Ce communiqué ne doit pas être publié, distribué ou diffusé, directement ou indirectement, aux États-Unis d'Amérique, en Australie, au Canada ou au Japon

Lyon, le 19 avril 2021 – Obiz, plateforme digitale de marketing relationnel responsable, annonce l'approbation de son Document d'enregistrement par l'Autorité des marchés financiers (AMF) sous le numéro I. 21-008, en date du 16 avril 2021.

Cette approbation du Document d'enregistrement constitue la première étape du projet d'introduction en Bourse d'Obiz sur le marché Euronext Growth® à Paris, sous réserve des conditions de marché et de la délivrance par l'AMF d'une approbation sur le Prospectus relatif à l'opération.

Obiz, le marketing relationnel qui fait du bien

Créée en 2010 par Brice Chambard, Président-Directeur général de la société, Obiz développe des solutions de marketing relationnel innovantes et responsables. En s'appuyant sur sa plateforme digitale propriétaire, Obiz permet à ses clients (entreprises, associations et fédérations) de proposer à leurs bénéficiaires (clients, adhérents, collaborateurs, etc.) un large panel d'offres promotionnelles permettant d'améliorer leur bien-être et d'augmenter leur pouvoir d'achat.

Pour cela, Obiz conçoit, déploie et pilote pour le compte de ses clients des programmes relationnels et affinitaires et des plateformes e-commerce. Ces solutions, exclusives et personnalisées, donnent accès pour leurs bénéficiaires aux meilleures offres promotionnelles, sélectionnées et négociées par Obiz, auprès de son réseau de 35 000 partenaires commerciaux, nationaux et locaux.

Grâce à sa plateforme de marketing relationnel éthique, Obiz est ainsi en mesure d'apporter des réponses concrètes aux attentes de chacun :

entreprises, associations et fédérations : en les aidant à nouer une relation durable avec leurs clients, adhérents et collaborateurs et ainsi répondre à leurs enjeux de conquête ou de fidélisation, mais aussi d'image et de différenciation ;

bénéficiaires : en leur donnant accès à un très large panel d'activités de sport, de loisirs, de bien-être ou plus largement de produits de consommation, à l'échelle nationale mais aussi de proximité, contribuant à améliorer leur pouvoir d'achat et à soutenir l'économie locale ;

partenaires commerciaux : en leur permettant de développer leur activité auprès de consommateurs qualifiés, sans contrepartie financière autre que les remises commerciales directement consenties aux bénéficiaires.

Cette plateforme marketing est enrichie par l'animation en direct de boutiques e-commerce à travers lesquelles les bénéficiaires des programmes, mais aussi les adhérents de Comités d'entreprise ou d'associations, accèdent aux offres et réductions proposées par les 35 000 partenaires commerciaux sur de nombreuses thématiques (loisirs, vacances, sport, hôtellerie, vie quotidienne, etc.). Ces boutiques e-commerce, qui sont intégrées au sein des programmes ou proposées sur un modèle d'abonnement au site d'achats groupés MesAchatsMoinsChers.com, permettent à Obiz d'optimiser l'expérience des bénéficiaires et de nourrir la connaissance des habitudes de consommation.

Avec son modèle intégré, Obiz offre ainsi une solution innovante de marketing relationnel aux entreprises, fédérations et associations, une plateforme e-commerce d'achats groupés aux bénéficiaires (en direct ou via les Comités d'entreprise), et une opportunité de développement commercial, véritable alternative à la publicité digitale, pour les partenaires.

Obiz se positionne ainsi au carrefour de marchés qui lui offrent un potentiel adressable de plusieurs milliards d'euros dans chaque pays.

Une plateforme innovante et évolutive qui place la donnée au cœur du modèle

Les programmes relationnels et affinitaires sont développés à partir d'une plateforme digitale unique, propriétaire et évolutive, fruit de 10 années de développement et d'expérience, grâce à une équipe aujourd'hui constituée de 35 experts en digital et marketing relationnel, dont un tiers est dédié à la plateforme. À partir de cette solution propriétaire, Obiz développe des applications et des sites web responsives, innovants, configurables et personnalisables.

