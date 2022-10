26/10/2022 - 18:00

Un contrat pluriannuel d'une durée de 5 ans

d'une durée de 25ème programme relationnel et affinitaire signé par Obiz© en 2022

Relèvement de l'objectif commercial 2022 d'Obiz© : signature de plus de 30 nouveaux programmes

vs. 25 programmes relationnels et affinitaires visés précédemment

Lyon, le 26 octobre 2022 – 18h00 – Obiz© (Euronext Growth® - FR0014003711 - ALBIZ), plateforme digitale de marketing relationnel responsable et 1ère GoodTech© sur le marché d'Euronext Growth® à Paris, annonce la signature d'un nouveau programme relationnel et affinitaire auprès d'Easylife, concepteur de solutions de conciergerie en entreprise.

Easylife : des solutions de conciergerie sur mesure améliorant durablement la performance sociale des entreprises

Créé en 2007, Easylife accompagne les petites et grandes entreprises, collectivités, résidences immobilières et établissements de santé partout en France, dans l'amélioration de leur performance sociale à travers la mise en place et la gestion de conciergeries intégrées, la conception d'événements ponctuels ou réguliers et la création de stratégies sociales à long terme.

Disposant aujourd'hui de 70 sites en France répartis sur 30 villes, Easylife a réalisé un chiffre d'affaires de 7 M€ en 2021, dont 5% a été alloué au financement d'emplois handicapés, solidaires et associatifs. La société compte 100 000 utilisateurs et 1 million de services opérés chaque année.

Easylife compte plusieurs clients grands comptes opérant dans de nombreux secteurs d'activité : Safran, EDF, Engie, Crédit Agricole, BNP Paribas, etc. La société a été labellisée Pépite du Grand Lyon et a figuré dans le prestigieux Palmarès des champions de la croissance. Easylife est signataire de la Charte de la Diversité et de la Charte des 1 000.

Un programme relationnel et affinitaire garantissant à Easylife un avantage concurrentiel sur son marché

Afin de répondre aux enjeux de fidélisation et de différenciation souhaités par Easylife, Obiz© a été sollicité pour concevoir, déployer et piloter un nouveau programme relationnel et affinitaire d'une durée de 5 ans, à destination des utilisateurs des solutions de Easylife.

Dans le cadre de ce nouveau contrat, Obiz© va mettre à disposition d'Easylife une plateforme d'avantages afin de fidéliser ses clients et conquérir de nouveaux marchés. Le large catalogue de partenaires et les offres exclusives nationales et de proximité d'Obiz© constitueront un atout indéniable auprès des clients de Easylife et de leurs salariés.

Conformément à sa politique d'exclusivité sectorielle, Obiz© s'engage à travailler uniquement avec Easylife dans le secteur des services de conciergerie, afin de lui garantir un avantage concurrentiel sur son marché.

À l'occasion de l'annonce de ce nouveau contrat, le 25ème depuis le début de l'exercice, Obiz© confirme son objectif d'atteindre 45 000 partenaires locaux et nationaux, et relève son objectif commercial en visant désormais la signature de plus de 30 nouveaux programmes relationnels et affinitaires en 2022, contre 25 précédemment.

À propos d'Obiz

Créée en 2010, Obiz© est une entreprise spécialisée dans le développement des solutions de marketing relationnel innovantes et responsables qui permettent aux entreprises de fidéliser leurs clients ou collaborateurs à travers l'amélioration de leur bien-être et l'augmentation de leur pouvoir d'achat.

Grâce à sa plateforme digitale propriétaire et son équipe d'experts, Obiz© conçoit, déploie et pilote des programmes relationnels et affinitaires et des plateformes e-commerce pour le compte de ses clients (grandes entreprises, associations, fédérations). Aujourd'hui, le Groupe est présent dans 20 pays et opère plus de 100 programmes relationnels et affinitaires à destination de 20 millions de bénéficiaires ayant accès aux meilleures offres promotionnelles négociées par Obiz© auprès de son large réseau de 40 000 partenaires commerciaux, nationaux et locaux.

Sur l'exercice 2021, Obiz© a réalisé un chiffre d'affaires de 36,9 M€, en progression de +140% sur un an.

Obiz© est qualifiée Entreprise Innovante par Bpifrance et a obtenu une notation extra-financière « Avancée + » de la part d'EthiFinance.

Obiz© est cotée sur le marché Euronext Growth® à Paris (FR0014003711 - ALBIZ).

Plus d'informations sur : www.obiz-concept.fr

