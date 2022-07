22/07/2022 - 18:00

Mise à disposition de reporting extra-financier 2021

Nizerolles, le 22 juillet 2022,

Le groupe NSE, spécialiste dans la conception, la fabrication et la maintenance d'équipements électroniques de haute technologie plus particulièrement destinés à la Défense, l'Aéronautique Civile, l'Informatique, le Médical et le Ferroviaire, annonce que son reporting extra-financier 2021 a été publiée ce jour.

NSE s'est engagé depuis fin 2020 dans la démarche RSE qui vise le lancement d'une dynamique globale, celle de la responsabilité économique, sociale et environnementale.

Le reporting est extra-financier 2021 est mis à la disposition du public et peut être consultée sur le site Internet de la Société (https://www.nse-groupe.com)

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires du premier semestre 2022, le 29/07/2022 après clôture de la Bourse.

Le Groupe NSE est spécialisé dans la conception, la fabrication et la maintenance d'équipements électroniques de haute technologie.

À vocation internationale, le Groupe NSE intervient principalement dans les secteurs de la Défense, l'Aéronautique Civile, l'Informatique, le Médical et le Ferroviaire.

La société, fondée en 1983 et dont le siège social est situé à Nizerolles (03) en Région Auvergne Rhône Alpes, a structuré son organisation autour de trois Business Units :

- La "Conception" de produits techniques innovants ;

- L'"Intégration" pour la fabrication d'équipements intégrés pour le compte de grands opérateurs ;

- Les "Services", à travers une offre globale de Services à Valeur Ajoutée à l'international.

NSE dispose de 8 sites industriels en France et de 7 filiales à l'international. NSE emploie plus de 700 personnes, 450 en France, 250 à l'international. Au 31 décembre 2021, le Groupe a réalisé 66,6 millions € de CA consolidé dont 31% à l'international.

