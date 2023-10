09/10/2023 - 07:30

Chiffre d'affaires semestriel en croissance dynamique de +18% ,

dont +79% sur l'activité Programmes relationnels et affinitaires

, dont +79% sur l'activité Programmes relationnels et affinitaires Progression de +66% de la marge brute à 3,5 M€ ,

dont +90% sur l'activité Programmes relationnels et affinitaires

, dont +90% sur l'activité Programmes relationnels et affinitaires EBITDA en forte croissance de +75% à 0,7 M€



Objectifs financiers 2023 pleinement confirmés

Chiffre d'affaires consolidé supérieur à 75 M€ (vs. 40,0 M€ réalisés en 2022),

soit à minima +88% de croissance

(vs. 40,0 M€ réalisés en 2022), Marge brute supérieure à 8 M€ (vs. 5,5 M€ réalisés en 2022),

soit à minima +45% de progression

(vs. 5,5 M€ réalisés en 2022), EBITDA supérieur à 2 M€ (vs. 1,0 M€ réalisés en 2022),

soit à minima un doublement par rapport à 2022

Lyon, le 9 octobre 2023 – 7h30 – Obiz© (Euronext Growth® - FR0014003711 - ALBIZ), plateforme digitale de marketing relationnel responsable et première GoodTech© sur le marché d'Euronext Growth® à Paris, publie ses résultats semestriels consolidés (au 30 juin 2023), arrêtés le 6 octobre 2023 par le Conseil d'administration.

En K€ - Données non auditées 1er semestre 2022 1er semestre 2023 Variation Chiffre d'affaires 16 223 19 080[1] +18% Marge brute 2 103 3 4991 +66% EBITDA[2] 403 706 +75% Résultat d'exploitation 11 213 Résultat financier -79 -187 Résultat exceptionnel -10 -47 Résultat net -45 13

La société Adelya est consolidée dans les comptes d'Obiz© depuis le 1er mai 2022.

Activité soutenue au 1er semestre 2023 : +18% de croissance de l'activité

À l'issue du 1er semestre de son exercice 2023, Obiz© a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 19,1 M€, en croissance soutenue de +18% par rapport au 1er semestre 2022.

À périmètre constant, la croissance organique semestrielle d'Obiz© s'est établie à +11%.

L'activité Programmes relationnels et affinitaires s'est inscrite en croissance de +79% (dont +40% à périmètre constant) par rapport au 1er semestre 2022. Cette performance à mi-exercice est le résultat du développement commercial soutenu, avec 20 nouveaux programmes pluriannuels remportés au 1er semestre 2023 (dont Adecco, Cogedim, Aéroport Nice Côte d'Azur, etc.), contre un objectif de 25 nouveaux programmes visé sur l'ensemble de l'année 2023.

L'activité Boutiques e-commerce a marqué un accroissement de +6% (identique à périmètre constant) par rapport à la même période de l'an dernier.

Obiz© œuvre à accroître la récurrence de son chiffre d'affaires et, à ce titre, concentre ses efforts sur (i) sur le gain de nouveaux programmes pluriannuels lui garantissant des flux revenus réguliers et lui assurant une visibilité sur le long terme (durée des programmes allant de 3 à 7 ans),

(ii) la signature de partenariats exclusifs avec de grands groupes français et internationaux pour étendre sa palette d'offres au sein de ses boutiques e-commerce, lui conférant un avantage concurrentiel pour acroître ses clients et les fidéliser.

Progression de +66% de la marge brute à mi-exercice

À fin juin 2023, la marge brute s'est établie à 3,5 M€, soit une progression de +66% par rapport au 1er semestre de l'an dernier (2,6 M€),

Cette croissance dynamique de la marge brute est principalement le résultat du développement commercial soutenu de l'activité historique d'Obiz©, qui s'appuie sur un modèle de forte récurrence et de marges structurellement élevées, et du plein effet de la consolidation d'Adelya© sur le semestre[3].

EBITDA semestriel 2023 en croissance soutenue de +75% et résultat net positif

Au 30 juin 2023, l'EBITDA a fortement crû de +75% par rapport à la même période de l'an dernier, passant de 0,4 M€ à 0,7 M€, tenant compte du plein effet de la consolidation d'Adelya©.

