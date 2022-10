05/10/2022 - 18:00

Renforcement de la croissance d'Obiz© en Belgique, en ligne avec son plan de développement à l'international

Lyon, le 5 octobre 2022 – 18h00 – Obiz (Euronext Growth® - FR0014003711 - ALBIZ), plateforme digitale de marketing relationnel responsable et 1ère première GoodTech© sur le marché d'Euronext Growth® à Paris, est heureux d'annoncer la signature d'un contrat avec Wallonie Belgique Tourisme, acteur public au service de la promotion et la commercialisation de la Wallonie en Belgique et à l'étranger, pour le déploiement de la version digitale du Pass Visit Wallonia : Pass VISITWallonia.be.

Après 4 mois de collaboration avec les équipes d'Adelya©, Wallonie Belgique Tourisme a lancé le 1er juillet 2022 le Pass VISITWallonia.be : ce pass touristique digital, accessible à tous, propose une multitude d'avantages pour découvrir la Wallonie à prix malin.

Lancé pour la première fois en pleine crise Covid-19, le Pass Visit Wallonia était une mesure de soutien au secteur du tourisme et a connu un franc succès, avec 70 000 Pass distribués. WBT souhaitait numériser ce pass touristique pour accompagner la tendance du digital et disposer d'outils de marketing relationnel, offrant à ses détenteurs une expérience visiteur unique avec des avantages ciblés, accessibles depuis une application smartphone.

A travers la refonte et la digitalisation de son Pass touristique, WBT vise à faciliter le quotidien des touristes en centralisant les différentes offres jusqu'alors dispersées sur différents canaux.

Plus d'informations sur le Pass VISITWallonia.be : Walloniebelgiquetourisme.be.

Un challenge relevé par les équipes d'Adelya© et de WBT !

WBT a lancé en fin 2021 un appel d'offre européen avec un enjeu de taille : connecter les sites des prestataires touristiques et le site officiel de WBT au travers d'une plateforme permettant aux bénéficiaires d'accéder aux avantages et de les utiliser depuis le même outil, en toute transparence et en multi-langues.

Les équipes d'Adelya© et de WBT ont relevé le défi haut la main en un temps record : en seulement deux mois, le succès du Pass Visit Wallonia 2022 d'ores et déjà est au rendez-vous avec 10 000 inscrits dès le premier jour et plus de 300 partenaires touristiques recensés.

Pour Olivier Daloze, Directeur Partenariats & Commercialisation au sein de Wallonie Belgique Tourisme qui a piloté ce projet de refonte, déclare : « L'implication des équipes a permis de relever ce challenge et je remercie les 3 personnes d'Adelya qui ont travaillé avec nous. Depuis son lancement, le nouveau Pass Visit Wallonia compte chaque jour de nouveaux inscrits aussi bien du côté des touristes que du côté des prestataires. Aujourd'hui nous en sommes à plus de 400 partenaires inscrits chez qui nous avons placé tous types de publicités pour que les touristes sachent que le Pass y est accepté et puissent s'inscrire. La communication est discrète mais partout avec des QR Code que les touristes peuvent flasher pour avoir des explications sur le fonctionnement et les avantages du Pass.

Quant à l'international, les préparatifs sont en cours pour lancer l'opération aux Pays-Bas, en France, où il y a déjà de la communication, et en Allemagne. »

Adelya© accompagne WBT pour les évolutions à venir, notamment l'optimisation de l'application du Pass touristique pour rendre son usage encore plus fluide pour tous ses utilisateurs. En parallèle, WBT développe la visibilité du Pass dans toute la Wallonie et déploie progressivement sa promotion à l'étranger, notamment aux Pays-Bas, en France et en Allemagne.

Cette belle réussite vient renforcer la position du Groupe Obiz© en Belgique, en ligne avec son plan de développement à l'international.

Jean-François Novak, fondateur et Directeur Général d'Adelya©, commente : « Le développement touristique fait partie intégrante de la stratégie d'Adelya© et du Groupe Obiz© pour apporter aux acteurs de l'économie locale la mutation digitale nécessaire pour promouvoir leur richesse économique et culturelle auprès des touristes. C'est une grande fierté pour nous de collaborer avec la grande région Wallonne et de pouvoir leur apporter le fruit de nos investissements présents et bien évidemment futurs en anticipant leurs attentes. »

À propos d'Obiz

Créée en 2010, Obiz© est une entreprise spécialisée dans le développement des solutions de marketing relationnel innovantes et responsables qui permettent aux entreprises de fidéliser leurs clients ou collaborateurs à travers l'amélioration de leur bien-être et l'augmentation de leur pouvoir d'achat.

Grâce à sa plateforme digitale propriétaire et son équipe d'experts, Obiz© conçoit, déploie et pilote des programmes relationnels et affinitaires et des plateformes e-commerce pour le compte de ses clients (grandes entreprises, associations, fédérations). Aujourd'hui, le Groupe est présent dans 20 pays et opère plus de 100 programmes relationnels et affinitaires à destination de 20 millions de bénéficiaires ayant accès aux meilleures offres promotionnelles négociées par Obiz© auprès de son large réseau de 38 000 partenaires commerciaux, nationaux et locaux.

Sur l'exercice 2021, Obiz© a réalisé un chiffre d'affaires de 36,9 M€, en progression de +140% sur un an.

Obiz© est qualifiée Entreprise Innovante par Bpifrance et a obtenu une notation extra-financière « Avancée + » de la part d'EthiFinance.

Obiz© est cotée sur le marché Euronext Growth® à Paris (FR0014003711 - ALBIZ).

Plus d'informations sur : www.obiz-concept.fr

