08/11/2023 - 18:00

Lyon, le 8 novembre 2023 – 18h00 – Obiz (Euronext Growth® - FR0014003711 - ALBIZ), plateforme digitale de marketing relationnel responsable et première GoodTech© sur le marché d'Euronext Growth® à Paris, est heureux d'annoncer la création de la Fondation Obiz©, abritée sous égide de la Fondation Entreprendre.

Start-up à mission devenue Groupe international leader sur le marché du marketing relationnel, Obiz© s'est engagé depuis sa création en 2010, à contribuer positivement aux enjeux sociétaux, en œuvrant sur des thématiques relatives au mieux vivre ensemble, à la revitalisation des territoires économiques et au soutien du pouvoir d'achat, à travers son expertise et son savoir-faire.

Obiz© sait pouvoir compter sur le soutien de ses collaborateurs, de ses clients et de ses partenaires depuis l'origine du projet.

Dans le but de compléter ses engagements, à l'occasion de ses 13 ans, le Groupe a créé la Fondation Obiz©, dont l'ambition est de financer :

À travers ces actions, Obiz© souhaite permettre aux catégories sociales les plus fragilisées ou en difficulté (économique, personnelle, de santé, etc.) de retrouver une place dans la société et d'exprimer pleinement leur potentiel. La Fondation Obiz© est abritée sous égide de la Fondation Entreprendre, qui agit depuis 2008 en faveur de la cause entrepreneuriale.

Brice Chambard, Président-directeur général et fondateur d'Obiz© et Président du Comité Exécutif de la Fondation Obiz© commente : « Je suis fier de la création de la Fondation Obiz©, qui vient intensifier notre engagement historique en faveur des catégories les plus fragiles de notre société. Pour reprendre les éléments de langage du Groupe IGS dont Obiz© est membre de l'Executive club : réussir à entreprendre est une aventure exigeante et semée d'embûches. L'esprit entrepreneurial est à la naissance non seulement du dynamisme économique, mais également à l'origine d'innovations et évolutions sociales qui bénéficient au plus grand nombre. L'entrepreneuriat est une aventure ambitieuse et parfois risquée, qui demande des compétences nombreuses. Passion, motivation, connaissances en conduite de projets, compétences juridiques, polyvalence et résistance au stress sont les qualités à développer pour s'y engager. Une aventure exigeante certes, mais dont la gratification est d'autant plus satisfaisante. Avoir réussi à mener un projet à bien, à faire ce dont on a rêvé, à être son propre employeur, voire à générer de l'emploi : quelle satisfaction !

Je tiens également à souligner et remercier la mobilisation de nos équipes dans les actions de la Fondation Obiz©, qui représente un pas supplémentaire dans notre stratégie RSE et notre volonté d'aller au-delà de la réussite de notre modèle économique. Le Groupe croit au potentiel de chaque acteur de la société et fera tout, notamment à travers sa Fondation, pour l'aider à le réaliser. »

À propos de la Fondation Entreprendre

Créée en 2008, et reconnue d'Utilité Publique en 2011, la Fondation Entreprendre fait de l'entrepreneuriat un levier d'émancipation pour tous, au service d'une société inclusive et durable. En finançant et accompagnant des associations, elle répond à des enjeux de société peu ou mal adressés, produit des connaissances sur les défis entrepreneuriaux et structure l'écosystème sur le long terme. Abritante depuis 2015, elle accompagne les entreprises et les particuliers qui souhaitent créer et développer leur propre fondation, sous son égide. Elle est labellisée IDEAS depuis 2016, garant d'un financement transparent, de l'utilisation des fonds collectés, d'une bonne gestion et gage de confiance. La Fondation gère la Filature, une pépinière d'associations agissant dans le domaine de l'entrepreneuriat.

Plus d'informations sur : www.fondation-entreprendre.org

À propos d'Obiz©

Créée en 2010, le groupe Obiz© est une entreprise à mission, spécialisée dans le développement des solutions de marketing relationnel innovantes et responsables qui permettent aux entreprises de fidéliser leurs clients ou collaborateurs à travers l'amélioration de leur bien-être et l'augmentation de leur pouvoir d'achat.

Grâce à sa plateforme digitale propriétaire et son équipe d'experts, le groupe Obiz© conçoit, déploie et pilote des programmes relationnels et affinitaires et des plateformes e-commerce pour le compte de ses clients (grandes entreprises, associations, fédérations). Le groupe propose à ses clients des technologies d'acquisition de données marketing en temps réel utilisant tous les moyens d'identification mobiles et sans contact NFC et optiques, ainsi que des plateformes SaaS et API destinées spécialement aux CSE, inters CSE et collectivités locales.

Aujourd'hui, le groupe est présent dans 20 pays et opère plus de 100 programmes relationnels et affinitaires à destination de 35 millions de bénéficiaires ayant accès à plus de 120 000 offres promotionnelles négociées par Obiz© auprès de son large réseau de plus de 45 500 partenaires commerciaux, nationaux et locaux. Le groupe compte plus de 5 000 clients CSE en direct, dont plusieurs grands comptes du CAC 40 et du SBF 120. Le groupe opère 1,5 Md € de flux financiers.

Obiz© est qualifiée Entreprise Innovante par Bpifrance et a obtenu une notation extra-financière « Avancée + » de la part d'EthiFinance.

Obiz© est cotée sur le marché Euronext Growth® à Paris (FR0014003711 - ALBIZ).

Plus d'informations sur : www.obiz-concept.fr