L'exploitation éthique des données est au cœur du modèle d'Obiz. Elle constitue un enjeu primordial pour améliorer le ciblage au service d'une expérience plus personnalisée des bénéficiaires, d'une performance optimale des programmes des clients (entreprises, fédérations et associations) et d'une optimisation des taux de transformation pour les partenaires commerciaux, dans une approche responsable et durable. Ainsi, au-delà du strict respect du règlement européen sur la protection des données (RGPD), les données collectées demeurent la propriété exclusive des clients d'Obiz et ne sont jamais monétisées.

La plateforme d'Obiz est déjà dimensionnée pour accompagner le développement de la société avec une capacité d'accueil pouvant aller jusqu'à plusieurs dizaines de millions de bénéficiaires, sans investissements majeurs supplémentaires.

Déjà 34 programmes relationnels et affinitaires au bénéfice de 7 millions de bénéficiaires

Obiz opère actuellement 34 programmes relationnels et affinitaires, en France et en Belgique, pour le compte d'entreprises (Ulys Team pour Vinci, MyAXA Fidelity pour Axa, Pulp pour L'Orange bleue, Club TOTAL pour Total, etc.) mais aussi de fédérations ou d'associations (Club Avantages APCMA pour la Chambre des Métiers et de l'Artisanat, Privilèges Adhérent FNSPF pour la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France, Club Avantages pour la Protection Civile, etc.).

Ces plateformes permettent aux bénéficiaires d'accéder aux meilleures offres promotionnelles d'un réseau constitué de 35 000 partenaires commerciaux, dont plus de 600 grandes enseignes et des milliers de commerces et points de vente locaux, qui s'engagent à proposer leurs offres les plus généreuses en exclusivité. En échange de cet engagement, les partenaires bénéficient d'une visibilité gratuite sur les boutiques e-commerce d'Obiz, d'un volume d'affaires supplémentaire sans aucune contrepartie financière (aucun droit d'entrée, pas de rétrocession sur le chiffre d'affaires généré) et d'un accès à un trafic qualifié et gratuit de consommateurs qualifiés.

À ce jour, 7 millions de bénéficiaires ont accès à ces offres négociées aux meilleurs prix leur permettant de pratiquer des activités sportives, de loisirs et en lien avec le bien-être. Selon une étude réalisée par Ipsos pour la société en juin 2020, les bénéficiaires des programmes relationnels et affinitaires Obiz peuvent réaliser en moyenne 2 125 € d'économies par an et par foyer (base INSEE). Obiz répond ainsi aux principales attentes des Français, qui placent les prix et les promotions au 1er rang de leurs critères (Etude Kantar – juin 2020), à plus forte raison dans le contexte actuel de crise sanitaire.

Obiz, une trajectoire de forte croissance et un modèle déjà rentable

Au cours des derniers exercices, Obiz a enregistré une accélération de sa croissance avec un chiffre d'affaires passé de 1,1 M€ en 2015 à 15,4 M€ en 2020, représentant un taux de croissance annuel moyen de +70% sur les cinq derniers exercices. Cette trajectoire a valu à la société d'être régulièrement primée parmi les champions de la croissance en France (Les Echos–Statista en 2018, 2019, 2020 et 2021) et en Europe (Financial Times - Europe's Fastest Growing Companies en 2020 et 2021).

Les revenus issus de l'activité de programmes relationnels et affinitaires (2,7 M€ en 2020) s'appuient sur une forte récurrence avec un modèle d'abonnement (90% du chiffre d'affaires des programmes est issu des abonnements et de la maintenance applicative selon des contrats pluriannuels d'une durée initiale comprise entre 3 à 5 ans) et génèrent une marge brute comparable à celle d'un éditeur de logiciels.

L'activité e-commerce (12,7 M€ en 2020) génère une marge brute comparable à celle d'un revendeur, mais participe pleinement au modèle vertueux intégré.

En 2020, la croissance de +62% du chiffre d'affaires s'est accompagnée d'une progression de +65% de l'EBITDA1 (0,8 M€, soit 5,2% de marge) et de +96% du résultat net (0,2 M€).

