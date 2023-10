16/10/2023 - 07:30

? Une collaboration stratégique pluriannuelle d'une durée initiale minimale de 2 ans

? Multiples perspectives de collaboration au sein du Groupe

? Un nouvel exemple de la pertinence des solutions du groupe Obiz©

Lyon, le 16 octobre 2023 – 7h30 – Obiz (Euronext Growth® - FR0014003711 - ALBIZ), plateforme digitale de marketing relationnel responsable et première GoodTech© sur le marché d'Euronext Growth® à Paris, est heureux d'annoncer la signature d'un contrat avec le Groupe La Poste afin de déployer un programme de fidélité auprès de sa clientèle professionnelle.

Succès commercial d'une solution combinant expertise technologique et savoir-faire en marketing relationnel

Au service de tous, utile à chacun, La Poste, entreprise de proximité humaine et territoriale, développe les échanges et tisse des liens essentiels en contribuant aux biens communs de la société tout entière.

Dans le cadre de son appel d'offre européen, La Poste cherchait un partenaire avec une double expertise, à la fois (i) opérateur d'une solution technologique de gestion de programmes de fidélité et (ii) expert en marketing et en développement de partenariats.

La solution choisie a parfaitement répondu aux attentes du Groupe La Poste. Obiz© a ainsi proposé une expérience simplifiée et multicanale qui permet à La Poste de créer une relation durable avec sa clientèle en se positionnant au cœur de ses préoccupations et permettant de les récompenser pour leur confiance. La compétence, le profil et la capacité des équipes d'Obiz© à accompagner un grand Groupe a été un facteur important.

Le gain de ce nouveau programme pour un Groupe de référence tel que la Poste représente l'un des plus gros contrats signés par Obiz©, déjà partenaire de nombreux grands comptes (AXA France & Belgique, Vinci Autoroutes, Unibail Rodamco, Adecco, etc.)

Ce nouveau contrat est pleinement en phase avec les valeurs d'Obiz© et s'aligne parfaitement avec sa vocation en tant qu'entreprise à mission : accompagner les entreprises dans leurs enjeux de fidélisation, en impactant positivement le pouvoir d'achat, le bien-être et l'économie locale.

Une réponse concrète aux problématiques de la clientèle professionnelles du Groupe La Poste : donner plus de pouvoir d'achat

Afin de fidéliser et soutenir le pouvoir d'achat de la clientèle professionnelle du Groupe La Poste, Obiz© a mis en place :

§ Des remises négociées auprès de 120 marques partenaires pour baisser les frais de structure des entreprises, fidéliser les salariés et améliorer leurs conditions de travail : une réponse à des attentes clients élevées et en répondant aux impératifs réglementaires ;

§ La possibilité aux clients de proposer leurs enseignes favorites (Make a wish©), avec lesquelles les équipes Obiz© négocieront les offres ;

§ Des produits du groupe La Poste à tarif promotionnels ;

§ Des offres locales et une couverture géographique dense avec des partenaires engagés (Merciz©, Adelya©, Patrivia, Azureva) et une cinquantaine d'offres de proximité dédiées aux professionnels.

Les membres du programme bénéficieront d'animations régulières incluant des jeux concours et auront la possibilité de soutenir une association ou action RSE avec un don de points que Le Groupe La Poste matérialisera : c'est un engagement Obiz© pour mettre en avant les actions RSE du Groupe La Poste et permettre à ses clients de les soutenir.

Dans le cadre de ce nouveau contrat, l'intégralité des solutions du Groupe Obiz© seront mises à disposition du Groupe La Poste, pour accompagner au mieux le Groupe dans la réalisation de son objectif d'être une entreprise en croissance rentable, avec 7 priorités :

§ Servir les clients au plus haut niveau de qualité, rester l'intermédiaire privilégié des clients et conquérir de nouvelles clientèles (professionnels, jeunes…)

§ S ' affirmer toujours plus présente, grâce à la puissance combinée de ses réseaux physiques, numériques et humains, au service des clients et du développement.

§ Accélérer la transformation digitale, développer les services de confiance numérique et contribuer à l'inclusion

§ S'engager en tant qu'entreprise leader de la transformation écologique et la rendre accessible à tous

§ Devenir une entreprise à mission dont l'activité crée un impact positif pour la société, et donner les preuves de sa responsabilité citoyenne, sociale et sociétale.

§ Dépasser les frontières géographiques en captant la croissance internationale.

§ Renforcer la fierté d'être postier, présenter un nouveau pacte social et une nouvelle organisation permettant l'agilité.

À propos d'Obiz©

Créée en 2010, le groupe Obiz© est une entreprise à mission, spécialisée dans le développement des solutions de marketing relationnel innovantes et responsables qui permettent aux entreprises de fidéliser leurs clients ou collaborateurs à travers l'amélioration de leur bien-être et l'augmentation de leur pouvoir d'achat.

Grâce à sa plateforme digitale propriétaire et son équipe d'experts, le groupe Obiz© conçoit, déploie et pilote des programmes relationnels et affinitaires et des plateformes e-commerce pour le compte de ses clients (grandes entreprises, associations, fédérations). Le groupe propose à ses clients des technologies d'acquisition de données marketing en temps réel utilisant tous les moyens d'identification mobiles et sans contact NFC et optiques, ainsi que des plateformes SaaS et API destinées spécialement aux CSE, inters CSE et collectivités locales.

Aujourd'hui, le groupe est présent dans 20 pays et opère plus de 100 programmes relationnels et affinitaires à destination de 35 millions de bénéficiaires ayant accès à plus de 120 000 offres promotionnelles négociées par Obiz© auprès de son large réseau de plus de 45 500 partenaires commerciaux, nationaux et locaux. Le groupe compte plus de 5 000 clients CSE en direct, dont plusieurs grands comptes du CAC 40 et du SBF 120. Le groupe opère 1,5 Md € de flux financiers.

Obiz© est qualifiée Entreprise Innovante par Bpifrance et a obtenu une notation extra-financière « Avancée + » de la part d'EthiFinance.

Obiz© est cotée sur le marché Euronext Growth® à Paris (FR0014003711 - ALBIZ).

Plus d'informations sur : www.obiz-concept.fr

