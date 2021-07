19/07/2021 - 19:00

Lyon, le 19 juillet 2021 – Obiz (Euronext Growth® - FR0014003711 - ALBIZ), plateforme digitale de marketing relationnel responsable et 1ère première GoodTech© sur le marché d'Euronext Growth® à Paris, publie son chiffre d'affaires consolidé au titre du 1er semestre de l'exercice 2021.

En M€ - Données non auditées 1er semestre 2020 1er semestre 2021 Variation Chiffre d'affaires 4,4 13,1 +195%

1er semestre de l'exercice 2021 : nouveau record d'activité sur un semestre

A l'issue du 1er semestre 2021, Obiz© a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 13,1 M€, en croissance exclusivement organique de 195%, soit un rythme de développement en accélération par rapport aux exercices précédents. Pour rappel, le chiffre d'affaires d'Obiz© est passé de 1,1 M€ à 15,4 M€ sur les cinq derniers exercices, représentant un taux de croissance annuel moyen de +70% sur la période.

Avec 13,1 M€ de chiffre d'affaires sur un semestre, Obiz© a d'ores et déjà atteint 85% du niveau d'activité réalisé sur la totalité de son dernier exercice 2020.

Cette forte croissance est le fruit (i) de la poursuite de la croissance à un rythme modéré de l'activité Programmes relationnels et affinitaires, activité qui s'appuie sur une forte récurrence avec un modèle d'abonnement, et (ii) du développement très soutenu de l'activité boutiques

e-commerce.

Obiz, qui a déjà signé 4 nouveaux programmes relationnels et affinitaires au 1er semestre, représentant plusieurs dizaines de milliers de nouveaux bénéficiaires, poursuit ses discussions avec des sociétés afin de développer de nouveaux programmes et de renforcer le chiffre d'affaires récurrent généré par cette activité.

L'un des objectifs du plan stratégique de développement mis en œuvre consécutivement à l'introduction en Bourse est d'accroître le nombre de programmes relationnels et affinitaires de 5 à 7 nouveaux programmes par an, tout en conservant l'exclusivité sectorielle propre au modèle de la société.

Confiance renforcée dans les perspectives : relèvement de l'objectif de chiffre d'affaires 2021

Fort d'un très bon 1er semestre et de son modèle économique vertueux, Obiz relève son objectif de chiffres d'affaires au titre de l'exercice 2021, désormais escompté à plus de 25 M€ contre 21 M€ initialement visés au moment de l'introduction en Bourse de la société.

Obiz se fixe de maintenir un rythme de croissance soutenu en développant de nouveaux programmes affinitaires, en accompagnant un éventail plus large de clients en France comme à l'international et en accélérant la monétisation de ses boutiques e-commerce.

La société s'est également fixé un objectif d'EBITDA* de 1 M€ en 2021, susceptible d'être également revu lors de la publication des résultats semestriels 2021 en octobre prochain.

*L'EBITDA est défini par le résultat d'exploitation, excluant les dotations aux amortissements des immobilisations et incluant le crédit d'impôt innovation.

Agenda financier 2021

Obiz communique son agenda de communication financière pour l'exercice 2021 :

Résultats semestriels 2021 13 octobre 2021 Chiffre d'affaires annuel 2021 13 janvier 2022 Résultats annuels 2021 13 avril 2022

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture des marchés d'Euronext.

À propos d'Obiz

Créée en 2010, Obiz est une entreprise spécialisée dans le développement des solutions de marketing relationnel innovantes et responsables qui permettent aux entreprises de fidéliser leurs clients ou collaborateurs à travers l'amélioration de leur bien-être et l'augmentation de leur pouvoir d'achat.

Grâce à sa plateforme digitale propriétaire et son équipe de 35 experts, Obiz conçoit, déploie et pilote des programmes relationnels et affinitaires et des plateformes e-commerce pour le compte de ses clients (grandes entreprises, associations, fédérations). Aujourd'hui, la société opère 34 programmes relationnels et affinitaires à destination de 7 millions de bénéficiaires ayant accès aux meilleurs offres promotionnelles négociées par Obiz auprès de son large réseau de 35 000 partenaires commerciaux, nationaux et locaux.

Sur l'exercice 2020, Obiz a réalisé un chiffre d'affaires de 15,4 M€, en progression de +62% sur un an, pour une marge d'EBITDA de 5,2%.

Obiz est qualifiée Entreprise Innovante par Bpifrance et a obtenu une notation extra-financière « Avancée + » de la part d'EthiFinance.

Plus d'informations sur : www.obiz-concept.fr

