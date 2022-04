29/04/2022 - 17:50

Résultats 2021

Progression du résultat net et désendettement continu

dans un contexte de report de commandes en fin d'exercice

Le groupe NSE, spécialiste dans la conception, la fabrication et la maintenance d'équipements électroniques de haute technologie plus particulièrement destinés à la Défense, l'Aéronautique Civile, l'Informatique, le Médical et le Ferroviaire, présente ce jour ses résultats consolidés pour l'exercice 2021 (clos au 31 décembre 2021). NSE est cotée sur Euronext GrowthTM à Paris.

L'exercice 2021 s'est déroulé dans un environnement toujours difficile, la crise sanitaire continuant d'avoir un impact sur les activités du Groupe, principalement avec des décalages de commandes du second semestre vers 2022 sur les activités Conception et Intégration, et un contexte toujours défavorable dans l'aéronautique civile. Cependant, NSE a pu, pour atténuer ces impacts, s'appuyer sur la bonne performance de la BU Services ainsi que sur la diversification de ses activités et des marchés adressés notamment la Défense.

Le chiffre d'affaires 2021 est ainsi ressorti en légère contraction à 66,6 M€.

Au cours de l'exercice, le Groupe a maintenu ses actions structurelles de rationalisation opérationnelles et a poursuivi la mise en place de plans d'action d'efficacité industrielle et commerciale sur ses domaines prioritaires. L'excellence opérationnelle et le travail d'amélioration de la base de coûts ont permis de maintenir des niveaux de rentabilité élevés, notamment au second semestre. Le résultat net de l'exercice ressort en hausse par rapport à 2021, à 4,1 M€.

Ces très bons résultats permettent au Groupe d'accélérer son désendettement et d'atteindre une situation de trésorerie nette de +5,3 M€ (hors dettes locatives), dont une trésorerie brute élevée de 12,2 M€.

Pour 2022, le Groupe demeure attractif sur ses marchés, l'exercice 2022 a démarré sur de bonnes bases avec notamment un carnet de commandes déjà supérieur à celui de la même époque en 2021. Le Groupe vise ainsi en 2022 à renouer avec la croissance de ses activités, tout en maintenant ses niveaux élevés de rentabilité.

Résultats consolidés* (Normes IFRS)

En milliers d'euros 2020 2021 Var.

en k€ Var.

en % S1 2021 S2 2021 Chiffre d'affaires 70 404 66 625 -3 779 -5,4% 34 669 31 956 EBITDA[1] 9 386 8 193 -1 193 -12,7% 4 158 4 035 Marge d'EBITDA 13,3% 12,3 % -1 pt - 12,0% 12,6% Résultat opérationnel courant 6 530 5 817 -713 -10,9% 2 979 2 838 Résultat financier -613 30 +639 - 117 -87 Impôt sur le résultat -2 057 -1 623 +434 - -971 -652 Résultat net part du Groupe 3 953 4 083 +130 +3,3% 2 085 1 998 Marge résultat net 5,6% 6,1% +0,5 pt - 6,0% 6,3%

Poursuite de la croissance dans les Services et impact de reports significatifs de commandes vers 2022 sur les Business Units Intégration et Conception.

L'activité en 2021 ressort en retrait par rapport à 2020 (–5,4%) notamment causé par un second semestre en baisse par rapport à l'exercice précédent, car impacté par des reports de commandes sur 2022 et une diminution d'activité conjoncturelle sur NSE Automatech (Canada).

Tout au long de l'année, l'activité Services a bénéficié d'une bonne dynamique d'ensemble et a poursuivi son développement à l'international (NSE TLS et NSE India).

La BU Services a poursuivi sa progression avec une hausse à +10,3% en 2021, pour atteindre un chiffre d'affaires de 35,5 M€. Cette performance a été tirée par des gains de nouveaux marchés concernant la réparation d'équipements électroniques et la montée en puissance des activités MRO Avions (Maintenance, Repair and Overhaul), qui ont fortement augmenté sur l'exercice, malgré des difficultés d'approvisionnement en composants électroniques qui ont induit également des reports sur 2022. La BU bénéficie aussi de la bonne orientation de l'activité des filiales à l'international, avec notamment une croissance de près de 45% du chiffre d'affaires de la filiale NSE TLS au Canada et une forte augmentation du chiffre d'affaires de NSE India au second semestre avec la livraison de bancs d'essai.