Un engagement extra-financier affirmé et ancré dans l'ADN d'Obiz

Au-delà de son activité, qui vise à favoriser le bien-être et le pouvoir d'achat des bénéficiaires, Obiz s'est attaché à développer un modèle d'affaires qui lui permet de créer de la valeur tout en promouvant une dimension éthique ancrée dans son ADN, que ce soit au niveau de ses collaborateurs ou vis-à-vis de l'ensemble de ses parties prenantes.

La volonté d'Obiz de s'inscrire dans une démarche RSE (Responsabilité sociétale des entreprises) s'est matérialisée par l'obtention, en mars 2021, d'une notation extra-financière de 68/100, correspondant à un niveau de performance « Avancée+ », attribuée par EthiFinance, agence d'analyse extra-financière2.

Des objectifs de croissante forte et rentable

L'ambition d'Obiz est de s'affirmer comme la plateforme affinitaire éthique de référence du marché du marketing relationnel.

En 2021, la société s'est fixée pour objectif d'atteindre un chiffre d'affaires de 21 M€, en progression de plus de 35%, dont 3 M€ issus des programmes relationnels et affinitaires, et 18 M€ au titre des boutiques e-commerce. La société vise un EBITDA1 de 1 M€ en 2021.

À l'horizon 2025, Obiz se fixe pour objectif, hors éventuelles opérations de croissance externe, d'atteindre un chiffre d'affaires de 50 M€, dont environ 25% au titre des programmes relationnels et affinitaires, et 75% au titre des boutiques e-commerce. Au-delà du doublement visé du nombre de programmes relationnels et affinitaires opérés par Obiz en cinq ans, le développement devrait également reposer sur la poursuite de l'internationalisation, la monétisation croissante des boutiques e-commerce et l'accès à la plateforme à de nouveaux profils via des formules d'abonnement.

Avec l'effet de levier de la croissance, à partir d'une plateforme déjà dimensionnée pour absorber un important surcroit d'activité, la société vise un EBITDA1 de 8 M€, représentant une marge d'EBITDA1 supérieure à 15%.

Depuis sa création, le développement d'Obiz a été mené par recours aux financements bancaires (prêts, fonds d'aide à l'innovation, avances remboursables, etc.), sans ouverture du capital de la société. L'objectif de l'augmentation de capital envisagée dans le cadre du projet d'introduction en Bourse est de doter la société de moyens financiers supplémentaires, lui permettant d'accélérer son développement et d'atteindre les objectifs financiers à horizon 2025.

Mise à disposition du Document d'enregistrement

Le Document d'enregistrement d'Obiz, approuvé par l'AMF le 16 avril 2021 sous le numéro I. 21-008, est disponible sur les sites Internet de la Société (www.Obiz-Bourse.com) et de l'AMF (www.amf-france.org), ainsi que sans frais et sur simple demande au siège social de la Société, 41 quai Fulchiron, 69005 Lyon.

Le Document d'enregistrement contient une description détaillée de la Société, notamment de son activité, sa stratégie, sa situation financière et ses résultats, ainsi que des facteurs de risques correspondant.

Facteurs de risques

La Société attire l'attention du public sur le chapitre 3 « Facteurs de risques », figurant dans le Document d'enregistrement approuvé par l'AMF.

Retrouvez toute l'information sur le projet d'introduction en Bourse d'Obiz sur

www.Obiz-Bourse.com

À propos d'Obiz

Créée en 2010, Obiz est une entreprise spécialisée dans le développement des solutions de marketing relationnel innovantes et responsables qui permettent aux entreprises de fidéliser leurs clients ou collaborateurs à travers l'amélioration de leur bien-être et l'augmentation de leur pouvoir d'achat.

Grâce à sa plateforme digitale propriétaire et son équipe de 35 experts, Obiz conçoit, déploie et pilote des programmes relationnels et affinitaires et des plateformes e-commerce pour le compte de ses clients (grandes entreprises, associations, fédérations). Aujourd'hui, la société opère 34 programmes relationnels et affinitaires à destination de 7 millions de bénéficiaires ayant accès aux meilleurs offres promotionnelles négociées par Obiz auprès de son large réseau de 35 000 partenaires commerciaux, nationaux et locaux.

Sur l'exercice 2020, Obiz a réalisé un chiffre d'affaires de 15,4 M€, en progression de +62% sur un an, pour une marge d'EBITDA1 de 5,2%.