La hausse des charges d'exploitation a été maîtrisée (progression de +18%, au même rythme de croissance de l'activité), incluant notamment un accroissement des charges de personnel, en raison des nombreux recrutements réalisés fin 2022 et début 2023, pour renforcer notamment les équipes Marketing et R&D et accompagner la croissance soutenue de l'activité Programmes relationnels et affinitaires. À mi-exercice, Obiz© comptait 83 collaborateurs, contre 70 un an plus tôt.

Après comptabilisation des dotations nettes aux amortissements, le résultat d'exploitation enregistre une amélioration notable et s'établit à 213 K€ au titre du semestre.

Après prise en compte du résultat financier, constitué principalement des charges d'intérêts liées aux emprunts bancaires, et en l'absence d'éléments exceptionnels significatifs, Obiz© affiche un résultat net semestriel positif à 13 K€, contre -45 K€ un an plus tôt.

Renforcement du bilan au 30 juin 2023

Consécutivement aux levées de fonds réalisées en juin 2023 (8 M€ par augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription et 6,5 M€ de nouveaux emprunts bancaires) dans le cadre de l'acquisition de la société SLD finalisée le 29 juin 2023, le bilan d'Obiz© s'est renforcé à l'issue du semestre.

Les capitaux propres ont ainsi été portés à 14,8 M€, contre 7,0 M€ à fin décembre 2022.

À mi-exercice, l'actif immobilisé s'élevait à 19,8 M€ (vs. 7,7 M€ au 31 décembre 2022) consécutivement à la consolidation de SLD au bilan.

Les stocks, constitués de bons d'achats (physiques ou e-cartes) achetés auprès des partenaires pour les boutiques e-commerce, et les créances clients ont augmenté sous l'effet de l'activité dynamique du 1er semestre et de la consolidation de SLD au bilan.

À mi-exercice, l'endettement financier d'Obiz© s'élevait à 15,2 M€, constitué de 6,5 M€ de dettes bancaires contractées dans le cadre de l'acquisition de SLD, de Prêts garantis par l'Etat (PGE) pour un montant de 2,4 M€, d'avances remboursables auprès de Bpifrance pour 3,2 M€ et de divers emprunts bancaires pour le solde.

Au 30 juin 2023, Obiz© a enregistré une progression de +3,3 M€ de sa trésorerie, ventilée comme suit :

un cash-flow d'exploitation positif de +0,1 M€, avec une variation de BFR contenue (-0,5 M€) malgré la forte croissance de l'activité ;

des flux d'investissement de -10,6 M€, dont -9,9 M€ liés à l'acquisition des titres de SLD et

-0,7 M€ de CAPEX (dépenses d'immobilisation) ;

-0,7 M€ de CAPEX (dépenses d'immobilisation) ; des flux de financement de +13,8 M€, constitués de l'augmentation de capital (+7,7 M€ de montant net), et de nouveaux emprunts et prêts nets des remboursements de +6,1 M€.

Post acquisition de SLD, Obiz© disposait ainsi d'une trésorerie disponible solide de 5,9 M€ à l'issue du semestre, contre 2,8 M€ à fin 2022. Les dettes financières s'élevaient à 15,2 M€.

En K€ - Données non auditées 31/12

2022 30/06

2023 En K€ - Données non auditées 31/12

2022 30/06

2023 Actif immobilisé 7 733 19 837 Capitaux propres 7 013 14 815 dont immo. incorporelles 6 759 18 861 dont primes d'émission 7 083 14 698 Actif courant 6 530 15 749 Provisions 162 155 dont stocks et en-cours 1 846 6 829 Dettes financières 6 300 15 178 dont créances clients 4 084 6 900 dont emprunts bancaires 6 300 14 936 Disponibilités 2 815 5 913 Autres passifs 3 492 11 351 Total actif 17 078 41 499 Total passif 17 078 41 499

La société Adelya est consolidée dans les comptes d'Obiz© depuis le 1er mai 2022.

La société SLD est consolidée au bilan d'Obiz© depuis le 30 juin 2023.

