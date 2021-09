14/09/2021 - 07:45

Un contrat pluriannuel d'une durée de 3 ans

Signature du 5ème nouveau programme relationnel et affinitaire depuis le début de l'année 2021 : objectif de 5 à 7 nouveaux programmes par an atteint

Lyon, le 14 septembre 2021 – Obiz© (Euronext Growth® - FR0014003711 - ALBIZ), plateforme digitale de marketing relationnel responsable et 1ère première GoodTech© sur le marché d'Euronext Growth® à Paris, est heureux d'annoncer la signature d'un nouveau programme relationnel et affinitaire.

Obiz© a ainsi été sélectionné pour concevoir, déployer et piloter un nouveau programme relationnel et affinitaire pour les Maisons Bocuse pour une durée de 3 ans.

Ce contrat, signé le 10 septembre en présence de Brice Chambard, Président - Directeur général d'Obiz© et Paul Maurice Morel, Directeur général associé des Maisons Bocuse, vise à créer la plateforme « Bocuse Privilège » qui a pour but de remercier et fidéliser les clients des établissements du groupe, ceux de la plateforme en ligne de la marque ainsi que les bénéficiaires des cartes cadeau Bocuse.

Bocuse Privilège sera une plateforme dédiée et sécurisée, donnant accès aux clients des Maisons Bocuse :

à des offres exceptionnelles négociées auprès de grandes enseignes nationales, de commerçants et d'artisans à proximité des établissement Bocuse à Lyon, Annecy et Paris ;

à la réservation de leurs tables en ligne ;

à des informations sur la Maison Bocuse, aux actualités de la marque ainsi qu'à des conseils culinaires.

L'accès à Bocuse Privilège sera simple et rapide, au travers, entre autres, d'un QR code à flasher dans les restaurants et brasseries Bocuse, permettant en quelques clics de se créer un espace personnel, afin de pouvoir se reconnecter partout dans le monde, et de profiter des offres et du contenu du programme de fidélité de manière illimitée pendant un an.

Conformément à sa politique d'exclusivité sectorielle, Obiz© s'engage à travailler uniquement avec les Maisons Bocuse dans le domaine de la restauration gastronomique, afin de lui garantir un avantage concurrentiel sur ce marché.

Le 5ème nouveau programme relationnel depuis le début de l'année 2021

Avec ce programme pour les Maisons Bocuse, Obiz a signé son 5ème nouveau programme relationnel et affinitaire depuis le début de l'année 2021.

Pour rappel, l'un des objectifs du plan stratégique de développement mis en œuvre consécutivement à l'introduction en Bourse de la société en mai 2021 est d'accroître le nombre de programmes relationnels et affinitaires de 5 à 7 nouveaux programmes par an, tout en conservant l'exclusivité sectorielle propre au modèle de la société.

Obiz© a également reçu des accords de principe pour deux autres nouveaux programmes, qui seront annoncés dès la finalisation de leur contractualisation, qui permettront à la société d'atteindre la fourchette haute de son objectif annuel d'accroissement du nombre de programmes.

À propos des Maisons Bocuse

Paul Bocuse, né dans une famille de cuisiniers, obtient sa première étoile au Guide Michelin en 1958 et remporte trois ans plus tard le concours du Meilleur Ouvrier de France. En 1960, il transforme l'auberge-guinguette de son père et se voit attribuer la deuxième étoile Michelin, puis la troisième étoile en 1965.

Nommé « Cuisinier du Siècle » par Gault-Millau et « Pape de la cuisine » en 1989, Paul Bocuse incarne depuis près d'un demi-siècle le métier de Chef qu'il sut faire sortir de l'ombre. Trois étoiles au Guide Michelin pendant 53 ans, de 1965 à sa mort en 2018, il est considéré comme un des plus grands chefs cuisiniers du XXème siècle. Vêtu d'une veste blanche brodée à son nom et ornée d'un col tricolore marquant son titre de Meilleur Ouvrier de France obtenu en 1961, il se fait pendant des décennies un devoir d'accueillir chaque convive dans son restaurant de Collonges. À la fois précurseur de la nouvelle cuisine et maître de la cuisine traditionnelle, il incarne une cuisine simple et authentique, fidèle au terroir et exécutée avec l'amour du geste.

Son fils, Jérôme Bocuse qui a acquis aux Etats-Unis une expérience reconnue de chef d'entreprise dans un domaine très exigeant, celui de la gastronomie, est désormais Président du Groupe. Son engagement, sa réussite personnelle et son attachement à la marque créée par son père ont fait qu'il a accepté en 2015 de reprendre, en France, à la demande de Monsieur Paul, les rênes de l'entreprise pour perpétuer une tradition d'excellence et promouvoir son développement.

Ayant une vision partenariale et dynamique du groupe, il associe ses proches collaborateurs au succès de l'entreprise, s'efforce d'être toujours innovant dans un strict respect de la qualité de produits, le plus souvent d'origine Française. Soucieux d'aider les plus jeunes à embrasser les métiers de bouche, il donne, tant en France qu'à l'étranger, une belle image du savoir-faire et contribue au rayonnement de la culture française.

Afin de faire vivre le nom dont il est dépositaire, il sélectionne avec une très grande vigilance, les possibles implantations d'établissements ainsi que les nouveaux produits en privilégiant le savoir-faire français.

N'ayant eu de cesse de consolider son ancrage aux Etats-Unis et en France ces dernières années, il a également eu le souci de renforcer les activités du groupe au Japon, pays dans lequel la culture culinaire française est particulièrement appréciée et où le nom Bocuse est véritablement iconique, en développant sa coopération avec le grand Chef Hiramatsu.

Garant de la marque Paul Bocuse, il s'emploie à la protéger, la pérenniser et la développer à travers le monde.

À propos d'Obiz

Créée en 2010, Obiz est une entreprise spécialisée dans le développement des solutions de marketing relationnel innovantes et responsables qui permettent aux entreprises de fidéliser leurs clients ou collaborateurs à travers l'amélioration de leur bien-être et l'augmentation de leur pouvoir d'achat.

Grâce à sa plateforme digitale propriétaire et son équipe de 35 experts, Obiz conçoit, déploie et pilote des programmes relationnels et affinitaires et des plateformes e-commerce pour le compte de ses clients (grandes entreprises, associations, fédérations). Aujourd'hui, la société opère 38 programmes relationnels et affinitaires à destination de 7 millions de bénéficiaires ayant accès aux meilleurs offres promotionnelles négociées par Obiz auprès de son large réseau de 35 000 partenaires commerciaux, nationaux et locaux.

Sur l'exercice 2020, Obiz a réalisé un chiffre d'affaires de 15,4 M€, en progression de +62% sur un an, pour une marge d'EBITDA de 5,2%.

Obiz est qualifiée Entreprise Innovante par Bpifrance et a obtenu une notation extra-financière « Avancée + » de la part d'EthiFinance.

Plus d'informations sur : www.obiz-concept.fr

