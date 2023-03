16/03/2023 - 07:30

vs. un objectif précédent d'EBITDA supérieur à celui de l'exercice précédent

(351 K€ en 2021)

Lyon, le 16 mars 2023 –7h30 – Obiz© (Euronext Growth® - FR0014003711 - ALBIZ), plateforme digitale de marketing relationnel responsable et première GoodTech© sur le marché d'Euronext Growth®

à Paris, annonce relever son objectif annuel d'EBITDA attendu au titre de l'exercice 2022.

Au regard des travaux de consolidation en cours à l'occasion de la clôture des comptes annuels, Obiz© est confiant pour désormais viser un EBITDA[1] consolidé de 1 M€ en 2022 (donnée non auditée), soit un quasi triplement par rapport à celui de l'exercice 2021 précédemment visé (351 K€ d'EBITDA en 2021).

Ce relèvement de l'objectif d'EBITDA est le fruit de (i) la croissance soutenue de son activité Programmes relationnels et affinitaires, en forte croissance de +93% sur l'année 2022 (+30% à périmètre constant) et structurellement plus rentable et (ii) du succès de l'intégration d'Adelya©.

Ce niveau de rentabilité escompté tient compte des efforts de structuration et des investissements technologiques et commerciaux engagés par Obiz©.

Prochain rendez-vous : publication des résultats annuels 2022 le 12 avril 2023, après la clôture des marchés d'Euronext.

À propos d'Obiz©

Créée en 2010, Obiz© est une entreprise spécialisée dans le développement des solutions de marketing relationnel innovantes et responsables qui permettent aux entreprises de fidéliser leurs clients ou collaborateurs à travers l'amélioration de leur bien-être et l'augmentation de leur pouvoir d'achat.

Grâce à sa plateforme digitale propriétaire et son équipe d'experts, Obiz© conçoit, déploie et pilote des programmes relationnels et affinitaires et des plateformes e-commerce pour le compte de ses clients (grandes entreprises, associations, fédérations). Aujourd'hui, le Groupe est présent dans 20 pays et opère plus de 100 programmes relationnels et affinitaires à destination de 25 millions de bénéficiaires ayant accès aux meilleures offres promotionnelles négociées par Obiz© auprès de son large réseau de plus de 45 500 partenaires commerciaux, nationaux et locaux. Le groupe gère 1,5 Md € de flux financiers.

Sur l'exercice 2022, Obiz© a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 40,0 M€. Avec 40 nouveaux programmes signés sur l'année, l'activité historique d'Obiz© « Programmes relationnels et affinitaires » a progressé de +93% en 2022.

Obiz© est qualifiée Entreprise Innovante par Bpifrance et a obtenu une notation extra-financière « Avancée + » de la part d'EthiFinance.

Obiz© est cotée sur le marché Euronext Growth® à Paris (FR0014003711 - ALBIZ).

Plus d'informations sur : www.obiz-concept.fr

Contacts

Relations Investisseurs

Zineb Essafi

+33 (0)1 53 67 36 90

obiz@actus.fr Relations Presse

Amaury Dugast

+33(0)1 53 67 36 74

adugast@actus.fr

[1] L'EBITDA est défini par le résultat d'exploitation, excluant les dotations aux amortissements des immobilisations et incluant le crédit d'impôt innovation (CII).