Objectifs financiers 2023 confirmés

Fort d'une activité soutenue au 1er semestre 2023, portée par la forte progression de l'activité historique Programmes relationnels et affinitaires (avec l'apport de 20 nouveaux programmes remportés au 1er semestre et qui contribueront pleinement sur la seconde moitié de l'exercice), ainsi que du succès des premières semaines d'intégration de SLD (consolidé au 30 juin 2023) dont les performances commerciales sont supérieures aux attentes, le groupe Obiz© confirme pleinement ses objectifs financiers (en données consolidées) au titre de l'exercice 2023, à savoir :

un chiffre d'affaires supérieur à 75 M€, vs. 40,0 M€ en 2022 , soit à minima +88% de croissance ;

vs. 40,0 M€ en 2022 une marge brute supérieure à 8 M€, vs. 5,5 M€ en 2022 , soit à minima +45% de croissance ;

vs. 5,5 M€ en 2022 un EBITDA supérieur à 2 M€, vs. 1,0 M€ en 2022, soit à minima un doublement.

En outre, les objectifs financiers 2023 en base pro forma, communiqués lors de l'annonce du projet de rapprochement en mars 2023, sont également confirmés : un chiffre d'affaires pro forma supérieur à 100 M€, une marge brute pro forma supérieure à 10 M€ et un EBITDA pro forma supérieur à 3 M€.

Agenda financier 2023

Chiffre d'affaires annuel 2023 31 janvier 2024

Résultats annuels 2023 17 avril 2024

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture des marchés d'Euronext.

À propos d'Obiz ©

Créée en 2010, le groupe Obiz© est une entreprise à mission, spécialisée dans le développement des solutions de marketing relationnel innovantes et responsables qui permettent aux entreprises de fidéliser leurs clients ou collaborateurs à travers l'amélioration de leur bien-être et l'augmentation de leur pouvoir d'achat.

Grâce à sa plateforme digitale propriétaire et son équipe d'experts, le groupe Obiz© conçoit, déploie et pilote des programmes relationnels et affinitaires et des plateformes e-commerce pour le compte de ses clients (grandes entreprises, associations, fédérations). Le groupe propose à ses clients des technologies d'acquisition de données marketing en temps réel utilisant tous les moyens d'identification mobiles et sans contact NFC et optiques, ainsi que des plateformes SaaS et API destinées spécialement aux CSE, inters CSE et collectivités locales.

Aujourd'hui, le groupe est présent dans 20 pays et opère plus de 100 programmes relationnels et affinitaires à destination de 35 millions de bénéficiaires ayant accès à plus de 120 000 offres promotionnelles négociées par Obiz© auprès de son large réseau de plus de 45 500 partenaires commerciaux, nationaux et locaux. Le groupe compte plus de 5 000 clients CSE en direct, dont plusieurs grands comptes du CAC 40 et du SBF 120. Le groupe opère 1,5 Md € de flux financiers.

Obiz© est qualifiée Entreprise Innovante par Bpifrance et a obtenu une notation extra-financière « Avancée + » de la part d'EthiFinance.

Obiz© est cotée sur le marché Euronext Growth® à Paris (FR0014003711 - ALBIZ).

Plus d'informations sur : www.obiz-concept.fr

Contacts

Relations Investisseurs

Zineb Essafi

+33 (0)1 53 67 36 90

obiz@actus.fr Relations Presse

Amaury Dugast

+33(0)1 53 67 36 74

adugast@actus.fr

Annexes – Indicateurs alternatifs de performance

EBITDA

La réconciliation de l'EBITDA, défini par le résultat d'exploitation, excluant les dotations aux amortissements des immobilisations et incluant le crédit d'impôt innovation (CII), avec les états comptables, s'établit comme suit :

En k€ - Données non auditées 1er semestre 2022 1er semestre 2023 Résultat d'exploitation 11 213 Eléments à réintégrer : Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles 348 391 Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles 12 24 Crédit d'impôt innovation (CII) 32 78 EBITDA 403 706

[1] Consécutivement aux travaux d'arrêtés des comptes semestriels au 30 juin 2023, les montants du chiffre d'affaires et marge brute différent des montants communiqués le 24 juillet 2023 lors de la publication du chiffre d'affaires semestriel 2023 (respectivement 19,1 M€ vs. 18,6 M€ communiqués en juillet et 3,5 M€ vs. 2,6 M€ communiqués en juillet). Ceci n'a pas d'impact sur les objectifs 2023 d'Obiz©.

[2] L'EBITDA est défini par le résultat d'exploitation, excluant les dotations aux amortissements des immobilisations et incluant le crédit d'impôt innovation (CII).

[3] Adelya© consolidé sur 6 mois au 1er semestre 2023 contre 2 mois au 1er semestre 2022.