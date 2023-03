23/03/2023 - 18:00

Lyon, le 23 mars 2023 – 18h00 - Obiz© (Euronext Growth® - FR0014003711 - ALBIZ), plateforme digitale de marketing relationnel responsable et première GoodTech© sur le marché d'Euronext Growth® à Paris, est heureux d'annoncer la signature d'un nouveau programme relationnel et affinitaire auprès de la société Cogedim, référence incontournable de l'immobilier neuf en France.

Marque du groupe Altarea, entreprise cotée sur Euronext® Paris (compartiment A), faisant partie de l'indice SBF 120 et leader de la transformation urbaine en France, Cogedim réalise de nombreux programmes immobiliers à l'identité architecturale affirmée et développe partout en France des opérations d'envergure, garantes de la pluralité de ses savoir-faire. Depuis sa création en 1963, plus de 120 000 logements ont été construits et livrés.

Cogedim place la relation client au cœur de sa stratégie. Cette année, la société a obtenu la 1ère place du Palmarès 2023 HCG-Les Echos qui récompense les entreprises leaders de la relation client tous secteurs confondus. Pour la 6ème année consécutive, Cogedim a reçu le prix «?Elu Service Client de l'Année 2023[1]?» dans la catégorie «?Promotion immobilière?».

Ainsi, afin d'enrichir l'expérience offerte à ses clients, Cogedim a choisi Obiz© pour étoffer les avantages de son nouveau Club . Dans les mois à venir, les clients de Cogedim auront accès à des avantages exceptionnels sur des services du groupe, mais également chez de grandes enseignes nationales en lien avec l'habitation, figurant dans le vaste catalogue d'offres de partenaires d'Obiz©. L'objectif de ce programme est de permettre à Cogedim de consolider le lien avec ses clients, en répondant à leurs besoins globaux liés à leurs projets immobiliers et bien plus encore.

Un contrat en ligne avec les axes stratégiques d'Obiz©

Ce nouveau programme signé avec Cogedim s'aligne avec l'un des objectifs du plan stratégique de développement d'Obiz© visant à poursuivre l'accroissement du nombre de programmes relationnels et affinitaires, à un rythme de 20 à 25 nouveaux programmes par an.

Conformément à sa politique d'exclusivité sectorielle, Obiz© s'engage à travailler uniquement avec Cogedim dans le secteur de l'immobilier, afin de lui garantir un avantage concurrentiel sur ce marché.

À propos d'Obiz©

Créée en 2010, Obiz© est une entreprise spécialisée dans le développement des solutions de marketing relationnel innovantes et responsables qui permettent aux entreprises de fidéliser leurs clients ou collaborateurs à travers l'amélioration de leur bien-être et l'augmentation de leur pouvoir d'achat.

Grâce à sa plateforme digitale propriétaire et son équipe d'experts, Obiz© conçoit, déploie et pilote des programmes relationnels et affinitaires et des plateformes e-commerce pour le compte de ses clients (grandes entreprises, associations, fédérations). Aujourd'hui, le Groupe est présent dans 20 pays et opère plus de 100 programmes relationnels et affinitaires à destination de 25 millions de bénéficiaires ayant accès aux meilleures offres promotionnelles négociées par Obiz© auprès de son large réseau de plus de 45 500 partenaires commerciaux, nationaux et locaux. Le groupe gère 1,5 Md € de flux financiers.

Sur l'exercice 2022, Obiz© a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 40,0 M€. Avec 40 nouveaux programmes signés sur l'année, l'activité historique d'Obiz© « Programmes relationnels et affinitaires » a progressé de +93% en 2022.

Obiz© est qualifiée Entreprise Innovante par Bpifrance et a obtenu une notation extra-financière « Avancée + » de la part d'EthiFinance.

Obiz© est cotée sur le marché Euronext Growth® à Paris (FR0014003711 - ALBIZ).

Plus d'informations sur : www.obiz-concept.fr

[1] Étude BVA – Viséo CI – Plus d'informations sur escda.fr