Lyon, le 11 septembre 2023 – 18h00 – Obiz© (Euronext Growth® - FR0014003711 - ALBIZ), plateforme digitale de marketing relationnel responsable et 1ère GoodTech© sur le marché d'Euronext Growth® à Paris, dévoile ses objectifs financiers 2023 en données consolidées[1] consécutivement à l'acquisition de la société Ski Loisirs Diffusion (SLD), éditeur de solutions de

e-billetterie (API et plateformes SaaS) dédiées aux CSE et Inter CSE (Comité Social et Économique) et collectivités françaises, depuis le 1er juillet 2023.

Pour rappel, l'activité de e-billeterie de SLD, dont la marge brute est comparable à celle d'un revendeur et des Boutiques e-commerce d'Obiz©, permet d'enrichir l'activité Programmes relationnels et affinitaires du Groupe, qui s'appuie sur un modèle de forte récurrence et de marges structurellement élevées.

Avec l'apport des activités de SLD, le Groupe Obiz© renforce sa stratégie sur le marché des CSE et inters CSE, avec un large potentiel de cross-selling (ventes croisées), et bénéficie également d'une force de frappe en matière d'achats plus importante sur le marché des loisirs et de la culture à prix réduits.

Objectifs financiers 2023 en données consolidées

Fort du succès des premières semaines d'intégration de SLD, qui a permis au Groupe Obiz© de devenir un acteur français majeur de la fidélisation des clients et des collaborateurs et de constituer un réseau français incontournable de distribution d'offres de loisirs, le Groupe communique ses objectifs financiers 2023 en données consolidées.

L'activité soutenue des activités historiques au 1er semestre 2023 et la bonne dynamique d'activité de SLD, dont les performances commerciales sont supérieures aux attentes, conduisent aujourd'hui le Groupe à se fixer les objectifs financiers 2023 en données consolidées suivants :

Chiffre d'affaires consolidé supérieur à 75 M€ (vs. 40,0 M€ de chiffre d'affaires consolidé réalisés au cours de l'exercice 2022) ;

(vs. 40,0 M€ de chiffre d'affaires consolidé réalisés au cours de l'exercice 2022) ; Marge brute supérieure à 8 M€ (vs. 5,5 M€ de marge brute consolidée réalisés au cours de l'exercice 2022) ;

(vs. 5,5 M€ de marge brute consolidée réalisés au cours de l'exercice 2022) ; EBITDA[2] supérieur à 2 M€ (vs. 1,0 M€ réalisé au cours de l'exercice 2022).

Pour rappel, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe Obiz© au 1er semestre 2023 s'est élevé à 18,6 M€, en progression de +15% par rapport au 1er semestre 2022. Les résultats semestriels 2023 seront publiés le 9 octobre 2023, après la clôture des marchés d'Euronext.

Brice Chambard, Président-Directeur général d'Obiz © , déclare :

« Les équipes du Groupe travaillent avec générosité pour assurer une évolution rentable de toutes les activités. Nos résultats et ces objectifs consolidés de chiffre d'affaires, de marge brute et d'EBITDA sont le fruit de notre constance et d'efforts soutenus.

Au-delà des objectifs 2023, l'acquisition de SLD nous positionne en avance sur notre plan de marche 2025. Aussi nous publierons dans quelques mois de nouveaux objectifs financiers à long terme afin de tenir compte de la nouvelle dimension du Groupe.

Je remercie les personnes qui soutiennent nos projets et tous ceux qui croient en nos actions pour préserver le pouvoir d'achat, contribuer au mieux vivre ensemble et participer à la revitalisation des territoires et au soutien de l'entrepreneuriat et de l'emploi. »

En outre, les objectifs financiers 2023 en base pro forma, communiqués lors de l'annonce du projet de rapprochement en mars 2023, sont également actualisés. Le nouvel ensemble constitué vise désormais d'atteindre un chiffre d'affaires pro forma supérieur à 100 M€ (vs. à minima 70 M€ de chiffre d'affaires pro forma visés initialement). Le chiffre d'affaires pro forma du Groupe Obiz© au 1er semestre 2023 s'est élevé à 51,5 M€.

Fort de ce niveau d'activité pro forma, la marge brute pro forma et l'EBITDA[3] pro forma visés en 2023 seront supérieurs aux objectifs initiaux, respectivement 10 M€ et 3 M€.

Agenda financier 2023

Résultats semestriels 2023 9 octobre 2023

Chiffre d'affaires annuel 2023 31 janvier 2024

Résultats annuels 2023 17 avril 2024

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture des marchés d'Euronext.

À propos d'Obiz©

Créée en 2010, Obiz© est une entreprise à mission, spécialisée dans le développement des solutions de marketing relationnel innovantes et responsables qui permettent aux entreprises de fidéliser leurs clients ou collaborateurs à travers l'amélioration de leur bien-être et l'augmentation de leur pouvoir d'achat.

Grâce à sa plateforme digitale propriétaire et son équipe d'experts, le groupe Obiz© (constitué d'Obiz©, Adelya© et SLD) conçoit, déploie et pilote des programmes relationnels et affinitaires et des plateformes e-commerce pour le compte de ses clients (grandes entreprises, associations, fédérations). Le groupe propose à ses clients des technologies d'acquisition de données marketing en temps réel utilisant tous les moyens d'identification mobiles et sans contact NFC et optiques, ainsi que des plateformes SaaS et API destinées spécialement aux CSE, inters CSE et collectivités locales.

Aujourd'hui, le groupe est présent dans 20 pays et opère plus de 100 programmes relationnels et affinitaires à destination de 35 millions de bénéficiaires ayant accès à plus de 120 000 offres promotionnelles négociées par Obiz© auprès de son large réseau de plus de 45 500 partenaires commerciaux, nationaux et locaux. Le groupe compte plus de 5 000 clients CSE en direct, dont plusieurs grands comptes du CAC 40 et du SBF 120. A travers ses différentes plateformes, le groupe opère 1,5 Md € de flux financiers par an.

Sur l'exercice 2022, Obiz© a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 40,0 M€. Avec 40 nouveaux programmes signés sur l'année, l'activité historique d'Obiz© « Programmes relationnels et affinitaires » a progressé de +93% en 2022.

Obiz© est qualifiée Entreprise Innovante par Bpifrance et a obtenu une notation extra-financière « Avancée + » de la part d'EthiFinance.

Obiz© est cotée sur le marché Euronext Growth® à Paris (FR0014003711 - ALBIZ).

Plus d'informations sur : www.obiz-concept.fr

[1] consolidé : 12 mois d'Obiz© et 6 mois de la société Ski Loisirs Diffusion (SLD) consolidée depuis le 1er juillet 2023

[2] L'EBITDA est défini par le résultat d'exploitation, excluant les dotations aux amortissements des immobilisations et incluant le crédit d'impôt innovation (CII).

[3] L'EBITDA est défini par le résultat d'exploitation, excluant les dotations aux amortissements des immobilisations et incluant le crédit d'impôt innovation (CII).