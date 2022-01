04/01/2022 - 08:00

Lyon, le 4 janvier 2022 – Au titre du contrat de liquidité confié par Obiz© (Euronext Growth® - FR0014003711 - ALBIZ), plateforme digitale de marketing relationnel responsable et 1ère GoodTech© sur le marché d'Euronext Growth® à Paris, à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 29 885

Solde en espèces : 65 481,10 €

Au cours du 2ème semestre 2021, il a été négocié un total de :

ACHAT 69 019 titres 442 108,65 € 948 transactions VENTE 51 331 titres 331 388,74 € 738 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 12 197

Solde en espèces : 176 201,02 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 0

Solde en espèces : 250 000,00 €

Agenda financier 2021

Chiffre d'affaires annuel 2021 4 février 2022

Résultats annuels 202113 avril 2022

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture des marchés d'Euronext.

À propos d'Obiz©

Créée en 2010, Obiz© est une entreprise spécialisée dans le développement des solutions de marketing relationnel innovantes et responsables qui permettent aux entreprises de fidéliser leurs clients ou collaborateurs à travers l'amélioration de leur bien-être et l'augmentation de leur pouvoir d'achat.

Grâce à sa plateforme digitale propriétaire et son équipe de 43 experts, Obiz© conçoit, déploie et pilote des programmes relationnels et affinitaires et des plateformes e-commerce pour le compte de ses clients (grandes entreprises, associations, fédérations). Aujourd'hui, la société opère 40 programmes relationnels et affinitaires à destination de 7 millions de bénéficiaires ayant accès aux meilleurs offres promotionnelles négociées par Obiz© auprès de son large réseau de 38 000 partenaires commerciaux, nationaux et locaux.

Sur l'exercice 2020, Obiz© a réalisé un chiffre d'affaires de 15,4 M€, en progression de +62% sur un an, pour une marge d'EBITDA de 5,2%.

En 2021, Obiz© a annoncé viser un chiffre d'affaires de plus de 29 M€, soit une progression de +90% sur l'exercice (objectif de plus de 21 M€ annoncé lors de l'introduction en Bourse au mois de mai 2021, relevé à plus de 25 M€ en juillet 2021 et relevé à nouveau à plus de 29 M€ en décembre 2021).

Obiz© est qualifiée Entreprise Innovante par Bpifrance et a obtenu une notation extra-financière « Avancée + » de la part d'EthiFinance.

Plus d'informations sur : www.obiz-concept.fr

Contacts

Relations Investisseurs

Mathieu Omnes – Zineb Essafi

+33 (0)1 53 67 36 92 - +33 (0)1 53 67 36 90

[email protected] Relations Presse

Amaury Dugast

+33(0)1 53 67 36 74

[email protected]

ANNEXE