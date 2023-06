29/06/2023 - 18:00

Constitution d'un acteur français majeur de la fidélisation des clients et des salariés

Elargissement de la palette d'offres et du spectre de clients et de partenaires d'Obiz ©

Nouvelle dimension et surface financière pour le groupe : à minima 70 M€ de chiffre d'affaires, 10 M€ de marge brute et triplement de l'EBITDA visés en 2023 (proforma)

Lyon, le 29 juin 2023 – 18h00 - Obiz© (Euronext Growth® - FR0014003711 - ALBIZ), plateforme digitale de marketing relationnel responsable et première GoodTech© sur le marché d'Euronext Growth® à Paris, a le plaisir d'annoncer la finalisation de l'acquisition de Ski Loisirs Diffusion (SLD), plateforme française éditeur d'API et de plateformes SaaS, leader de solutions dédiées aux Inters CSE, CSE (Comité Social et Économique) et Collectivités françaises.

Julien Matéo et Fréderic Colpart, dirigeants de SLD, déclarent : « Cette étape marque le début d'une nouvelle ère passionnante, alors que nous rejoignons un groupe ambitieux partageant nos valeurs. Le choix d'Obiz© s'est imposé naturellement, car c'est un groupe qui partage notre passion pour l'humain, notre volonté de relever des défis audacieux et notre engagement envers l'excellence opérationnelle. En rejoignant Obiz©, nous sommes convaincus que nous pourrons exploiter pleinement le potentiel de SLD, tout en bénéficiant des ressources et de l'expertise d'un groupe solide et dynamique, dans un environnement encore plus stimulant et ambitieux.

Nous tenons à remercier chaleureusement nos précieux clients, partenaires et collaborateurs pour leur confiance et leur soutien indéfectible tout au long de cette phase. Leur engagement a été la fondation de notre réussite, et nous continuerons à les servir avec le même niveau d'excellence.

Nous sommes convaincus que notre rapprochement avec l'ensemble constitué d'Obiz© et Adelya© nous permettra d'atteindre de nouveaux horizons. Nous demeurons pleinement investis et mobilisés dans cette stratégie ambitieuse et sommes impatients de saisir les opportunités qui se présentent à nous. C'est pourquoi, malgré l'impossibilité de participer à l'augmentation de capital en raison de son large succès, nous serons heureux de réinvestir une partie du prix de cession au capital d'Obiz©, pour témoigner notre confiance et notre engagement sur le long terme auprès du groupe. »

Brice Chambard, Président-Directeur général du groupe Obiz©, commente : « Après plusieurs mois de travail acharné consacrés à l'aboutissement de cette acquisition, le groupe Obiz© franchit aujourd'hui un nouveau cap de croissance et vise désormais d'atteindre de plus hauts sommets.

Un acteur français majeur de la fidélisation des clients et des collaborateurs est désormais né, avec des offres plus diversifiées et un spectre de clients et de partenaires encore plus large. Avec toutes les équipes, je suis impatient d'exploiter le potentiel de ce nouvel ensemble constitué d'Obiz©, d'Adelya© et de SLD.

Ce rapprochement vient dans un premier lieu nourrir l'engagement RSE d'Obiz©, entreprise à mission dont le premier engagement demeure d'impacter favorablement la santé, le bien-être et l'éducation, de soutenir durablement le pouvoir d'achat, l'économie locale et l'économie durable.

En intégrant SLD, le groupe Obiz© se donne les moyens d'atteindre de nouveaux horizons financiers et se positionne en avance sur ses objectifs 2025 en visant, sur une base proforma en année pleine, un chiffre d'affaires de plus de 70 M€, 10 M€ de marge brute, et 3 M€ d'EBITDA en 2023, nous positionnant ainsi en phase avec notre stratégie de croissance externe mise en œuvre depuis notre introduction en Bourse.

Je remercie Frédéric Colpart et Julien Matéo pour leur confiance et leur engagement à long terme à nos côtés, qui témoigne de leur confiance en notre projet et leur enthousiasme à contribuer activement à notre stratégie globale. »

SLD, la plateforme de e-billetterie personnalisable destinée aux clients et aux salariés des CSE et inters CSE et collectivités françaises

Fort de 30 années d'expérience, SLD s'est imposé comme l'un des leaders des offres de loisirs à prix réduits, proposant des solutions innovantes, rapides et efficaces permettant aux salariés (des entreprises, TPE-PME, associations, COS etc.) d'accéder aux loisirs, au sport et à la culture sans contraintes et à prix avantageux, sous la marque RéducCE. En plus de la e-billetterie, SLD propose des solutions clés en main et des modules complémentaires de personnalisation de l'offre pour répondre aux attentes des CSE et de leurs bénéficiaires.

