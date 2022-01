12/01/2022 - 18:00

Lyon, le 12 janvier 2022 – 18h00 – Obiz© (Euronext Growth® - FR0014003711 - ALBIZ), plateforme digitale de marketing relationnel responsable et 1ère première GoodTech© sur le marché d'Euronext Growth® à Paris, est heureux d'annoncer la nomination d'Alexandre Thaveau en tant que CTO (Chief Technology Officer) depuis le 3 janvier 2022. Il rejoint à ce titre le Comité de direction d'Obiz©.

Alexandre Thaveau jouera un rôle primordial dans la définition et l'exécution de la stratégie de développement et d'innovation, en déployant de nouvelles solutions technologiques efficaces adaptées aux différentes activités d'Obiz©. Son expertise, qui repose sur la gestion d'équipes pluridisciplinaires dans les métiers de l'IT, apportera une forte valeur ajoutée notamment pour le pôle Data.

Depuis 2018, Alexandre Thaveau était Directeur IT, responsable de plusieurs équipes (Data, Infrastructure et Développement) chez Mister Auto, entreprise française de e-commerce, qu'il a rejoint en 2012 en tant que Responsable des systèmes d'information. Alexandre a commencé sa carrière en 2004 chez Arkoon Network Security (aujourd'hui Stormshield) en tant qu'ingénieur Quality Assurance.

Alexandre Thaveau est diplômé de l'université Joseph Fourier à Grenoble et de l'université Claude Bernard à Lyon en Génie informatique.

« La réussite de notre projet nécessite une équipe managériale aguerrie et à la pointe de l'innovation, qui saura traduire nos ambitions de croissance sur tous les plans. Nous sommes ravis d'accueillir Alexandre qui sera en charge de mener nos efforts d'innovation technologique afin de consolider le positionnement stratégique d'Obiz© sur son marché .» commente Brice Chambard, Fondateur et Président-Directeur général d'Obiz©.

« Je suis très enthousiaste de rejoindre Obiz© et remercie le Comité de direction pour sa confiance. Je mettrai toute mon énergie et mon expertise pour être au rendez-vous des objectifs ambitieux d'Obiz© et contribuer au succès de l'entreprise. » déclare Alexandre Thaveau, CTO d'Obiz©.

Agenda financier 2021

Chiffre d'affaires annuel 2021 4 février 2022

Résultats annuels 2021 13 avril 2022

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture des marchés d'Euronext.

À propos d'Obiz©

Créée en 2010, Obiz© est une entreprise spécialisée dans le développement des solutions de marketing relationnel innovantes et responsables qui permettent aux entreprises de fidéliser leurs clients ou collaborateurs à travers l'amélioration de leur bien-être et l'augmentation de leur pouvoir d'achat.

Grâce à sa plateforme digitale propriétaire et son équipe de 43 experts, Obiz© conçoit, déploie et pilote des programmes relationnels et affinitaires et des plateformes e-commerce pour le compte de ses clients (grandes entreprises, associations, fédérations). Aujourd'hui, la société opère 40 programmes relationnels et affinitaires à destination de 7 millions de bénéficiaires ayant accès aux meilleurs offres promotionnelles négociées par Obiz© auprès de son large réseau de 38 000 partenaires commerciaux, nationaux et locaux.

Sur l'exercice 2020, Obiz© a réalisé un chiffre d'affaires de 15,4 M€, en progression de +62% sur un an, pour une marge d'EBITDA de 5,2%.

En 2021, Obiz© a annoncé viser un chiffre d'affaires de plus de 36 M€, soit une progression de plus de 135% sur l'exercice.

Obiz© est qualifiée Entreprise Innovante par Bpifrance et a obtenu une notation extra-financière « Avancée + » de la part d'EthiFinance.

Plus d'informations sur : www.obiz-concept.fr

Contacts