L'activité Conception s'est contractée en 2021, avec un chiffre d'affaires de 5,3 M€ au 31 décembre, contre 7,6 M€ un an plus tôt. Cette évolution provient essentiellement de décalages conjoncturels de commandes par ses clients sur 2022, principalement du secteur Aéronautique, à hauteur de près de 2,5 M€. Sans cet aléa, la BU aurait réalisé un nouvel exercice de croissance sur cette activité. La BUC a maintenu son positionnement sur le développement et la production d'équipements électroniques performants et continue de capitaliser sur ses contrats étatiques résilients.

L'activité Intégration enregistre une baisse de -15,6% sur l'exercice 2021, dans la continuité de la tendance enregistrée au premier semestre, pour s'établir à 25,8 M€. Ce recul était anticipé compte tenu des conséquences de la crise sanitaire sur le secteur de l'Aéronautique, qui freine le développement commercial du Groupe, en raison notamment de l'arrêt de deux contrats structurants en 2020. Toutefois, le déploiement d'une offre stratégique renforcée pour le secteur de la Défense et les actions de diversification entreprises lors des exercices précédents, notamment vers le Médical, commencent à porter leurs fruits et ont permis de compenser en partie ce ralentissement. Au Canada, la filiale NSE Automatech a enregistré un chiffre d'affaires de 10,2 M€, en recul de

-11%, mais son positionnement demeure porteur notamment sur le secteur du Médical.

Maintien de l'excellence opérationnelle et résultat net en hausse à 4,1 M€

En 2021, NSE a délivré une nouvelle performance opérationnelle robuste. L'EBITDA 2021 s'établit à 8,2 M€ sur l'exercice, soit une marge d'EBITDA de 12,3% par rapport au chiffre d'affaires. Cette performance est toutefois légèrement inférieure de 1,2 M€ par rapport à 2020, en raison de la baisse d'activité de 2 BU sur 3. NSE a su maîtriser ses charges opérationnelles, qui ressortent à 61,6 M€ contre 62,6 M€ un an plus tôt, et maintenir un niveau de rentabilité élevé.

Les charges de personnels, qui avaient progressé au premier semestre pour soutenir la croissance de l'activité (chiffre d'affaires en hausse de 13%), se sont stabilisées au second, pour atteindre 25,2 M€ (+9,6%).

Après dotations nettes aux amortissements et provisions de 2,4 M€, en baisse par rapport à 2020, le résultat opérationnel courant de l'année ressort à 5,8 M€, contre 6,5 M€ en 2020.

Le Groupe a généré un résultat opérationnel de près de 5,8 M€ au 31 décembre 2021 contre 7,0 M€ en 2020. Cette baisse est expliquée en partie par le recul du chiffre d'affaires et par l'absence de produits nets non courants, qui étaient de 0,5 M€ en 2020, liés à des cessions de biens immobiliers (site de Cuers).

Le résultat financier s'améliore de 0,6 M€, grâce à des gains de changes sur la période, dans un contexte de stabilisation du coût de l'endettement financier de 0,2 M€ annuel.

Après prise en compte d'une charge d'impôt de 1,6 M€, mécaniquement en réduction, du fait de l'impact de la baisse du chiffre d'affaires sur la rentabilité opérationnelle (contre une charge de 2,0 M€ au terme de l'exercice 2020), le résultat net part du Groupe en 2021 ressort en hausse à 4,1 M€.

Accélération du désendettement et trésorerie nette de 5,3 M€ (hors dettes locatives)

31/12/20 31/12/21 Variation Capitaux propres 30 583 33 694 3 111 Dette financière nette[2] 5 827 -3 752 -9 579 Dette financière nette retraitée[3] 3 936 -5 297 -9 233 Gearing (%) hors impact IFRS 16 12,9% -15,7% -

La capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net de 8,1 M€, résultant de la performance opérationnelle sur l'exercice et la nette amélioration du BFR de 8,9 M€ au 31 décembre 2021 liée à une normalisation des créances clients, tirent les flux nets de trésorerie générés par l'activité à +15,3 M€, contre 1,8 M€ un an plus tôt. Ces flux viennent largement couvrir les flux liés aux investissements de -4,8 M€, qui intègrent l'acquisition des parts minoritaires de NSE Automatech, au premier semestre 2021, et les investissements liés au plan de relance industriel et aux développements usuels pour 3,12 M€.

