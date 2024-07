17/07/2024 - 18:00

Forte croissance au premier semestre 2024 :

Chiffre d'affaires consolidé de 55,2 M€ (+56%)

Nizerolles, le 17 juillet 2024 après séance de cotation.

Le groupe NSE, spécialiste dans la conception, la fabrication et la maintenance d'équipements électroniques de haute technologie plus particulièrement destinés à la Défense, l'Aéronautique Civile, l'Informatique, le Médical et le Ferroviaire, publie son chiffre d'affaires consolidé pour le premier semestre de l'exercice 2024 (clos au 30 juin 2024). NSE est cotée sur Euronext GrowthTM à Paris.

NSE a enregistré une forte croissance de son chiffre d'affaires consolidé au cours du premier semestre 2024, à 55,2 M€, qui augmente de +56%. Cette croissance s'appuie sur la poursuite de la dynamique initiée en 2023.

La première partie de l'exercice 2024 a été marquée par une augmentation record de l'activité de la BU Services, qui a quasi doublé (+86,6%), grâce à la montée en puissance des marchés de la Défense, notamment avec des contrats significatifs. De plus, la BU Interconnexion, incluant désormais les anciennes BU Intégration et Conception, a enregistré une croissance de +12,5%, portée par les secteurs de la Défense et de l'Aéronautique civile.

Pour le second semestre 2024, NSE prévoit la poursuite de cette dynamique grâce à la profondeur du carnet de commandes et à la montée en puissance des contrats récemment gagnés, notamment sur le secteur de la Défense ainsi que par la diversification des activités. NSE anticipe ainsi une amélioration du montant de son EBITDA en 2024 par rapport à 2023.

Chiffre d'affaires semestriel 2024 consolidé (Normes IFRS - non audité) :

CA en k€ S1 2024 S1 2023 Variation Services 38 955 20 877 +86,6% Interconnexion* 16 231 14 430 +12,5% Total Consolidé 55 186** 35 307** +56,3%

* les BU Intégration et Conception sont regroupées dans la BU Interconnexion à partir de 2024

** N'intégrant pas le CA des JV mises en équivalence : NSE TLS : 3,9 M€ (Canada) et HICAL NSE : 0,5 M€ (Inde)

Forte croissance du chiffre d'affaires au S1 tirée par la performance record de la BU Services

1/ Quasi doublement de l'activité de la BU Services, grâce à la montée en puissance des marchés de Défense

La BU Services a accéléré sa dynamique de croissance, déjà importante lors de l'exercice 2023, avec un quasi-doublement de son activité au S1 2024, confirmant son positionnement porteur sur des marchés à fort potentiel. Le chiffre d'affaires atteint ainsi 39,0 M€, illustrant la montée en puissance des marchés gagnés dans le secteur de la Défense, notamment pour l'armée de Terre avec MERCURE et l'Economat des Armées.

NSE poursuit également le développement de ses relais de croissance, notamment avec les activités MCO Aéronautique (Maintien en Condition Opérationnelle) qui devraient augmenter au second semestre.

NSE INDIA, a vu son chiffre d'affaires augmenter pour atteindre 0,7 M€ sous l'impulsion de la nouvelle équipe de management et de prise de commandes significatives de banc d'essai. À noter que NSE India a emménagé dans un nouveau bâtiment de 900 m², afin de soutenir sa croissance.

2/ Nette croissance de la BU interconnexion (+12,5%)

Le chiffre d'affaires de la BU Interconnexion, composé des anciennes BU Intégration et Conception, ressort en croissance de +12,5 % au S1 2024, grâce à une amélioration significative des tendances de ses marchés principaux, dont la Défense et au déploiement de nouveaux marchés attribués à NSE lors des semestres précédents.

La BU a profité de son attractivité dans le développement commercial et la production d'équipements électroniques performants tels que des systèmes de vision nocturne (NVIS), d'enregistreurs de paramètres de vol et d'équipements électroniques embarqués, pour enregistrer un bon niveau de commande. De plus l'intégration de l'organisation DOA (Design Organisation Approval) pour l'activité NVIS a bien progressé et devrait être finalisée en fin d'année.

La dynamique de commande pour le secteur Défense est toujours forte.

Au Canada, la filiale NSE Automatech a enregistré un chiffre d'affaires de 4,7 M€, en baisse de -9 %, liée principalement à la contraction du secteur du médical.

Perspectives de poursuite de croissance sur l'ensemble de l'exercice 2024 et amélioration des résultats

Après une première partie d'exercice très bien orientée, le Groupe s'attend à poursuivre sa dynamique de croissance au second semestre 2024, grâce à la profondeur de son carnet de commandes et à la montée en puissance des contrats existants.

Le secteur de la Défense demeurera le principal moteur de l'activité, notamment sous l'effet de la nouvelle loi de programmation militaire française, avec la contribution soutenue de l'Aéronautique civile. Les filiales internationales poursuivront leurs développements.

NSE s'attend ainsi à générer en 2024 un EBITDA supérieur à 2023, et ce, dès le S1. Le Groupe poursuivra le contrôle strict de ses charges dans un contexte d'investissements continu pour améliorer sa compétitivité, notamment à travers le levier industriel et en s'appuyant sur sa présence internationale.

Afin de soutenir la croissance de ses activités, le Groupe continuera de porter ses actions stratégiques sur le développement de nouveaux marchés, et le déploiement de ses offres à travers ses filiales à l'international.

NSE s'est également engagée depuis plusieurs années dans la mise en œuvre d'une démarche Responsabilité Sociétale des Entreprises (R.S.E.), qui implique l'ensemble des équipes et un système de notation avec des actions concrètes sur la progression d'un plan Environnement Social et Gouvernance (E.S.G.).

Dans ce contexte, NSE a finalisé son deuxième bilan carbone (Scope 1,2 et 3) sur le premier semestre. Celui-ci a été intégré dans le Rapport Extra Financier NSE. Cette nouvelle version est consultable sur le site web de NSE :

https://www.nse-groupe.com/wp-content/uploads/2024/07/Reporting-RSE-2023-NSE-small.pdf

Prochain communiqué : Résultats semestriels 2024, le 29 octobre 2024 après clôture de Bourse.

Le Groupe NSE est spécialisé dans la conception, la fabrication et la maintenance d'équipements électroniques de haute technologie.

À vocation internationale, le Groupe NSE intervient principalement dans les secteurs de la Défense, l'Aéronautique Civile, l'Informatique, le Médical et le Ferroviaire.

La société, fondée en 1983 et dont le siège social est situé à Nizerolles (03) en Région Auvergne Rhône Alpes, a structuré son organisation autour de deux Business Units à partir de 2024 :

- L'Interconnexion, qui conçoit des produits techniques innovants et fabrique des équipements intégrés pour le compte de grands opérateurs ;

- Les Services, qui propose une offre globale de Services à Valeur Ajoutée en France et à l'international.

NSE dispose de 8 sites industriels en France et de 7 filiales à l'international. NSE emploie plus de 700 personnes, 450 en France, 250 à l'international. Au 31 décembre 2023, le Groupe a réalisé 77 millions € de CA consolidé, dont 33 % à l'international.

Plus d'informations sur www.nse-groupe.com

Pour toute information : Philippe Brel – pbrel@nse-groupe.com

NSE est cotée sur Euronext GrowthTM à Paris – Mnémonique : ALNSE - Code ISIN : FR0004065639