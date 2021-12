01/12/2021 - 18:00

Poursuite d'une activité e-commerce très soutenue au 3 ème trimestre

Chiffre d'affaires 2021 désormais visé à plus de 29 M€, soit une croissance organique annuelle totale de près de +90%

Lyon, le 1er décembre 2021 – 18h00 - Obiz© (Euronext Growth® - FR0014003711 - ALBIZ), plateforme digitale de marketing relationnel responsable et 1ère première GoodTech© sur le marché d'Euronext Growth® à Paris, fait état d'une activité très dynamique, en particulier de ses Boutiques e-commerce au cours des derniers mois, et relève, pour la seconde fois de l'exercice, son objectif de chiffre d'affaires annuel 2021.

Au 3ème trimestre 2021, Obiz© a enregistré une activité commerciale extrêmement soutenue, matérialisée par des chiffres d'affaires mensuels records sur la période. Cette performance met en lumière le dynamisme de l'activité Boutiques e-commerce, portée par les achats de cartes cadeaux et la reprise des ventes de billetteries (cinéma, spectacles, parcs d'attractions, etc.) au cours des derniers mois.

Dans ce contexte favorable, Obiz© anticipe une nouvelle fois de dépasser de son objectif de chiffre d'affaires annuel 2021, désormais attendu à plus de 29 M€, contre 25 M€ visés fin juillet et 21 M€ initialement annoncés lors de l'introduction en Bourse de la société en avril 2021.

Ce nouvel objectif matérialise une croissance organique annuelle de près de 90% de l'activité escomptée en 2021, par rapport à un chiffre d'affaires de 15,4 M€ réalisé en 2020.

Au-delà du dynamisme de ses Boutiques e-commerce, Obiz© a enregistré, à ce jour, la signature de six nouveaux programmes relationnels et affinitaires depuis le début de l'année, dont certains commencent à contribuer au chiffre d'affaires à compter du 2nd semestre 2021.

Obiz© poursuit ses avancées sur les différents axes de développement de son plan stratégique 2025 : accroissement du nombre de programmes affinitaires, développement international avec des discussions en cours pour des croissances externes, développement de la monétisation des boutiques e-commerce et lancement en 2022 de programmes relationnels spécifiques vers de nouveaux profils clients (Obiz© pour les consommateurs et Merciz© pour les partenaires locaux).

Agenda financier 2021

Chiffre d'affaires annuel 2021 4 février 2022

Résultats annuels 2021 13 avril 2022

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture des marchés d'Euronext.

À propos d'Obiz©

Créée en 2010, Obiz est une entreprise spécialisée dans le développement des solutions de marketing relationnel innovantes et responsables qui permettent aux entreprises de fidéliser leurs clients ou collaborateurs à travers l'amélioration de leur bien-être et l'augmentation de leur pouvoir d'achat.

Grâce à sa plateforme digitale propriétaire et son équipe de 35 experts, Obiz conçoit, déploie et pilote des programmes relationnels et affinitaires et des plateformes e-commerce pour le compte de ses clients (grandes entreprises, associations, fédérations). Aujourd'hui, la société opère 40 programmes relationnels et affinitaires à destination de plus de 7 millions de bénéficiaires ayant accès aux meilleurs offres promotionnelles négociées par Obiz auprès de son large réseau de 35 000 partenaires commerciaux, nationaux et locaux.

Sur l'exercice 2020, Obiz a réalisé un chiffre d'affaires de 15,4 M€, en progression de +62% sur un an, pour une marge d'EBITDA de 5,2%.

Obiz est qualifiée Entreprise Innovante par Bpifrance et a obtenu une notation extra-financière « Avancée + » de la part d'EthiFinance.

Plus d'informations sur : www.obiz-concept.fr