Le free cash-flow généré en 2021 a permis le remboursement net de 2,1 M€ d'emprunt (y compris contrats de location) comprenant des remboursements bruts pour 5,3 M€, dont 2 M€ de PGE et la souscription de 3,2 M€ de nouveaux emprunts nécessaires au financement de son plan de relance industriel.

La trésorerie brute atteint ainsi un niveau élevé de 12,2 M€ en 2021, faisant ressortir une position de trésorerie nette des dettes financières (hors IFRS 163) à 5,3 M€, soit une amélioration de +9,2 M€ par rapport à l'exercice 2020.

Perspectives

En 2022, la BU Services devrait continuer de porter la performance du Groupe, grâce notamment à la dynamique de ses filiales internationales. La performance sera également soutenue par un rebond attendu de la BU Intégration, sous l'effet de la diversification des activités issue du plan de relance. La BU Conception devrait, elle aussi, reprendre la voie de la croissance, du fait d'un carnet de commandes porteur, notamment sur l'activité de modifications « NVIS » pour le vol de nuit sous jumelles de vision nocturne. De plus, le développement de nouveaux produits tel qu'un Système de contrôle d'arme Hélicoptère est en bonne voie pour générer du chiffre d'affaires à partir de 2022.

Afin de soutenir la croissance de ses activités, le Groupe poursuivra sa stratégie axée sur le développement de nouveaux marchés, l'amélioration de la compétitivité, et le déploiement de ses offres à l'international. Dans ce cadre, les conflits géopolitiques actuels pourraient générer de nouvelles commandes dans le domaine de la Défense de la part de grands donneurs d'ordres, clients de NSE.

Aussi, NSE poursuivra au cours des prochains semestres la mise en place de son plan d'investissement industriel ambitieux pour accompagner sa diversification et son développement, avec entre autres, une nouvelle version de son ERP sur la BU Services, ainsi que la digitalisation et l'automatisation de processus sur la BU Intégration.

NSE maintiendra également un strict contrôle de ses charges qui devrait permettre de réaliser un nouvel exercice de forte rentabilité.

À noter que NSE s'est aussi engagé début 2021 dans la mise en œuvre d'une démarche Responsabilité Sociétale des Entreprises (R.S.E.), qui implique l'ensemble des équipes et un système de notation avec des actions concrètes sur la progression d'un plan Environnement Social et Gouvernance (E.S.G). Un rapport RSE sera publié à la fin du premier semestre 2022.

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires du premier semestre 2022, le 29/07/2022 après clôture de la Bourse.

-------------------------------------------------------------------------------------

Le Groupe NSE est spécialisé dans la conception, la fabrication et la maintenance d'équipements électroniques de haute technologie.

À vocation internationale, le Groupe NSE intervient principalement dans les secteurs de la Défense, l'Aéronautique Civile, l'Informatique, le Médical et le Ferroviaire.

La société, fondée en 1983 et dont le siège social est situé à Nizerolles (03) en Région Auvergne Rhône Alpes, a structuré son organisation autour de trois Business Units :

- La "Conception" de produits techniques innovants ;

- L'"Intégration" pour la fabrication d'équipements intégrés pour le compte de grands opérateurs ;

- Les "Services", à travers une offre globale de Services à Valeur Ajoutée à l'international.

NSE dispose de 8 sites industriels en France et de 7 filiales à l'international. NSE emploie plus de 700 personnes, 450 en France, 250 à l'international. Au 31 décembre 2021, le Groupe a réalisé 66,6 millions € de CA consolidé dont 31% à l'international.

Plus d'informations sur www.nse-groupe.com

________________

Pour toute information : Philippe Brel – [email protected]

NSE est cotée sur Euronext GrowthTM à Paris – Mnémonique : ALNSE - Code ISIN : FR0004065639

[1] Résultat opérationnel courant, retraité principalement des dotations aux amortissements

[2] Différence entre l'endettement financier et la trésorerie active

[3] Retraitée de l'impact de 1 545 k€ au 31/12/2021 et de 1 891 k€ au 21/012/2020 (engagements de loyers comptabilisés en «obligations locatives »), dû à la mise en place de la norme IFRS 16 au 01/01/2019