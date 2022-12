05/12/2022 - 07:30

Amélioration de la notation ESG d'Obiz © établie par Ethifinance à l'occasion de la campagne Gaïa 2022

Surperformance de +14 points par rapport à la moyenne du benchmark sectoriel

Bonification du prêt « PACT » d'Arkéa grâce aux progrès d'Obiz© en matière de RSE

Lyon, le 5 décembre 2022 – 07h30 - Obiz© (Euronext Growth® - FR0014003711 - ALBIZ), plateforme digitale de marketing relationnel responsable et 1ère première GoodTech© sur le marché d'Euronext Growth® à Paris, affiche de nouvelles solides performances en matière de Responsabilité Sociétale d'Entreprise (RSE), illustrées par une amélioration significative de sa notation ESG à l'issue de la campagne Gaïa 2022.

Filiale du groupe EthiFinance, Gaïa Research est l'agence de notation de référence pour la notation extra-financière des entreprises cotées sur les marchés européens. Gaïa Research couvre plus de 2 300 entreprises européennes opérant dans des secteurs d'activité variés selon un référentiel d'environ 175 indicateurs ESG répartis en 4 piliers : Gouvernance, Social, Environnement, et Parties Prenantes Externes. Cette évaluation permet ainsi la constitution d'un groupe de pairs offrant un point de référence exigeant.

À l'issue de la campagne Gaïa 2022, Obiz© obtient, une note générale de 72/100, pour une note moyenne du benchmark sectoriel (42 entreprises de secteur et de taille équivalents à ceux de la société) de 58/100, soit une surperformance de +14 points.

Grâce au développement continu de sa politique ESG, Obiz© a amélioré sa notation de +4 points par rapport à l'année précédente (68/100 à l'issue de la campagne Gaïa 2021).

Bonification de 0,1% sur le prêt à impact « PACT » d'Arkea grâce à cette performance ESG

Au titre du financement de l'acquisition d'Adelya©, Obiz© a souscrit un prêt à impact « PACT » auprès d'Arkea Banque Entreprises et Institutionnels. Ce financement prévoit une bonification du taux d'intérêt, pouvant conduire jusqu'à 20% d'économie sur les frais financiers, en fonction des progrès annuels en matière de RSE, mesurés par Ethifinance. L'intégration de ce financement vise l'amélioration de la démarche et stratégie RSE d'Obiz©, avec l'ambition de combiner performances financières et extra financières.

Ainsi, fort de sa bonne performance extra financière, Obiz© s'est vu bonifier son taux d'intérêt dans le cadre du prêt « PACT » de 0,1%, jusqu'à sa prochaine évaluation extra financière.

Pour rappel, et depuis sa création, Obiz© s'est attaché à développer un modèle d'affaires qui lui permet de créer de la valeur tout en promouvant une dimension éthique ancrée dans son ADN, que ce soit au niveau de ses collaborateurs ou vis-à-vis de l'ensemble de ses parties prenantes. En outre, Obiz© appuie son engagement RSE à travers son statut d'« entreprise à mission » auprès de grands groupes français pour « Accompagner les entreprises dans leurs enjeux de fidélisation, en impactant positivement le pouvoir d'achat, le bien-être et l'économie locale ».

« Depuis sa création, Obiz© intègre les enjeux RSE au cœur de sa stratégie de développement. Année après année, nous continuons d'investir en la matière pour assurer une croissance pérenne tout en faisant face aux enjeux de la création de valeur durable. L'amélioration de notre performance extra financière auprès d'une agence de notation RSE de référence sur le marché donne un véritable sens aux efforts fournis au sein de l'entreprise visant à mener des actions en faveur du bien commun. Nous confirmons aujourd'hui l'accélération de notre stratégie extra financière pour nous améliorer en permanence au travers d'actes responsables auxquels adhèrent l'ensemble de nos équipes. » commente Brice Chambard, Président - Directeur général d'Obiz©.

Créée en 2010, Obiz© est une entreprise spécialisée dans le développement des solutions de marketing relationnel innovantes et responsables qui permettent aux entreprises de fidéliser leurs clients ou collaborateurs à travers l'amélioration de leur bien-être et l'augmentation de leur pouvoir d'achat.

Grâce à sa plateforme digitale propriétaire et son équipe d'experts, Obiz© conçoit, déploie et pilote des programmes relationnels et affinitaires et des plateformes e-commerce pour le compte de ses clients (grandes entreprises, associations, fédérations). Aujourd'hui, le Groupe est présent dans 20 pays et opère plus de 100 programmes relationnels et affinitaires à destination de 20 millions de bénéficiaires ayant accès aux meilleures offres promotionnelles négociées par Obiz© auprès de son large réseau de 40 000 partenaires commerciaux, nationaux et locaux.

Sur l'exercice 2021, Obiz© a réalisé un chiffre d'affaires de 36,9 M€, en progression de +140% sur un an.

Obiz© est qualifiée Entreprise Innovante par Bpifrance et a obtenu une notation extra-financière « Avancée + » de la part d'EthiFinance.

Obiz© est cotée sur le marché Euronext Growth® à Paris (FR0014003711 - ALBIZ).

Plus d'informations sur : www.obiz-concept.fr

