03/02/2022 - 18:30

Lyon, le 3 février 2022 – 18h30 – Obiz (Euronext Growth® - FR0014003711 - ALBIZ), plateforme digitale de marketing relationnel responsable et 1ère première GoodTech© sur le marché d'Euronext Growth® à Paris, publie son chiffre d'affaires consolidé au titre de l'exercice 2021, clos le 31 décembre 2021.

En M€ - Données non auditées 2020 2021 Variation Chiffre d'affaires 12 mois 15,4 36,9 +140%

Niveau d'activité annuel record en 2021 à près de 37 M€

A l'issue de l'exercice 2021, Obiz© a enregistré un chiffre d'affaires annuel de 36,9 M€, en croissance exclusivement organique de +140% par rapport à 2020, conforme à l'objectif relevé début 2022.

Cette forte croissance de l'activité résulte de la poursuite du développement de l'activité Programmes relationnaires et affinitaires, avec le gain de 6 nouveaux programmes pluriannuels au cours de l'exercice qui viendront également alimenter la croissance en 2022, et surtout d'une très forte croissance de l'activité Boutiques e-commerce, en particulier au 4ème trimestre 2021 porté par les nombreux achats de cartes cadeaux en prévision des fêtes de fin d'année.

Obiz© a poursuivi en 2021 l'élargissement de son réseau commercial, passé de 35 000 à près de 38 000 partenaires en un an dont les enseignes préférées des consommateurs (dont Leroy Merlin, Decathlon, Carrefour, Amazon, Ikea, Fnac Darty, Sephora, Etam, Zalando, Uber Eats, Courtepaille, Center Parcs, etc.). Pour impacter positivement le pouvoir d'achat et bien-être des bénéficiaires de ses programmes relationnels et affinitaires, les équipes d'Obiz© ont ainsi négocié des offres auprès des plus grandes enseignes nationales, mais également des acteurs de proximité afin de soutenir l'économie locale. En 2022, Obiz© vise de porter son réseau à 40 000 partenaires, en France et en Belgique.

Poursuite des axes stratégiques de développement en 2022

A l'occasion de la publication de ses comptes annuels 2021 en avril prochain, Obiz© fera état d'un niveau de marge brute proche de l'objectif de 2,8 M€ annoncé mi-octobre, traduisant l'évolution sensible du mix activités en 2021 avec le fort accroissement de l'activité des boutiques e-commerce.

Obiz© fera également état d'un EBITDA1 positif sur l'ensemble de l'exercice, intégrant cet effet mix-activités et la mise en œuvre d'investissements technologiques et commerciaux au 2nd semestre 2021 afin de préparer les développements 2022.

Obiz© poursuit ses avancées sur les différents axes de développement articulés autour de sa plateforme dans le cadre de son plan stratégique 2025 :

Poursuite de l'accroissement du nombre de programmes relationnels et affinitaires , à un rythme de 5 à 7 nouveaux programmes par an ;

, à un rythme de 5 à 7 nouveaux programmes par an ; Accélération à l'international par croissance organique et croissance externe ;

par croissance organique et croissance externe ; Développement de la monétisation des boutiques e-commerce , en basculant d'un modèle Freemium à un modèle Premium par abonnement ;

, en basculant d'un modèle Freemium à un modèle Premium par abonnement ; Lancement de programmes relationnels spécifiques vers de nouveaux profils clients (consommateurs et partenaires locaux), à l'image du nouveau programme B2B Merciz©, qui sera lancé en 2022, visant à permettre à des partenaires locaux (commerçants, restaurateurs, collectivités, etc.) de faire bénéficier leurs clients de mini-programmes relationnels personnalisés.

Parallèlement, Obiz© est entré en phase exclusive de discussion, début 2022, en vue de l'acquisition de la société Adelya, éditeur de solutions de fidélisation et d'animation clientèle leader des technologies NFC.

A travers cette opération, Obiz© vise de renforcer son offre, en se dotant d'une plateforme web dédiée au commerce de proximité, Loyalty Operator, aujourd'hui déployée dans plus de 10 000 points de ventes pour animer 12 millions de consommateurs autour de concepts innovants de Pass Commerce, Pass Tourisme, Cartes de fidélité, Cartes Cadeaux, etc. L'acquisition d'Adelya vise également à doter le futur réseau de franchisés d'Obiz© d'un outil doté d'une puissance marketing qui donnera à la société une avance compétitive pour se démarquer de ses concurrents et convaincre les futurs entrepreneurs indépendants de rejoindre son réseau de franchisés.

En 2020, Adelya a réalisé un chiffre d'affaires de 2,3 M€, en croissance de 15% par rapport à 2019, ainsi qu'une marge brute en croissance de 17%, représentant un taux de marge brute de 88,3%. L'excédent brut d'exploitation était en progression de 62% en 2020, représentant un taux de marge d'EBE de 12,7%.

Agenda financier 2022

Résultats annuels 2021 : 13 avril 2022

Chiffre d'affaires semestriel 2022 : 27 juillet 2022

Résultats semestriels 2022 : 19 octobre 2022

Chiffre d'affaires annuel 2022 : 30 janvier 2023

Résultats annuels 2022 : 12 avril 2023

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture des marchés d'Euronext.

À propos d'Obiz©

Créée en 2010, Obiz© est une entreprise spécialisée dans le développement des solutions de marketing relationnel innovantes et responsables qui permettent aux entreprises de fidéliser leurs clients ou collaborateurs à travers l'amélioration de leur bien-être et l'augmentation de leur pouvoir d'achat.

Grâce à sa plateforme digitale propriétaire et son équipe d'experts, Obiz© conçoit, déploie et pilote des programmes relationnels et affinitaires et des plateformes e-commerce pour le compte de ses clients (grandes entreprises, associations, fédérations). Aujourd'hui, la société opère 40 programmes relationnels et affinitaires à destination de 7 millions de bénéficiaires ayant accès aux meilleurs offres promotionnelles négociées par Obiz© auprès de son large réseau de 38 000 partenaires commerciaux, nationaux et locaux.

Sur l'exercice 2021, Obiz© a réalisé un chiffre d'affaires de 36,9 M€, en progression de +140% sur un an.

Obiz© est qualifiée Entreprise Innovante par Bpifrance et a obtenu une notation extra-financière

« Avancée + » de la part d'EthiFinance.

Plus d'informations sur : www.obiz-concept.fr

1L'EBITDA est défini par le résultat d'exploitation, excluant les dotations aux amortissements des immobilisations et incluant le crédit d'impôt innovation (CII).