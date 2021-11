30/11/2021 - 10:00

Lyon, le 30 novembre 2021 – 10h00 - Obiz© (Euronext Growth® - FR0014003711 - ALBIZ), plateforme digitale de marketing relationnel responsable et 1ère première GoodTech© sur le marché d'Euronext Growth® à Paris, est heureux d'annoncer qu'il a reçu le Grand Prix « 1ère GoodTech sur Euronext » à l'occasion de la 34ème édition du Concours des Meilleurs franchisés & partenaires de France, trophées de référence du monde de la franchise du commerce organisé indépendant. Cette édition est placée sous le parrainage du ministère de l'Economie, des Finances et de la Relance.

Le concours des Meilleurs franchisés & partenaires de France est organisé chaque année depuis 1987 par l'Institut Européen des Réseaux de Franchise (IREF). Ce concours met l'accent sur les nouveaux défis du commerce organisé indépendant, dont la transition vers le commerce 4.0.

Lors de la cérémonie de cette 34ème édition, qui s'est déroulée en présentiel et digital sur les plateaux de BFM Business, plusieurs sociétés du tissu économique français et international se sont vu remettre ces trophées soulignant leur performance économique, la participation à la vie du réseau, la communication, l'insertion dans l'environnement local, le dynamisme et l'expansion de l'entreprise.

Le jury du concours des Meilleurs franchisés & partenaire de France, constitué de professionnels du monde économique, sous la présidence de Pierre Goguet, Président de CCI France, a ainsi remis à Obiz© le Grand Prix de la 1ère GoodTech© sur Euronext.

Obiz© s'est fixé pour mission d'accompagner les entreprises dans leurs enjeux de fidélisation, grâce à ses solutions technologiques, tout en impactant positivement le pouvoir d'achat, le bien-être et l'économie locale. Obiz© est fier d'être une entreprise Tech qui fait du Bien !

Merciz©, nouvelle offre de réseau de franchises destinée aux organisations de proximité

L'attribution de ce Grand Prix à Obiz© met en lumière le déploiement planifié en 2022 de Merciz©, un nouveau programme B2B visant à permettre à des partenaires locaux (commerçants, restaurateurs, collectivités, etc.) de faire bénéficier leurs clients de mini-programmes relationnels personnalisés.

Le développement de Merciz© sera assuré par la force commerciale d'Obiz© d'une part, et par le lancement d'un réseau dédié de franchisés d'autre part. Ces franchisés auront pour rôle de commercialiser les offres de services d'Obiz© auprès de cibles de clientèle locale.

« La France compte aujourd'hui plus de 2,9 millions de commerces de proximité, 1,3 million d'associations, 150 000 entreprises et plus de 35 000 communes. Notre nouvelle offre Merciz© a été conçue pour répondre aux attentes de ce large marché. Nous estimons disposer des facteurs clés de succès qui nous offrent un avantage concurrentiel tels qu'un nombre de partenaires élevé et un degré de personnalisation avancé nous permettant de proposer des offres pertinentes à nos clients. » commente Brice Chambard, Président - Directeur général d'Obiz©.

L'élargissement de la plateforme d'Obiz© à de nouveaux profils (le programme Obiz© pour les consommateurs ou encore Merciz© pour les artisans, commerçants et collectivités locales) constitue le 4ème axe de développement de la société, en complément des trois premiers :

l'accroissement du nombre de programmes affinitaires , à raison de 5 à 7 nouveaux par an, tout en conservant l'exclusivité sectorielle propre au modèle de la société. Obiz © a déjà remporté 6 nouveaux programmes relationnels et affinitaires depuis le début de l'année 2021 ;

, à raison de 5 à 7 nouveaux par an, tout en conservant l'exclusivité sectorielle propre au modèle de la société. Obiz a déjà remporté 6 nouveaux programmes relationnels et affinitaires depuis le début de l'année 2021 ; l'expansion à l'international , en renforçant les positions en Belgique et en ouvrant de nouveaux pays (Espagne, Portugal, Italie) par croissance organique ou par l'acquisition de sociétés ;

, en renforçant les positions en Belgique et en ouvrant de nouveaux pays (Espagne, Portugal, Italie) par croissance organique ou par l'acquisition de sociétés ; le développement de la monétisation des boutiques e-commerce, en basculant d'un modèle Freemium à un modèle Premium par abonnement . Obiz© a déjà enregistré 269% de croissance sur son activité Boutiques e-commerce au 1er semestre 2021.

À propos d'Obiz©

Créée en 2010, Obiz est une entreprise spécialisée dans le développement des solutions de marketing relationnel innovantes et responsables qui permettent aux entreprises de fidéliser leurs clients ou collaborateurs à travers l'amélioration de leur bien-être et l'augmentation de leur pouvoir d'achat.

Grâce à sa plateforme digitale propriétaire et son équipe de 35 experts, Obiz conçoit, déploie et pilote des programmes relationnels et affinitaires et des plateformes e-commerce pour le compte de ses clients (grandes entreprises, associations, fédérations). Aujourd'hui, la société opère 40 programmes relationnels et affinitaires à destination de plus de 7 millions de bénéficiaires ayant accès aux meilleurs offres promotionnelles négociées par Obiz auprès de son large réseau de 35 000 partenaires commerciaux, nationaux et locaux.

Sur l'exercice 2020, Obiz a réalisé un chiffre d'affaires de 15,4 M€, en progression de +62% sur un an, pour une marge d'EBITDA de 5,2%.

Obiz est qualifiée Entreprise Innovante par Bpifrance et a obtenu une notation extra-financière « Avancée + » de la part d'EthiFinance.

Plus d'informations sur : www.obiz-concept.fr

