15/05/2023 - 07:30

Impacter favorablement la santé, le bien-être et l'éducation

Augmenter durablement le pouvoir d'achat des consommateurs

Soutenir l'économie locale en dynamisant l'activité

Soutenir l'économie durable en faisant la promotion d'organisations et de partenaires destinés à préserver notre environnement

Lyon, le 15 mai 2023 - 7h30 - Obiz© (Euronext Growth® - FR0014003711 - ALBIZ), plateforme digitale de marketing relationnel responsable et 1ère première GoodTech© sur le marché d'Euronext Growth® à Paris, est heureux d'annoncer avoir atteint l'ensemble de ses objectifs sociaux et environnementaux qu'elle s'est fixée dans le cadre de son statut d'entreprise à mission au titre de l'exercice 2022.

Le cabinet BM&A, en sa qualité de commissaire aux comptes désigné organisme tiers indépendant, a conclu, qu'au titre de l'exercice 2022, qu'Obiz© avait totalement exécuté l'ensemble de ses objectifs sociaux et environnementaux en cohérence avec sa raison d'être et son activité, tels que présentés dans les rapports du référent de mission.

En tant qu'entreprise à mission, Obiz© s'est fixé d'« accompagner les entreprises dans leurs enjeux de fidélisation, en impactant positivement le pouvoir d'achat, le bien-être et l'économie locale ».

Cette mission se matérialise à travers quatre objectifs sociaux et environnementaux :

Objectif I : Impacter favorablement la santé, le bien-être et l'éducation via la promotion d'activités sportives, de loisirs, culturelles et de bien-être au quotidien, et d'offres de qualité dans l'éducation

Objectif II : Augmenter durablement le pouvoir d'achat des consommateurs grâce aux économies réalisées auprès d'un large réseau d'enseignes

Objectif III : Soutenir l'économie locale en dynamisant l'activité

Objectif IV : Soutenir l'économie durable en faisant la promotion d'organisations et de partenaires avec des labels engagés et de partenaires engagés dans des actions destinées à préserver notre environnement

Brice Chambard, Président - Directeur général d'Obiz © , déclare :

« Obiz©, en tant qu'entreprise à mission et société cotée sur Euronext Growth, s'est engagée dans une trajectoire visant à concilier performance financière, enjeux environnementaux et dimension sociale. Au titre de l'exercice 2022, nous avons atteint l'ensemble de ces objectifs :

chiffre d'affaires en croissance de +8%, dont +93% sur les Programmes relationnels et affinitaires avec 40 nouveaux programmes signés en 2022, et triplement de l'EBITDA ;

amélioration de notre performance extra financière matérialisée par une amélioration significative de notre notation ESG avec une note générale de 72/100, pour une note moyenne du benchmark sectoriel de 58/100 ;

atteinte de chacun des objectifs environnementaux et sociaux en lien avec notre raison d'être et notre activité.

Obiz© c'est avant tout une entreprise à dimension humaine et aux engagements éthiques et durables qui rapproche les consommateurs avec des commerces de proximité et des grandes enseignes. Je ne peux que féliciter et remercier l'ensemble des équipes d'Obiz© qui œuvrent chaque jour pour remplir cette mission. »

À propos d'Obiz ©

Créée en 2010, Obiz© est une entreprise spécialisée dans le développement des solutions de marketing relationnel innovantes et responsables qui permettent aux entreprises de fidéliser leurs clients ou collaborateurs à travers l'amélioration de leur bien-être et l'augmentation de leur pouvoir d'achat.

Grâce à sa plateforme digitale propriétaire et son équipe d'experts, Obiz© conçoit, déploie et pilote des programmes relationnels et affinitaires et des plateformes e-commerce pour le compte de ses clients (grandes entreprises, associations, fédérations). Aujourd'hui, le Groupe est présent dans 20 pays et opère plus de 100 programmes relationnels et affinitaires à destination de 25 millions de bénéficiaires ayant accès aux meilleures offres promotionnelles négociées par Obiz© auprès de son large réseau de plus de 45 500 partenaires commerciaux, nationaux et locaux. Le groupe gère 1,5 Md € de flux financiers.

Sur l'exercice 2022, Obiz© a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 40,0 M€. Avec 40 nouveaux programmes signés sur l'année, l'activité historique d'Obiz© « Programmes relationnels et affinitaires » a progressé de +93% en 2022.

Obiz© est qualifiée Entreprise Innovante par Bpifrance et a obtenu une notation extra-financière « Avancée + » de la part d'EthiFinance.

Obiz© est cotée sur le marché Euronext Growth® à Paris (FR0014003711 - ALBIZ).

Plus d'informations sur : www.obiz-concept.fr

Contacts