Obiz est qualifiée Entreprise Innovante par Bpifrance et a obtenu une notation extra-financière « Avancée + » de la part d'EthiFinance.

Plus d'informations sur : www.obiz-concept.fr

Contacts

Relations Investisseurs

Mathieu Omnes

+ 33 (0)1 53 67 36 92

[email protected] Relations Presse

Nicolas Bouchez

+33(0)1 53 67 36 74

[email protected]

Avertissements

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une quelconque offre ou invitation à acquérir ou souscrire des titres, et ne fait pas partie d'une telle offre ou invitation, en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis d'Amérique, au Canada, en Australie, au Japon ou dans tout autre pays. Aucune communication ou information concernant le présent communiqué de presse ou concernant le Groupe ne peut être publiée dans un pays ou une région nécessitant un enregistrement ou un agrément. Aucune démarche n'a été entreprise (ni ne sera entreprise) dans un quelconque pays (autre que la France) dans lequel de telles démarches seraient requises. Une offre de valeurs mobilières en France ne serait ouverte qu'après approbation par l'Autorité des marchés financiers du prospectus correspondant.

Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et ne constitue pas un prospectus au sens du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017 (le « Règlement Prospectus »).

La diffusion du présent communiqué n'est pas effectuée et n'a pas été approuvée par une personne autorisée (« authorized person ») au sens de l'article 21(1) du Financial Services and Markets Act 2000. En conséquence, le présent communiqué est adressé et destiné uniquement (i) aux personnes situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) aux professionnels en matière d'investissement au sens de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel qu'amendé, (iii) aux personnes visées par l'article 49(2) (a) à (d) (sociétés à capitaux propres élevés, associations non-immatriculées, etc.) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel qu'amendé, ou (iv) à toute autre personne à laquelle le présent communiqué pourrait être adressé conformément à la loi (les personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii), (iii) et (iv) étant ensemble désignées comme les « Personnes Habilitées »). Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus approuvé par la Financial Conduct Authority ou par toute autre autorité de régulation du Royaume-Uni au sens de la Section 85 du Financial Services and Markets Act 2000.

Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes, souscrites ou vendues aux Etats-Unis en l'absence d'un enregistrement ou d'une exemption d'un tel enregistrement au titre du U.S. Securities Act of 1933 tel que modifié (le « U.S. Securities Act »). Ce communiqué de presse ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, aux Etats-Unis.

La diffusion du présent communiqué de presse dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Les informations contenues dans le présent communiqué de presse ne constituent pas une offre de valeurs mobilières au Canada, en Australie ou au Japon. Le présent communiqué de presse ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire du Canada, de l'Australie ou du Japon.

Déclarations prospectives

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse sont des déclarations prospectives, et non des données historiques. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des opinions, prévisions et hypothèses actuelles, en ce compris, de manière non-limitative, des hypothèses relatives à la stratégie actuelle et future du Groupe ainsi qu'à l'environnement dans lequel le Groupe évolue. Elles impliquent des risques connus ou inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, lesquels pourraient amener les résultats réels, performances ou réalisations, ou les résultats du secteur ou d'autres événements, à différer significativement de ceux décrits ou suggérés par ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent ceux et celles figurant et détaillés dans le Chapitre 3 « Facteurs de risque » du document d'enregistrement.

Ces déclarations prospectives sont données uniquement à la date du présent communiqué de presse et le Groupe décline expressément toute obligation ou engagement de publier des mises à jour ou corrections des déclarations prospectives incluses dans ce communiqué afin de refléter tout changement affectant les prévisions ou événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations prospectives sont fondées. Les informations et déclarations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures et sont sujettes à divers risques et incertitudes, dont un grand nombre sont difficiles à prédire et échappent généralement au contrôle du Groupe. Les résultats réels pourraient significativement différer de ceux décrits, ou suggérés, ou projetés par les informations et déclarations prospectives.

1 L'EBITDA est défini par le résultat d'exploitation, excluant les dotations aux amortissements des immobilisations et incluant le crédit d'impôt innovation (CII)

2 Cliquez pour lire l'extract synthétique du rapport de maturité ESG de la société Obiz - EthiFinance - Mars 2021