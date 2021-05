13/05/2021 - 07:30

SUSPENSION PROVISOIRE DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ CONFIÉ À INVEST SECURITIES



La société O2i (FR0010231860 ALODI), annonce avoir suspendu l'exécution du contrat de liquidité confié à Invest Securities.



Cette suspension intervient dans le contexte d'un projet de renforcement capitalistique entre Prologue, O2i et M2i intégrant une fusion-absorption de O2i par Prologue dont les principales caractéristiques ont été communiquées le 23 avril 2021 sur le site de O2i.



Le contrat suspendu reprendra dès la clôture de l'offre publique d'échange.



Il est rappelé que, lors du rapport du contrat de liquidité du 12 mai 2021, les moyens alloués au compte de liquidité étaient de :



- 22 718 titres ; et

- 19 452,17 €



PROCHAINE COMMUNICATION



Le chiffre d'affaires du 1er semestre 2021, au plus tard le 15 août 2021.





A propos de O2i

Le Groupe O2i est présent dans 3 secteurs d'activité :

• La formation IT, Digital et Management dont il est un acteur de référence en France avec une offre complète de plus de 2400 parcours de formation proposés en e-learning, blended-learning, classe virtuelle, COOC et présentiel (enseigne M2i) ;

• L'ingénierie informatique, spécialisée dans le déploiement et la maintenance de systèmes d'information on Premise ou en SaaS comprenant l'hébergement sécurisé, la messagerie, la sauvegarde, le monitoring pour ses Clients Grand Compte et PME ;

• L'édition de logiciels et de plateformes collaboratives pour le management et la production multimédia avec la suite logicielle Adiict.

O2i est cotée sur Euronext Growth (FR0010231860 ALODI)

Nombre d'actions : 15 310 426 actions



Contact : Benjamin ARRAGON - [email protected]



Publication, le 13 mai 2021