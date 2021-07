07/07/2021 - 08:00

Lyon, le 6 juillet 2021 – Obiz© (Euronext Growth® - FR0014003711 - ALBIZ), plateforme digitale de marketing relationnel responsable et 1ère première GoodTech© sur le marché d'Euronext Growth® à Paris, est heureux d'annoncer la nomination de Julien Radisson en tant que Directeur Administratif et Financier à partir du 1er juillet 2021. Il rejoint à ce titre le Comité de direction de l'entreprise.

Julien Radisson jouera un rôle déterminant dans la structuration financière de la société dans le cadre de son plan de croissance, et apportera son expérience de la fonction Finance au service des opérations et de la performance.

Pour rappel, Obiz© s'est fixé pour objectif d'atteindre un chiffre d'affaires de 50 M€ à l'horizon 2025 (hors éventuelles opérations de croissance externe), dont environ 25% au titre des programmes relationnels et affinitaires, et 75% au titre des boutiques e-commerce. Avec l'effet de levier de la croissance, à partir d'une plateforme déjà dimensionnée pour absorber un important surcroît d'activité, la société vise un EBITDA de 8 M€, représentant une marge d'EBITDA1 supérieure à 15%.

Depuis 2018, Julien Radisson était Directeur financier adjoint chez April Santé Prévoyance, groupe qu'il avait rejoint en 2008. Julien a exercé plusieurs fonctions financières au sein de ce groupe : Contrôleur financier de la division Santé Prévoyance jusqu'en 2013, puis Responsable comptable et administration des ventes jusqu'en 2016, et Responsable du contrôle de gestion et des achats jusqu'en 2018. Julien a commencé sa carrière chez EY, où il effectua 4 ans d'audit.

Julien Radisson est diplômé de Grenoble Ecole de Management, et est titulaire d'un Maîtrise en droit des affaires (Lyon III).

« Satisfaire nos clients tout en assurant une croissance rentable de notre entreprise est notre but principal. Cela requiert une structuration financière et une vision bien définie de notre plan de croissance. L'arrivée de Julien Radisson, grâce à son expertise et son talent, marque une étape significative dans l'atteinte de ces objectifs stratégiques. » déclare Brice Chambard, Fondateur et Président-Directeur général d'Obiz©.

« Je suis ravi de rejoindre Obiz© et remercie le Comité de direction pour leur confiance. Je suis motivé à tout mettre en œuvre avec l'équipe innovante et ambitieuse d'Obiz©, pour relever les prochains défis et contribuer au succès de l'entreprise. » déclare Julien Radisson, Directeur Administratif et Financier d'Obiz©.

Agenda financier 2021

Obiz© communique son agenda de communication financière pour l'exercice 2021 :

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture des marchés d'Euronext.

À propos d'Obiz

Créée en 2010, Obiz est une entreprise spécialisée dans le développement des solutions de marketing relationnel innovantes et responsables qui permettent aux entreprises de fidéliser leurs clients ou collaborateurs à travers l'amélioration de leur bien-être et l'augmentation de leur pouvoir d'achat.

Grâce à sa plateforme digitale propriétaire et son équipe de 35 experts, Obiz conçoit, déploie et pilote des programmes relationnels et affinitaires et des plateformes e-commerce pour le compte de ses clients (grandes entreprises, associations, fédérations). Aujourd'hui, la société opère 34 programmes relationnels et affinitaires à destination de 7 millions de bénéficiaires ayant accès aux meilleurs offres promotionnelles négociées par Obiz auprès de son large réseau de 35 000 partenaires commerciaux, nationaux et locaux.

Sur l'exercice 2020, Obiz a réalisé un chiffre d'affaires de 15,4 M€, en progression de +62% sur un an, pour une marge d'EBITDA de 5,2%.

Obiz est qualifiée Entreprise Innovante par Bpifrance et a obtenu une notation extra-financière « Avancée + » de la part d'EthiFinance.

Plus d'informations sur : www.obiz-concept.fr