SLD propose plus de 120 000 offres de loisirs à prix réduits destinées à plus de 10 millions de bénéficiaires et compte 5 000 clients CSE en direct, dont plusieurs grandes entreprises du CAC 40 et du SBF 120.

Changement de dimension et enrichissement immédiat de la palette d'offres du groupe Obiz ©

Déjà partenaires de longue date, le rapprochement des deux entités permet au groupe Obiz© d'élargir et de diversifier sa palette d'offres et son spectre de clients, constituant ainsi un réseau français incontournable de distribution d'offres de loisirs, avec d'importantes synergies à la clé. Dans ce nouveau cadre, SLD entend poursuivre et renforcer sa stratégie sur le marché des inters CSE afin d'y préserver sa part de marché.

Le nouvel ensemble bénéficie désormais d'un grand potentiel de cross-selling (ventes croisées). SLD vient renforcer l'offre d'Obiz© à destination des CSE, et l'offre SLD s'enrichit de nouvelles fonctionnalités

e-commerce. Le nouvel ensemble dispose désormais d'une force de frappe en matière d'achats plus importante sur le marché des loisirs et de la culture à prix réduit.

Sur le plan financier, ce rapprochement propulse l'ensemble constitué du groupe Obiz© dans une nouvelle dimension : sur une base proforma en année pleine, le groupe entend réaliser un chiffre d'affaires à minima de 70 M€, accompagné d'une marge brute de 10 M€ et d'un EBITDA de 3 M€ en 2023, situant ainsi le Groupe en avance sur ses objectifs 2025.

Principales modalités de l'acquisition

À l'issue de cette opération, Obiz© détient désormais 100% du capital de Ski Loisirs Diffusion.

Cette acquisition a été financée par les fonds propres levés par le biais d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'un montant total de 8 M€[1], par de nouveaux emprunts bancaires d'un montant de 6,5 M€ souscrits pour l'occasion, et sur la trésorerie disponible d'Obiz©.

SLD sera consolidée dans les comptes d'Obiz© dès le 1er juillet 2023.

Le fondateur et dirigeants de SLD, Frédéric Colpart et Julien Matéo, continueront de soutenir ce projet et resteront mobilisés aux côtés de Brice Chambard et de toute l'équipe dirigeante d'Obiz© afin de contribuer pleinement à la réussite de ce rapprochement et au développement des synergies du nouvel ensemble. À ce titre, ils s'engagent à réinvestir une partie du prix de cession afin de devenir prochainement actionnaires du groupe Obiz©.

Partenaires de l'Opération

TP ICAP LAMY LEXEL OGMA ACTUS finance et communication Chef de File et

Teneur de Livre Conseil juridique Conseil en fusions-acquisitions Communication financière

À propos d'Obiz ©

Créée en 2010, Obiz© est une entreprise à mission, spécialisée dans le développement des solutions de marketing relationnel innovantes et responsables qui permettent aux entreprises de fidéliser leurs clients ou collaborateurs à travers l'amélioration de leur bien-être et l'augmentation de leur pouvoir d'achat.

Grâce à sa plateforme digitale propriétaire et son équipe d'experts, le groupe Obiz© (constitué d'Obiz©, Adelya© et SLD) conçoit, déploie et pilote des programmes relationnels et affinitaires et des plateformes e-commerce pour le compte de ses clients (grandes entreprises, associations, fédérations). Le groupe propose à ses clients des technologies d'acquisition de données marketing en temps réel utilisant tous les moyens d'identification mobiles et sans contact NFC et optiques, ainsi que des plateformes SaaS et API destinées spécialement aux CSE, inters CSE et collectivités locales.

Aujourd'hui, le groupe est présent dans 20 pays et opère plus de 100 programmes relationnels et affinitaires à destination de 35 millions de bénéficiaires ayant accès à plus de 120 000 offres promotionnelles négociées par Obiz© auprès de son large réseau de plus de 45 500 partenaires commerciaux, nationaux et locaux. Le groupe compte plus de 5 000 clients CSE en direct, dont plusieurs grands comptes du CAC 40 et du SBF 120. Le groupe opère 1,5 Md € de flux financiers.

Sur l'exercice 2022, Obiz© a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 40,0 M€. Avec 40 nouveaux programmes signés sur l'année, l'activité historique d'Obiz© « Programmes relationnels et affinitaires » a progressé de +93% en 2022.

Obiz© est qualifiée Entreprise Innovante par Bpifrance et a obtenu une notation extra-financière « Avancée + » de la part d'EthiFinance.

Obiz© est cotée sur le marché Euronext Growth® à Paris (FR0014003711 - ALBIZ).

Plus d'informations sur : www.obiz-concept.fr

