange Bleue, un des leaders des salles de fitness en France.

En outre, en s'appuyant sur le vaste catalogue d'offres exclusives d'Obiz©, les clients de SPORTYNEO, associations et adhérents, bénéficieront de réductions sur leurs achats auprès de nombreuses enseignes françaises et internationales, améliorant ainsi leur pouvoir d'achat : un partenariat qui s'inscrit au cœur de la Tech qui fait du bien !

Ce rapprochement, qui vient enrichir l'offre Culture et bien-être d'Obiz©, est complété par une prise de participation minoritaire du groupe au capital de SPORTYNEO, aux côtés, entre autres, de Groupama Auvergne-Rhône-Alpes. À ce titre, Brice Chambard, Président-Directeur général et fondateur d'Obiz©, intégrera le Comité stratégique de SPORTYNEO. Cette opération constitue un vecteur de développement supplémentaire pour Obiz© et témoigne à la fois de son engagement sociétal et de sa confiance dans le modèle économique développé par SPORTYNEO.

Brice Chambard, Président-Directeur général et fondateur d'Obiz©, commente : « Nous sommes heureux de nouer ce partenariat stratégique et commercial avec SPORTYNEO, qui vient réaffirmer notre ambition d'impacter positivement la société, dans ce cas en incitant les individus à améliorer leur santé en pratiquant du sport. Grâce à Obiz© et SPORTYNEO, pratiquer du sport permet également de faire des économies !

À travers ce rapprochement, et à l'approche des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, nous manifestons notre engagement pour la Grande cause nationale de l'année 2024, qui vise à promouvoir l'activité physique et sportive comme pilier essentiel de notre vie quotidienne.

Toute l'équipe Obiz© aspire à faire de 2024 une année mémorable dans notre quête pour un avenir où le sport et le bien-être sont au cœur de notre quotidien. »

Johan Gouttefangeas, Président et co-fondateur de SPORTYNEO, déclare : « Pratiquer du sport dans une association, c'est aussi du lien social, partager des valeurs d'engagement, d'entraide pour plus de 15 millions de Français. Dans cet esprit, nos solutions SPORTYNEO sont gagnant-gagnant pour les associations et leurs adhérents : on simplifie la gestion pour les associations et on facilite le paiement pour les familles.

Ce partenariat avec Obiz© matérialise cette envie commune d'aider le sport amateur, en apportant aux adhérents et bénévoles d'associations du pouvoir d'achat tout au long de l'année, avec des économies sur les achats de tous les jours (supermarché, habillement, cadeaux, voyages, etc.) »

Une année 2023 historique qui propulse Obiz© vers une nouvelle année 2024 record

Grâce au développement de son activité historique et compte tenu des acquisitions récentes d'Adelya© et Ski Loisirs Diffusion, Obiz©, serait à nouveau en mesure d'annoncer une année 2023 de très forte croissance et devrait ainsi dépasser les objectifs financiers fixés (en données consolidées) :

un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 75 M€, vs. 40,0 M€ en 2022 , soit à minima +88% de croissance ;

vs. 40,0 M€ en 2022 une marge brute consolidée supérieure à 8 M€, vs. 5,5 M€ en 2022 , soit à minima +45% de croissance ;

vs. 5,5 M€ en 2022 un EBITDA consolidé supérieur à 2 M€, vs. 1,0 M€ en 2022, soit à minima un doublement.

En 2024, Obiz© continue ses travaux de prospection et de conquête, et adresse de nombreuses opportunités de développement, notamment pour nouer de nouveaux partenariats stratégiques et conclure des acquisitions ciblées. Ainsi, 2024 s'annonce également comme une année record pour le groupe qui sera en mesure de dépasser le seuil des 100 M€ de revenus annuels !

À propos d'Obiz©

Créée en 2010, le groupe Obiz© est une entreprise à mission, spécialisée dans le développement des solutions de marketing relationnel innovantes et responsables qui permettent aux entreprises de fidéliser leurs clients ou collaborateurs à travers l'amélioration de leur bien-être et l'augmentation de leur pouvoir d'achat.

Grâce à sa plateforme digitale propriétaire et son équipe d'experts, le groupe Obiz© conçoit, déploie et pilote des programmes relationnels et affinitaires et des plateformes e-commerce pour le compte de ses clients (grandes entreprises, associations, fédérations). Le groupe propose à ses clients des technologies d'acquisition de données marketing en temps réel utilisant tous les moyens d'identification mobiles et sans contact NFC et optiques, ainsi que des plateformes SaaS et API destinées spécialement aux CSE, inters CSE et collectivités locales.

Aujourd'hui, le groupe est présent dans 20 pays et opère plus de 100 programmes relationnels et affinitaires à destination de 35 millions de bénéficiaires ayant accès à plus de 120 000 offres promotionnelles négociées par Obiz© auprès de son large réseau de plus de 45 500 partenaires commerciaux, nationaux et locaux. Le groupe compte plus de 5 000 clients CSE en direct, dont plusieurs grands comptes du CAC 40 et du SBF 120. Le groupe opère 1,5 Md € de flux financiers.

Obiz© est qualifiée Entreprise Innovante par Bpifrance et a obtenu une notation extra-financière, au titre de l'exercice 2022, de 69/100 de la part d'EthiFinance (+7 pts. vs 2021).

Obiz© est cotée sur le marché Euronext Growth® à Paris (FR0014003711 - ALBIZ).

Plus d'informations sur : www.obiz-concept.fr

